Qui sont les annonceurs de la NFL pour FOX, CBS, NBC, ESPN cette saison ?

La saison de la NFL est arrivée.

La saison débute jeudi soir avec un match de poids lourds entre les Ravens de Baltimore et les Chiefs de Kansas City, champions en titre du Super Bowl, au stade Arrowhead. Le match devrait débuter à 20h20 HE et sera diffusé sur NBC.

La NFL sera également en action vendredi soir, lorsque les Packers de Green Bay et les Eagles de Philadelphie s’affronteront lors du tout premier match de la ligue au Brésil. Le match sera diffusé en exclusivité sur Peacock et devrait commencer à 20h15 HE.

Huit matchs sont prévus à 13h00 HE le dimanche et quatre matchs sont prévus dans l’après-midi. Les Rams de Los Angeles et les Lions de Détroit joueront le Sunday Night Football et la semaine d’ouverture se terminera avec les Jets de New York affrontant les 49ers de San Francisco le Monday Night Football.

Voici ce que vous devez savoir sur les paires d’annonceurs des différents réseaux cette saison de la NFL.

Qui sont les annonceurs de la NFL pour FOX ?

Le réseau a peut-être réalisé la plus grosse acquisition de diffuseur de l’intersaison, avec le septuple champion du Super Bowl Tom Brady rejoint la NFL en tant qu’analyste principal. Brady commentera les matchs aux côtés de l’annonceur play-by-play Kevin Burkhardt, avec Erin Andrews et Tom Rinaldi comme reporters de bord.

La première mission du groupe sera d’appeler le « match de la semaine de l’Amérique » de la semaine 1, qui verra les Cleveland Browns recevoir les Dallas Cowboys. Le coup d’envoi du match est prévu à 16h25 HE.

Voici le reste des équipes d’annonceurs de FOX pour la saison NFL, selon le réseau :

Joe Davis, commentateur, Greg Olsen, analyste, Pam Oliver, journaliste de terrain

Kenny Albert, commentateur sportif; Jonathan Vilma, analyste; Megan Olivi, journaliste de bord

Adam Amin, commentateur, Mark Sanchez, analyste, Kristina Pink, journaliste de terrain

Chris Myers, commentateur ; Mark Schlereth, analyste ; Jen Hale, journaliste de bord

Kevin Kugler, commentateur sportif; Daryl « Moose » Johnston, analyste; Laura Okmin, journaliste de terrain

Les anciens vice-présidents de l’arbitrage de la NFL, Mike Pereira et Dean Blandino, serviront d’analystes des règles de la NFL pour le réseau.

L’émission d’avant-match en studio de la chaîne, « FOX NFL Sunday », sera co-animée par Curt Menefee et Terry Bradshaw. Le duo sera rejoint par Howie Long, Michael Strahan et Jimmy Johnson, membres du Temple de la renommée du football professionnel, ainsi que par Jay Glazer, un initié de la NFL de FOX.

Le quadruple champion du Super Bowl, Rob Gronkowski, fera également des apparitions tout au long de l’année, a annoncé le réseau en août.

Qui sont les annonceurs de la NFL pour CBS ?

CBS fait revenir le trio composé de Jim Nantz, Tony Romo et Tracy Wolfson pour leur huitième saison ensemble, appelant le match phare du réseau chaque semaine, a annoncé le réseau en juillet.

Voici le reste de Les équipes d’annonceurs de CBS pour la saison de la NFLselon le réseau :

Ian Eagle, commentateur ; Charles Davis, analyste ; Evan Washburn, journaliste de bord

Kevin Harlan, commentateur, Trent Green, analyste, Melanie Collins, journaliste de terrain

Andrew Catalon, commentateur, Tiki Barber et Jason McCourty, analystes, AJ Ross, journaliste de terrain

Spero Dedes, commentateur ; Adam Archuleta, analyste ; Aditi Kinkhabwala, journaliste de bord

Tom McCarthy, commentateur, Jay Feely, analyste, Ross Tucker, journaliste de terrain

Chris Lewis et Beth Mowins seront également les commentateurs de certains matchs, tandis qu’Amanda Balionis, Tiffany Blackmon et Amanda Guerra seront les reporters de bord de certains matchs, a annoncé la chaîne. Gene Steratore sera l’analyste des règles de la NFL pour la septième saison.

L’émission d’avant-match de CBS, « The NFL Today », sera animée par James Brown. Il sera rejoint par les analystes Bill Cowher, Nate Burleson, JJ Watt et Matt Ryan, ainsi que par Jonathan Jones, un initié de la NFL.

Qui sont les annonceurs du Thursday Night Football sur Amazon Prime Video ?

La saison à venir sera la deuxième de Prime Video en tant que foyer du Thursday Night Football.

La plateforme de streaming retrouve un trio d’annonceurs chevronnés, avec Al Michaels en play-by-play, Kirk Herbstreit en tant qu’analyste couleur et Kaylee Hartung en tant que journaliste de bord.

Le premier match disponible en streaming sur Prime Video cette saison sera le match de la semaine 2 entre les Buffalo Bills et les Miami Dolphins le 12 septembre.

Qui sont les annonceurs du Sunday Night Football sur NBC ?

NBC retrouve le trio Mike Tirico, Cris Collinsworth et Melissa Stark pour leur troisième saison ensemble en tant qu’équipe du Sunday Night Football.

Au cours de la première semaine, le groupe commentera le match d’ouverture de la saison entre les Ravens et les Chiefs le jeudi 5 septembre, en plus du match de football du dimanche soir entre les Rams et les Lions le 8 septembre.

Qui sont les annonceurs du Monday Night Football sur ESPN ?

ESPN annoncé en mai le trio composé de Joe Buck, Troy Aikman et Lisa Salters reviendra pour sa troisième saison ensemble pour Monday Night Football.

La saison à venir sera la 23e saison de Buck et Aikman ensemble, prolongeant ainsi leur record de la plus longue collaboration de l’histoire de la NFL, selon ESPN. Salters entame sa 13e saison en tant que journaliste de bord pour Monday Night Football.

« Monday Night Football with Peyton and Eli » revient également pour sa quatrième saison, a annoncé ESPN en mai, ajoutant un 11e match à son programme.

Gabe Hauari est un journaliste spécialisé dans les tendances nationales à USA TODAY. Vous pouvez le suivre sur X @GabeHauari ou envoyez-lui un e-mail à [email protected].