La saison 11 de The Talk est actuellement en pause après l’échange houleux entre Sharon Osbourne et Sheryl Underwood.

Avant la pause des spectacles, Osbourne et Underwood ont été rejoints par Carrie Ann Inaba dans la programmation.

Qui sont les animateurs de The Talk maintenant?

Carrie Ann Inaba

Carrie Ann Inaba est juge invitée sur Danser avec les étoiles et co-animateur de Le discours.

Elle est née et a grandi à Honolulu et elle est d’origine japonaise, chinoise et irlandaise.

La star de la télévision lutte contre les maladies auto-immunes du syndrome de Sjögren et de la fibromyalgie depuis des années.

Carrie a dit franchement à ses co-animateurs sur The Talk qu’elle ressentait « tellement de honte » à propos de ses maladies.

« J’ai toutes ces maladies auto-immunes, et je suis dans une très mauvaise poussée », a déclaré le joueur de 52 ans au panel.

«Cela semble tellement idiot, mais les gens qui en souffrent comme des maladies invisibles – que ce soit la polyarthrite rhumatoïde ou un problème gastro-intestinal… Je ressens tellement de honte quand je traverse ces choses, parce que je veux être ce que les gens voient. Et les gens voient une personne en bonne santé, de l’extérieur », a-t-elle poursuivi.

Sheryl Patrice Underwood est une comédienne, actrice et animatrice de télévision.

Sheryl Underwood

Elle est devenue célèbre dans le monde de la comédie en tant que première femme finaliste dans Miller Lite Comedy Search en 1989.

Le natif de l’Arkansas a rejoint le panel The Talk en 2011.

Elle a révélé franchement qu’elle était mariée à un homme nommé Michael qui s’est suicidé en 1990 trois ans après leur mariage.

Sharon Osbourne a-t-elle quitté The Talk?

Osbourne quitter Le discours suite à des réactions massives pour ses commentaires «insensibles à la race» alors qu’elle défendait Piers Morgan.

Le 26 mars, CBS a publié une déclaration confirmant que la série de jour sera également continuer à être en pause dans un avenir prévisible pendant que le casting fait sa transition.

« Sharon Osbourne a décidé de quitter The Talk », a annoncé CBS le 26 mars.

«Les événements de l’émission du 10 mars ont bouleversé toutes les personnes impliquées, y compris le public qui regardait à la maison.

«Dans le cadre de notre examen, nous avons conclu que le comportement de Sharon envers ses coanimateurs au cours de l’épisode du 10 mars ne correspondait pas à nos valeurs pour un milieu de travail respectueux.

« Nous n’avons pas non plus trouvé de preuves que les dirigeants de CBS aient orchestré la discussion ou aveuglé l’un des hôtes », a-t-il ajouté.

Le réseau a poursuivi: «En même temps, nous reconnaissons que les équipes du réseau et du studio, ainsi que les showrunners, sont responsables de ce qui s’est passé pendant cette diffusion.

«Comme il était clair que les co-hôtes n’étaient pas correctement préparés par le personnel pour une discussion complexe et sensible impliquant la race.

«Pendant la pause de cette semaine, nous coordonnons des ateliers, des séances d’écoute et des formations sur l’équité, l’inclusion et la sensibilisation culturelle pour les hôtes, les producteurs et l’équipe.

«À l’avenir, nous identifions des plans pour améliorer le personnel de production et produire des procédures pour mieux servir les hôtes, la production et, en fin de compte, nos téléspectateurs.»

La personnalité britannique a été un élément principal du programme depuis sa première création en 2010 – ce qui en fait la seule personne qui est restée dans le casting depuis le début.

Qu’a dit Sharon Osbourne à Sheryl Underwood?

Le public a semblé se retourner contre Osbourne après qu’elle est entré dans une dispute tendue avec co-hôte Underwood En ce qui concerne Morgande Comportement «insensible au racisme» envers Meghan Markle.

Piers même a quitté le plateau et a quitté son émission du matin après avoir été également accusé de commentaires insensibles au racisme.

Osbourne a continuellement défendu l’ancien présentateur de Good Morning Britain après avoir critiqué l’interview de la duchesse de Sussex avec Oprah Winfrey.

Cependant, le co-animateur d’Osbourne, Underwood, n’a pas été d’accord avec elle après Ozzy OsbourneL’épouse de Morgan a déclaré qu’elle soutenait la «liberté d’expression» de Morgan.

Underwood a tenté d’expliquer que le racisme n’était pas toujours «les mots eux-mêmes» mais «l’intention ou la manière dont ils sont prononcés», mais Sharon a continué à riposter.

Ils a échangé des mots alors qu’Osbourne se retrouvait en larmes pendant le segment chauffé – tout en plaisantant à Underwood pour « ne pas pleurer ».

Le duo aussi a refusé de s’excuser à l’antenne, mais Osbourne a fini par a clarifié sa position et ses opinions sur Instagram et a fini par blâmer le combat à l’antenne sur le réseau, affirmant qu’elle était «aveugle».

Qui est la créatrice de la série Sara Gilbert?

Sara Gilbert est une actrice, réalisatrice et productrice connue pour son rôle de Darlene Conner dans la sitcom d’ABC Roseanne.

L’homme de 45 ans, marié à la musicienne Linda Perry, a cofondé The Talk qui a commencé à être diffusé en 2010.

Récemment, de faibles notes ont menacé le temps d’antenne de The Talk, et il y aurait eu des chuchotements parmi les dirigeants pour que l’émission soit supprimée.

Une source a dit Page six: « The View a grandi à un rythme énorme pendant le verrouillage de Covid, et The Talk est littéralement l’émission la moins bien notée de toute la gamme CBS.

«À un moment donné, The Talk et The View n’étaient séparés que de 30 000 téléspectateurs.»

Les producteurs se sentent « paniqués et frustrés » alors que les hôtes invités remplacent l’ancienne animatrice Eve – Elaine Welteroth, Amanda Kloots et Rumer Willis – n’ont pas «livré de chiffres».

L’initié a poursuivi: «Rien ne fonctionne. Nous sommes maintenant le programme de réseau le moins bien noté et nous ne pouvons obtenir aucune traction. Perdre plus d’un demi-million de téléspectateurs en un an est catastrophique pour une émission de jour.

«À moins que nous puissions embaucher Gayle King, Oprah ou Meghan Markle, l’écriture est sur le mur.»

Qui étaient les hôtes originaux de la première saison?

La programmation de la saison 1 comprenait Sara Gilbert, Osbourne, Marissa Jaret Winokur, Holly Robinson Peete et Leah Remini.

Marie Osmond est la juge la plus éphémère de l’émission.

Marie, qui a été évincé de la nouvelle série le mois dernier, n’a pas encore été remplacé dans la programmation de la saison 11.

Depuis la sortie de Marie, de nombreux fans ont a sauté à son soutien, en disant qu’ils manquent l’étoile sur le panneau.

Eve a révélé plus tôt ce mois-ci qu’elle quitterait le populaire talk-show de jour après quatre saisons après les craintes du personnel qu’elle quitte.

Le joueur de 41 ans a fait cette annonce choquante le 2 novembre lors de l’épisode de la populaire talk-show de jour comme elle l’a révélé, elle terminera son séjour là-bas à la fin du mois de décembre.

La rappeuse a expliqué qu’elle ne pouvait pas animer l’émission depuis Londres, en Angleterre, où elle vit actuellement avec son mari, Maximillion Cooper, car elle « ne peut pas voyager ».

Il y a des rumeurs selon lesquelles Willis, Kloots ou Welteroth prendra la place d’Eve.