Qui sont les alliés de Poutine ? Le dirigeant russe se tourne vers l’Asie pour obtenir de l’aide

Le président russe Vladimir Poutine, apparemment en forme de combat pour quelqu’un qui n’échappe jamais complètement aux rumeurs selon lesquelles il est gravement malade, a insisté mercredi sur le fait que la Russie n’avait rien perdu. Peu importe que selon les estimations britanniques, 25 000 de ses soldats soient morts au cours des six derniers mois en Ukraine.

Ce sujet n’est jamais abordé lorsque le dirigeant russe parle. En outre, a poursuivi Poutine, s’adressant à un forum économique annuel dans la ville extrême-orientale de Vladivostok, la Russie « ne peut pas être isolée ».

“C’est impossible à faire”, a-t-il dit, “Vous n’avez qu’à regarder la carte.”

Mais Oleg Ignatov, qui occupait auparavant des emplois au sein du parti Russie unie de Poutine, mais qui travaille maintenant pour le groupe de réflexion International Crisis Group, dit que, bien sûr, la Russie a des gens à qui parler – de la Chine à l’Azerbaïdjan – mais ce dont elle a besoin en ce moment, c’est d’une aide concrète dans le tranchées pour gagner cette guerre. Et cela, dit Ignatov, n’est pas à venir.

“La Russie a besoin de technologie. La Russie a besoin de munitions”, a-t-il déclaré à Fox News.

POUTINE DIT QUE LES ÉTATS-UNIS ET L’OUEST ÉCHOUENT, AFFIRME QUE LES FUTURS MENSONGES EN ASIE

“La Russie a besoin d’équipement militaire. Oui, tout.” Ignatov dit : “La Russie n’a pas d’alliés, sauf peut-être la Biélorussie. Mais elle n’aide pas en termes de soldats. Et donc, en termes d’opération militaire, la Russie est isolée.”

Poutine se méfiait également de l’économie russe.

“La Russie fait face à l’agression financière et technologique de l’Occident”, a-t-il déclaré. “Je parle d’agression. Il n’y a pas d’autre mot. Mais les échanges de devises et les bourses se sont stabilisés. L’inflation est en baisse. Le taux de chômage est à son plus bas historique. Il est inférieur à 4%.”

Mais Ignatov, comme beaucoup de ceux qui surveillent de près l’économie russe, dit, donnez un peu de temps aux sanctions – peut-être quelques mois de plus – et elles auront un effet plus dramatique.

Andrey Kortunov, qui dirige le Conseil russe des affaires internationales, affirme qu’en fait, jusqu’à présent, le pays n’est pas dans une crise économique profonde et Poutine s’est efforcé de projeter cela depuis le podium à Vladivostok. Kortunov a ajouté que les déficits qui existent actuellement en Russie n’affectent pas tous les citoyens. Et, a-t-il dit, “la plupart des Russes ne sont pas connectés à l’économie mondiale”. L’État est bien sûr un gros employeur. Moscou a des moyens de maintenir des chiffres de l’emploi favorables.

À QUOI RESSEMBLE LE COMPTE BANCAIRE DU KREMLIN ?

Poutine a longuement parlé du développement des liens avec l’Est alors qu’il était en compagnie de dirigeants et d’hommes politiques de pays asiatiques. Il a souligné les problèmes des économies occidentales et a déclaré que l’avenir était à l’Est, où il a déclaré qu’il y avait plus qu’assez de preneurs pour les abondantes réserves d’énergie de la Russie. Le président russe a qualifié de “stupides” les projets européens de plafonnement des prix du gaz russe et a déclaré qu’il fermerait simplement les robinets si cela se produisait.

Concernant les affirmations supplémentaires de Poutine selon lesquelles presque tous les Russes soutiennent sa guerre, Ignatov a déclaré que probablement plus de la moitié “ne s’opposent pas” à la guerre. Il l’explique comme faisant partie du contrat social non écrit des années Poutine au cours desquelles les Russes ont à un moment donné décidé collectivement que la politique n’était pas pour les gens. Ils n’ont donc pas besoin de s’approprier les actions de leur gouvernement.

“Cela signifie que le Kremlin est responsable de chaque décision politique”, a déclaré Ignatov. “Et la société russe ne veut pas se considérer comme faisant partie de ce processus.”

Et que pense le reste du monde non occidental de cette guerre contre laquelle beaucoup n’ont pas dit un mot ? Est-ce qu’ils le soutiennent, ai-je demandé à Kortunov, ou est-ce que beaucoup restent sagement silencieux ?

“La plupart de ces pays restent sur la clôture et surveillent la situation”, dit-il. “Ils préfèrent ne pas prendre parti. Ils profitent des opportunités qui en découlent. La Chine et l’Inde obtiennent du pétrole à prix réduit. Chaque pays joue son propre jeu. La Russie ne peut compter sur aucune générosité particulière.”