Qui sont les acheteurs avides de fêtes de castor sans être gênés par l’inflation? Génération Z

Il y a au moins un groupe d’acheteurs qui visitent les centres commerciaux avec enthousiasme cette saison des fêtes – et ils ne semblent pas trop dérangés par l’inflation embêtante qui ronge leurs dollars discrétionnaires.

Ils font partie de la génération Z. Et la façon dont ils achètent est importante.

Cette cohorte de consommateurs nés entre 1997 et 2012 fait partie des groupes à la croissance la plus rapide au pays, avec la génération Y. Ensemble, ce groupe démographique devrait atteindre 70 % de la population d’ici 2028, contre 60 % aujourd’hui, selon une note de Cowen Equity Research.

“L’un des points forts de ce Black Friday a été le taux de participation élevé de la génération Z dans les magasins”, a déclaré Kristen Classi-Zummo, analyste de l’industrie du vêtement pour la société d’études de marché NPD. « Les jeunes consommateurs ont inondé le centre commercial, traitant le Black Friday comme un événement social. Ils sont venus tôt, ils sont venus avec des amis et ils sont venus faire du shopping.

Elle a déclaré que la prévalence des jeunes acheteurs le vendredi noir et pendant le week-end de magasinage des fêtes de Thanksgiving l’avait surprise. “C’est quelque chose que je n’ai jamais vu les années précédentes”, a-t-elle déclaré.

L’opérateur de centres commerciaux PREIT, qui possède 18 centres commerciaux principalement sur la côte Est, a confirmé que les consommateurs de la génération Z étaient en force.

“Pendant le week-end du Black Friday, nous avons vu des acheteurs de tous âges, mais nous avons certainement vu une forte présence d’une foule jeune et certains de nos rapports de ventes anecdotiques les plus solides provenaient des meilleures marques de la génération Z et des grands magasins de mode”, a déclaré le PDG de PREIT, Joe Coradino.

Cela pourrait également expliquer pourquoi les achats en magasin ont pris le pas sur l’option en ligne ce Black Friday.

La National Retail Federation estime que plus de 123 millions de personnes ont visité des magasins physiques au cours du Black Friday et du week-end férié, en hausse de 17 % par rapport à 2021, tandis que le nombre d’acheteurs en ligne a augmenté à un rythme beaucoup plus lent de 2 % pour atteindre 130,2. million. Dans l’ensemble, le groupe a déclaré qu’un nombre record de 196 millions d’Américains ont fait leurs achats au cours de la période de vacances de cinq jours allant de Thanksgiving Day au Cyber ​​​​Monday, soit une augmentation de 10% par rapport à l’année dernière.

“Pour la génération Z, il ne s’agissait pas seulement de faire du shopping. Il s’agissait de passer du temps et de s’amuser ensemble en tant que groupe », a déclaré Classi-Zummo.

En ce qui concerne les vêtements, une faiblesse particulière des jeunes consommateurs, les Gen Z ont tendance à être plus indifférents aux prix, mais sont très sélectifs quant aux marques qu’ils achètent.

Les experts de l’industrie attribuent aux plateformes de médias sociaux telles que TikTok et Instagram la création des étiquettes “it” du moment, qui incluent la marque d’athleisure coûteuse Lululemon – où une paire de leggings peut coûter 120 $ ou plus – la marque de mode chère préférée de la génération Z Aritzia et mid -des chaînes de vêtements à prix bas telles que Garage, Pacsun et Aerie.

“Les promotions ne sont pas le tirage au sort pour ces acheteurs”, a déclaré Classi-Zummo. “Un acheteur sur trois âgé de 18 à 24 ans consulte d’abord les réseaux sociaux pour effectuer ses recherches d’achat”, a-t-elle déclaré, citant les résultats d’une enquête annuelle du NPD.

“En même temps, cette génération est également ouverte à trouver l’inspiration dans d’autres canaux et cela inclut la navigation dans les magasins. Et nous l’avons vu lors du Black Friday », a-t-elle déclaré.

Alors que les consommateurs plus âgés sont plus sensibles aux prix, en particulier dans un environnement inflationniste, la recherche de remises n’est pas toujours une priorité pour les adolescents avides de tendances.

Mais avec des hausses de prix à des sommets de 40 ans, l’approche de la génération Z en matière de shopping a légèrement changé.

“Ils obtiendront les incontournables de leur liste de souhaits, quel que soit le prix, et remettront peut-être les articles agréables à avoir”, a déclaré Classi-Zummo.

À part les vêtements, qu’est-ce que les GenZers ont acheté pendant le week-end du Black Friday ?

“Principalement des articles de beauté et de l’électronique”, a déclaré Brian Mandelbaum, PDG de la société de données sur les consommateurs Attain. “Leurs principaux détaillants étaient Best Buy, Sephora, Ulta et TJ Maxx.”

“La génération Z et leurs dépenses, dans l’ensemble, sont toutes discrétionnaires”, a déclaré Mandelbaum. “Ils ne sont pas autant accablés par les factures, ils ne pensent donc pas autant à l’inflation et aux prix.”

La génération Y, a-t-il dit, a fait la plupart de ses dépenses dans les magasins discount, la décoration intérieure et les grands magasins, y compris Amazon, Kohl’s et Target.