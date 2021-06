Qui sont les 14 républicains de la Chambre qui ont voté non un jour férié le 15 juin ?

Les 14 membres du Congrès qui ont voté contre le fait de faire du Juneteenth un jour férié fédéral étaient des républicains.

Le représentant Thomas Massie a fait valoir que le fait d’appeler Juneteenth une journée nationale de l’indépendance confondrait les gens.

« Nous avons assez de jours fériés fédéraux en ce moment », a déclaré le représentant Ronny Jackson.

WASHINGTON – La législation reconnaissant le 19 juin, ou « juin », comme un jour férié fédéral a été adoptée à une écrasante majorité à la Chambre des représentants mercredi. Le projet de loi a été adopté mardi à l’unanimité au Sénat.

Le projet de loi 475 du Sénat, la « Loi sur le jour de l’indépendance nationale du juin », a été adopté par 415-14 voix. Le projet de loi reconnaît le 19 juin 1865, le jour où les personnes réduites en esclavage à Galveston, au Texas, ont appris que l’esclavage était terminé, comme un jour férié. La proclamation d’émancipation du président Abraham Lincoln avait libéré tous les Afro-Américains asservis dans les États rebelles deux ans et demi plus tôt.

Le projet de loi se dirige maintenant vers le bureau du président Joe Biden pour être signé.

Les 14 votes non provenaient tous de membres républicains du Congrès. Ils incluent:

Représentant Mo Brooks, R-Ala.

Représentant Andy Biggs, R-Arizona.

Représentant Scott DesJarlais, R-Tenn.

Représentant Tom Tiffany, R-Wis.

Représentant Doug LaMalfa, R-Calif.

Représentant Mike Rogers, R-Ala.

Représentant Ralph Norman, S.R.C.

Représentant Chip Roy, R-Texas

Rép. Paul Gosar, R-Arizona.

Représentant Tom McClintock, R-Calif.

Représentant Matt Rosendale, R-Mont.

Représentant Ronny Jackson, R-Texas

Représentant Thomas Massie, R-Ky.

Représentant Andrew Clyde, R-Ga.

Plusieurs de ces représentants ont expliqué pourquoi ils votaient contre le projet de loi.

Le représentant Ronny Jackson, R-Texas, a déclaré à USA TODAY qu’il pense qu’il y a suffisamment de jours fériés fédéraux.

« Nous avons suffisamment de jours fériés fédéraux en ce moment. Je ne vois tout simplement pas la raison de le faire », a-t-il déclaré. « Je ne pense pas qu’il s’élève au niveau où je vais le soutenir. »

Le représentant républicain du Montana, Matt Rosendale, a publié une déclaration sur son vote contre le SB 475.

« Appelons un as un as. Il s’agit d’un effort de la gauche pour créer une journée de toutes pièces pour célébrer la politique identitaire dans le cadre de ses efforts plus larges pour faire de la théorie critique de la race l’idéologie régnante de notre pays. Puisque je crois qu’il faut traiter tout le monde sur un pied d’égalité, quelle que soit la race, et que nous devons nous concentrer sur ce qui nous unit plutôt que sur nos différences, je voterai non », a déclaré Rosendale.

Le représentant Thomas Massie, R-Ky., a fait valoir que faire référence à Juneteenth comme jour de l’indépendance nationale confondrait les gens.

« Je soutiens pleinement la création d’une journée pour célébrer l’abolition de l’esclavage, une partie sombre de l’histoire de notre nation. Cependant, nommer ce jour » jour de l’indépendance nationale » créera de la confusion et poussera les Américains à choisir l’un de ces deux jours comme jour de leur indépendance basé sur leur identité raciale », Massie a dit à l’étage de la maison. « Pourquoi ne pouvons-nous pas nommer ce « jour de l’émancipation » et nous rassembler en tant qu’Américains et célébrer ce jour ensemble en tant qu’Américains ? »

Le représentant Chip Roy, R-Texas, s’est également opposé au nom du projet de loi.

« Le 19 juin devrait être commémoré comme l’expression de la réalisation de la fin de l’esclavage aux États-Unis – et je félicite ceux qui ont travaillé pour son passage », a déclaré Roy dans un communiqué.

« Je n’ai pas pu voter pour ce projet de loi, cependant, parce que la fête ne devrait pas être appelée ‘Juneteenth National Independence Day’ mais plutôt ‘Juneteenth National Emancipation [or Freedom or otherwise] Jour.’ Ce nom divise inutilement notre nation sur une question qui devrait plutôt nous rassembler en créant une fête de l’indépendance distincte basée sur la couleur de la peau », a-t-il déclaré.

L’Atlanta Journal-Constitution a rapporté que le représentant Andrew Clyde, le seul membre de la délégation géorgienne à voter non, a refusé de répondre à la question d’un journaliste sur son vote.

Contribution : Savannah Behrmann