Dix sénateurs républicains rencontreront lundi le président Joe Biden pour discuter d’une contre-proposition de paquet de secours contre les coronavirus en réponse au plan de 1,9 billion de dollars de Biden.

La réunion intervient après que le groupe a publié dimanche une lettre ouverte conjointe au président, faisant écho aux appels à l’unité de Biden et exhortant Biden à travailler de manière bipartite pour lutter contre le virus COVID-19 et fournir un soutien continu aux familles en difficulté pendant la pandémie. «

Le personnel de Biden a rapidement confirmé qu’il rencontrerait le groupe, soulignant son intérêt pour la négociation d’un accord bipartisan. Le président et les démocrates du Congrès, cependant, ont clairement indiqué qu’ils préféraient un ensemble plus large et à action rapide.

«Le virus représentant une grave menace pour le pays et les conditions économiques sombres pour un si grand nombre, il est urgent d’agir», a déclaré le secrétaire de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, à propos d’un accord potentiel, notant que «l’ampleur de ce qui doit être fait est grand. »

Le groupe républicain, qui représente un cinquième du caucus du Sénat du GOP, couvre le spectre idéologique des modérés aux conservateurs ardents. Certains, comme les sénateurs Susan Collins et Mitt Romney, ont été ouverts à critiquer l’ancien président Donald Trump tandis que d’autres dans le groupe, y compris les sénateurs Thom Tillis et Todd Young, ont été étroitement associés à l’ancien président.

La proposition de 618 milliards de dollars du groupe républicain sera probablement un échec pour de nombreux démocrates qui considèrent un tel accord comme beaucoup trop petit pour répondre aux crises de santé publique et économique en cours.

Compte tenu des enjeux des négociations, tout dépend des personnalités présentes dans la salle et de la question de savoir si l’une ou l’autre des parties peut être convaincue de se rapprocher de la proposition de l’autre. Sinon, les démocrates ont signalé qu’ils pourraient avancer sans eux.

Voici les sénateurs républicains qui se réunissent avec Biden lundi soir et comment leur passé bipartisan peut influencer les négociations.

Le sénateur Bill Cassidy de Louisiane

Cassidy a confortablement remporté sa réélection en novembre. Il était un partisan du soulagement bipartisan du COVID dans les premiers mois de la pandémie et a dénoncé à la fois l’émeute du Capitole et les allégations de fraude électorale de Trump. Cassidy a cependant été un fervent partisan de l’ancien président.

« J’ai voté pour le président Trump, mais Joe Biden a gagné », a déclaré Cassidy sur Twitter après l’annonce de la victoire de Biden. « La transition doit commencer pour le bien du pays. »

Sénateur Susan Collins du Maine

Toujours fraîche après sa victoire lors de sa campagne de réélection en 2020, Collins entre au 117e Congrès en tant que l’un des sénateurs modérés les plus influents. Connue pour une histoire de pragmatisme, Collins a parfois eu du mal à naviguer dans le Parti républicain sous l’ancien président Donald Trump, où son envie de traverser l’allée était en grande partie hors de la mode.

À l’ère Biden, Collins est susceptible de jouer un rôle central dans la législation en tant que l’un des républicains les plus susceptibles de travailler de l’autre côté de l’allée dans un Sénat également divisé. Lors de précédents entretiens avec un groupe bipartisan de sénateurs, Collins a déclaré qu’un autre programme de secours contre les coronavirus devrait être «axé sur la santé publique et la crise économique actuelle».

Collins a exprimé des doutes sur plusieurs dispositions que les démocrates ont priorisées dans le projet de loi, y compris une disposition qui augmenterait le salaire minimum fédéral à 15 dollars de l’heure, qui, selon elle, « n’a rien à voir avec le COVID ».

«Ce paquet devrait se concentrer uniquement sur la pandémie persistante. Il ne doit pas être utilisé comme véhicule pour une liste de souhaits que certains démocrates ont », a déclaré Collins la semaine dernière.

Shelley Moore-Capito de Virginie-Occidentale

Lors des élections de 2020, Moore Capito est devenu le premier sénateur républicain à être réélu pour un deuxième mandat en Virginie-Occidentale en plus d’un siècle.

Lors de son premier mandat au Sénat, Moore Capito était souvent une voix conservatrice mais pragmatique dans un Sénat de plus en plus polarisé, exprimant un soutien possible à la législation sur les infrastructures et des mesures limitées de contrôle des armes à feu.

«Nous devons tous nous engager les uns envers les autres et envers le pays à faire mieux. Nous travaillerons mieux les uns avec les autres et empêcherons la politique d’infecter chaque décision », a déclaré Moore Capito lors des négociations de décembre sur la précédente série de secours contre les coronavirus.

Le virage conservateur de la Virginie-Occidentale n’a évidemment pas atténué le désir du sénateur de conclure des accords bipartites. Le sénateur a cependant qualifié les ordres de Biden sur le changement climatique de « désastre » pour la Virginie occidentale, qui était au cœur de l’industrie du charbon.

Le sénateur Jerry Moran du Kansas

Moran est un conservateur constitutionnel autoproclamé qui a parfois exprimé son ouverture au bipartisme pendant qu’il était président du Comité sénatorial des anciens combattants.

Moran a également exprimé son inquiétude à la suite de l’insurrection du Capitole que les objections républicaines au vote nuiraient à la démocratie américaine.

« Voter pour s’opposer au processus électoral sans base constitutionnelle pour le faire peut être opportun et entraîner des avantages politiques à court terme pour certains, mais risquerait de saper notre démocratie », a déclaré Moran lors de son vote pour certifier la victoire de Biden.

Sen. Lisa Murkowski d’Alaska

Murkowski est un autre républicain modéré de la Chambre haute qui fera probablement partie de toute législation bipartisane adoptée au Congrès actuel.

Murkowski n’a pas peur de contrer son parti dans les moments cruciaux: elle a été la première sénatrice républicaine à appeler à l’éviction de l’ancien président Donald Trump après qu’une foule pro-Trump ait pris d’assaut et saccagé le Capitole américain le 6 janvier.

Murkowski en 2017 a également voté contre l’abrogation de la loi sur les soins abordables, la réalisation politique de signature de l’ancien président Barack Obama, et a voté « présent » lors de la confirmation du juge de la Cour suprême Brett Kavanaugh en 2018.

Murkowski a été réélu pour la dernière fois au Congrès après s’être présenté comme indépendant et avoir formé une coalition en dehors de la base conservatrice traditionnelle d’un républicain d’Alaska.

Elle reste populaire dans l’État avant sa réélection en 2022; ses chances de victoire ont également augmenté après que l’Alaska ait adopté le vote par choix de rang et d’autres réformes électorales qui, selon les partisans, diminueront la partisanerie.

Sénateur Rob Portman de l’Ohio

Portman a récemment annoncé qu’il ne chercherait pas à être réélu en 2022, il a donc moins à perdre politiquement en travaillant de l’autre côté de l’allée. Il a critiqué ouvertement certains membres de la classe GOP de première année, comme la représentante Marjorie Taylor Greene, R-Ga., Pour ses commentaires appelant à l’exécution de la présidente de la Chambre Nancy Pelosi, D-Californie, et d’autres démocrates de haut niveau.

Après les élections de 2020, Portman a critiqué les allégations sans fondement de Trump de fraude électorale, notant qu’il n’y avait aucune preuve substantielle de fraude électorale généralisée qui pourrait renverser le résultat des élections.

« Sortir un peu cela de la politique et avoir un groupe bipartisan qui est plus indépendant pour examiner la question est une bonne idée », a déclaré Portman à l’époque, dénonçant le « poison partisan » discuté lors d’une audience du Congrès.

Le sénateur Mitt Romney de l’Utah

Bien qu’il soit souvent en désaccord avec Trump, Romney reste l’un des individus les plus cohérents de la politique conservatrice du 21e siècle.

Ancien gouverneur du Massachusetts qui a échoué dans sa candidature à la présidentielle de 2012 contre l’ancien président Barack Obama, Romney a été le seul sénateur républicain à voter pour destituer Trump lors de son premier procès de destitution au Sénat en 2020.

Romney a été disposé à évoquer les théories du complot électoral des autres membres de son parti, affirmant qu’ils perpétuent un «gros mensonge» selon lequel Trump a en fait remporté l’élection.

Le sénateur Mike Rounds du Dakota du Sud

Rounds a remporté la réélection en novembre, faisant campagne pour apporter le «bon sens» à Washington, essayant d’équilibrer la course en tant que titulaire avec un discours extérieur.

Rounds a déclaré que Trump avait « terni sa place dans l’histoire » après l’émeute du Capitole, tout en faisant valoir qu’une destitution de l’ancien président après son départ de ses fonctions est inconstitutionnelle.

Sen. Thom Tillis de Caroline du Nord

Tillis a récemment été réélu dans l’État de Tar Heel après un concours coûteux et amer.

Il a le record de vote le plus conservateur des sénateurs réunis avec Biden, et le neuvième plus conservateur dans l’ensemble, selon la société de surveillance GovTrack.

Fervent partisan de Trump, Tillis a parfois exprimé son intérêt pour le bipartisme, bien que ces appels aient diminué au cours de l’ère Trump alors qu’il faisait face à une candidature de plus en plus difficile à réélire.

Le sénateur Todd Young de l’Indiana

Young était le président du Comité sénatorial national républicain pour le cycle électoral de 2020, défendant plusieurs sénateurs républicains vulnérables des challengers démocrates, mais perdant finalement le contrôle de la chambre.

Young a été critiqué par ses électeurs pour avoir voté pour certifier la victoire de Biden, une décision qu’il a défendue pour des raisons constitutionnelles. Il a également défendu la dernière série de mesures de relance signées par Trump contre des accusations de trop grande ampleur.

«Le numéro était juste le bon numéro pour faire adopter un projet de loi. Hoosiers m’a envoyé à Washington pour obtenir un résultat, et le résultat implique souvent un compromis de principe. Hoosiers ne pouvait plus attendre », a déclaré Young à propos de son soutien au dernier plan de relance.