Qui sont le chat et la souris dans la série 4 de The Masked Singer ? Derniers indices, théories et chansons à ce jour

ESPÉRANT rejoindre le club exclusif des gagnants de Masked Singer sont le duo éblouissant, Cat and Mouse.

En tant que premier acte double de la série, les juges et les téléspectateurs à la maison doivent casser non pas une mais deux stars secrètes qui se cachent derrière les costumes élaborés.

TVI

Le chat et la souris espèrent voler la vedette en tant que premier double acte de la série[/caption]

Quelles chansons Cat and Mouse ont-elles interprétées dans la série 4 de The Masked Singer ?

Chat et Souris espèrent impressionner les juges avec leurs duos – mais auront-ils ce qu’il faut pour être couronnés vainqueurs de 2023 ?

Voici un aperçu des chansons que Cat et Mouse ont interprétées jusqu’à présent dans la série 4.

Tout ce que vous pouvez faire (je peux faire mieux) par Irving Berlin

Quels indices ont été donnés sur Cat and Mouse dans la série 4 de The Masked Singer ?

Le chat et la souris sont peut-être les personnages les plus difficiles à déchiffrer dans cette série, car les juges et les téléspectateurs n’ont pas une, mais deux célébrités à découvrir.

Cependant, leurs indices pourraient simplement donner aux juges et aux téléspectateurs ce dont ils ont besoin pour casser les personnages.

Voici un aperçu des indices qui ont été donnés jusqu’à présent sur Cat and Mouse.

Le nombre 200 000 000 a été mentionné

Ils ont dit qu’ils n’étaient pas étrangers à la légalité et ont droit à l’affaire

Ils ont également dit qu’ils savaient comment raconter une histoire

Une photo de cinq pots d’épices différents alignés les uns à côté des autres a été montrée

Leur énigme était : “Je suis sur l’affaire, je n’ai pas peur, tu as volé le fromage et du jade.”

Théories des fans du chat et de la souris

Les fans n’ont pas tardé à partager qui, selon eux, se cache derrière les costumes de chat et de souris – beaucoup pensant que le double acte est en fait un couple marié plutôt que des collègues.

Jusqu’à présent, les fans ont laissé entendre que la star des Spice Girls Emma Bunton et sa partenaire Jade Jones sont les célébrités qui chantent en secret.

D’autres pensent que l’homme drôle Chris Ramsey et sa femme Rosie sont le chat et la souris.

Cependant, les juges avaient leurs propres idées.

Jonathan a dit Geri Horner pour Mouse en raison des épices mais n’avait pas de supposition pour Cat.

Contrairement aux fans, Davina ne pensait pas que le duo était un couple et a plutôt suggéré de présenter le duo Susanna Reid et Ben Shephard de GMB.

Mo pensait que Cat and Mouse pourrait être les stars de la comédie David Walliams et Matt Lucas, tandis que Rita pensait que le leader de McFly Tom Fletcher et sa femme Giovanna se cachaient derrière les masques.