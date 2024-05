Qui sont Gumball et Goldfish ?

Renard

ALERTE SPOIL! Cet article contient des détails sur la finale de la saison 11 de Le chanteur masquéy compris l’identité du gagnant et du finaliste.

Goldfish et Gumball se sont battus pour Le chanteur masqué trophée mercredi soir.

Et, comme cela a été révélé lors de la finale, ce n’est pas la première fois qu’ils partagent la scène ensemble. Un timing fortuit signifiait que deux anciennes co-stars s’affrontaient pour la victoire. Finalement, Goldfish – alias Vanessa Hudgens – a remporté le prix, mais pas avant d’avoir appris qu’elle Claquement de musique son partenaire Scott Porter était derrière le masque de la machine à gommes.

«Il m’a fait rire. Il m’a dit : ‘Ce n’est pas la première fois que je te perds. C’est la deuxième fois !’ J’étais juste bâillonné. Je ne pouvais pas croire que c’était lui », a déclaré Hudgens à propos du moment où l’identité de Porter a été révélée, admettant qu’elle n’en avait aucune idée avant le démasquage. «Je serais un très mauvais juge dans la série, car je n’avais absolument aucune idée de qui était quelqu’un. J’ai donc été très surpris quand il a enlevé ce masque.

Pendant ce temps, Porter dit qu’il savait « immédiatement » qu’Hudgens était Goldfish.

« [As] quelqu’un qui avait déjà travaillé avec elle, cette voix était indubitable », a-t-il déclaré à Deadline, ajoutant : « Alors je me suis approché d’elle un petit moment sur scène pendant une pause publicitaire… Je lui ai dit : ‘Je te connais. Vous n’avez aucune idée de qui je suis.

Porter n’était pas non plus la seule à être capable d’affiner sa voix. Avant son démasquage, Rita Ora a également deviné correctement que Hudgens était derrière le costume de Goldfish. Pour être honnête, Hudgens dit qu’elle n’essayait pas vraiment de garder son identité mystérieuse. En fait, elle laissait plus d’indices que quiconque aurait pu l’imaginer.

« La première représentation était une chanson d’Olivia Rodrigo, qui jouait Gabriella dans le Comédie musicale au lycée série. Et ma deuxième chanson était Reviens ma chérie. C’était mon premier single, et je chantais littéralement certains des mêmes ad libs et licks que je chantais quand j’avais 16 ans », a-t-elle expliqué.

Tout comme Hudgens a été surpris par la révélation de Porter, les juges l’ont été aussi. Aucun d’entre eux n’a pu deviner correctement qui se trouvait derrière Gumball, même s’ils se sont approchés très près. Ora, qui semble étonnamment doué dans ce jeu de devinettes bien qu’il soit un nouveau juge, a posé la question de savoir si Gumball pourrait être l’homme de Porter. Les lumières du vendredi soir co-star Taylor Kitsch.

« À ce moment-là où Rita a dit Les lumières du vendredi soir, je me suis dit : ‘Oh mon Dieu, ça se passe vraiment.’ Je pense que c’est un insigne d’honneur s’ils n’arrivent pas à vous comprendre. En fin de compte, arriver jusqu’à la finale sans qu’ils aient la moindre idée de qui je suis, je pense que je vais considérer cela comme une victoire.

En tant que vainqueur de la saison 11, Hudgens a déclaré à Deadline qu’elle avait son trophée à côté d’elle lors de l’interview. Même si elle n’est pas étrangère à monter sur scène et à se produire devant un public, elle a déclaré que cet honneur particulier était spécial « parce qu’il n’avait rien à voir avec ce que les gens pensaient de moi ou avec des idées préconçues à mon sujet ».

« C’était vraiment basé sur ce qu’il y avait à l’intérieur et sur ce que j’apportais avec mes talents et cela signifiait le monde, honnêtement », a-t-elle déclaré.