L’AMÉRIQUE a été choquée par les révélations selon lesquelles David et Louise Turpin avaient enchaîné 12 de leurs 13 enfants en Californie.

Les deux parents monstres ont été emprisonnés à vie après avoir plaidé coupables de torture et d’années d’abus – mais que savons-nous d’eux et de leurs enfants sauvés?

Qui sont David Allen Turpin et Louise Anna Turpin?

Twisted David Turpin, alors âgé de 57 ans et Louise, 50 ans, ont été condamnés à perpétuité pendant 25 ans pour les abus et l’emprisonnement hideux de leurs enfants.

Les deux hommes ont été arrêtés en janvier 2018 et ont ensuite plaidé coupable d’avoir abusé et emprisonné leurs enfants dans leur maison Perris.

Les arrestations du couple ont eu lieu après que l’un des 13 frères et sœurs s’est échappé et a appelé la police pour dire que ses 12 frères et sœurs étaient détenus.

Elle était si émaciée que les flics pensaient qu’elle avait dix ans au début, ont déclaré les flics.

La jeune femme de 17 ans a déclaré à la police que certains de ses frères et sœurs étaient liés par des chaînes et des cadenas.

Qu’est-ce que les flics ont trouvé à la maison californienne?

La police a déclaré qu’à leur arrivée à la propriété de Perris, à environ 70 miles à l’est de Los Angeles, ils ont trouvé des enfants enchaînés à leur lit dans « un environnement sombre et nauséabond ».

La découverte a été faite le 14 janvier 2018 dans l’État américain.

Une déclaration du bureau du shérif du comté de Riverside a déclaré: «Les députés ont localisé ce qu’ils croyaient être 12 enfants à l’intérieur de la maison, mais ont été choqués de découvrir que sept d’entre eux étaient en fait des adultes.

« Les victimes semblaient mal nourries et très sales. »

Les voisins ont déclaré aux médias locaux qu’ils n’avaient aucune idée qu’il y avait des enfants dans la maison, tandis que d’autres ont déclaré qu’ils ne les voyaient que la nuit.

Les six enfants ont été transportés au Riverside University Hospital System (RUHS) pour des examens médicaux et admis pour traitement.

Les sept enfants adultes ont été emmenés au centre médical régional de Corona pour un examen et un traitement.

Des photos ont ensuite été rendues publiques, montrant un jardin mal entretenu, des tapis sales et des portes griffées.

Que savons-nous de M. et Mme Turpin?

Après l’arrestation du couple, des photos sont apparues d’eux et de leurs 13 enfants posant lors de diverses excursions d’une journée.

L’un d’eux montrait le couple et les enfants à Disneyland, portant des t-shirts assortis.

Un autre a montré que les Turpins se mariaient lors d’une cérémonie de style Las Vegas – avec l’imitateur d’Elvis.

Les enfants étaient étrangement rassemblés autour du couple portant des robes et des costumes assortis.

Chaque fille avait des coupes de cheveux assorties tandis que tous leurs frères arboraient des coupes au bol.

On dit que la famille est de grands fans de Disneyland et est partie en vacances au parc à thème.

Certains résidents ont déclaré avoir vu les enfants ramasser des déchets autour de leur maison et creuser pour trouver de la nourriture dans des poubelles, selon Actualités CBS2.

Des voisins ont également raconté qu’ils verraient rarement les enfants – l’un d’eux affirmant ne pas savoir qu’il y avait des personnes vivant à la maison.

Andrew Santillan, qui vivait au coin de la rue, a déclaré à l’entreprise de presse: « Je ne savais pas qu’il y avait des enfants dans la maison. »

Les parents ont comparu devant le tribunal le 18 janvier et ont initialement plaidé non coupables de multiples chefs d’accusation de torture, de maltraitance d’enfants, de maltraitance d’adulte à charge et de faux emprisonnement.

M. Turpin a également plaidé non coupable d’avoir commis un acte obscène sur un enfant de moins de 14 ans.

Le procureur du district du comté de Riverside, Mike Hestrin, a déclaré que les enfants étaient attachés à des lits avec des cordes, puis attachés au porc.

Alors que les enfants étaient privés de nourriture, les parents Turpin mangeaient bien et tourmentaient les enfants en laissant des tartes aux pommes et à la citrouille sur le comptoir de la cuisine, mais en ne les laissant pas en avoir, a ajouté Hestrin.

L’enfant l’aîné, une femme de 29 ans, ne pesait que 82 livres et un enfant de 12 ans pesait le poids d’un enfant typique de sept ans, a ajouté Hestrin.

Tous les noms des enfants commencent par la lettre J, selon des documents judiciaires qui n’indiquaient pas leur nom complet.

David Turpin a également été accusé en mai 2018 par un tribunal de Californie de parjure pour avoir affirmé qu’il dirigeait une école privée pour ses 13 enfants.

En février 2019, le couple a plaidé coupable de torture et d’années d’abus.

Ils ont admis 14 chefs d’accusation qui incluaient la cruauté envers tout le monde sauf leur petite fille, et l’emprisonnement des enfants dans une maison infestée de crasse et puant les déchets humains.

Les plaidoyers de culpabilité étaient importants pour éviter aux enfants de témoigner, même s’ils seront autorisés à parler lors de la condamnation s’ils le souhaitent, a déclaré Hestrin.

En avril 2019, un juge a condamné les deux hommes à la prison à vie.

Qu’a dit la famille Turpin à propos du couple?

La famille de Louise et David Turpin a parlé à Good Morning Britain de leur horreur et a révélé que Louise n’avait montré aucun signe de remords.

Elizabeth Flores, la sœur cadette de Louise, a déclaré: «En fait, je ne savais rien. Je ne les ai pas revus depuis 2010. «

«Nous avons tous grandi dans un foyer chrétien strict», a-t-elle déclaré à l’auteur John Glatt, pour son livre The Family Next Door.

Elizabeth se souvient que David et Louise étaient extrêmement stricts avec leurs enfants.

«Ils ont dû demander la permission d’aller aux toilettes. Ils ont dû demander la permission de manger.

« Nous pensions [Louise] a eu la vie parfaite », a déclaré son demi-frère Billy Robinette Jr.