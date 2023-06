Qui signe les plus gros agents libres restreints?

Avec l’agence libre de la NBA à l’horizon, plusieurs joueurs de haut niveau sont sur le point de frapper le marché des agents libres restreints. Qui équipes distribueront des fiches d’offres importantes ?

Agence libre NBA restreinte est la grande épée à double tranchant de la ligue. Il permet à une équipe de faire correspondre n’importe quelle feuille d’offre signée par un jeune joueur, en gardant les choix de repêchage récents sous le contrôle de l’équipe. Une équipe peut également passer des heures, des jours, des semaines à accepter des conditions avec un joueur, uniquement pour que l’ancienne équipe de ce joueur respecte le contrat et annule tout nouveau partenariat.

L’été 2023 mettra en vedette plusieurs noms de premier plan testant le marché des agences libres restreintes. On s’attend à ce qu’une poignée d’équipes aient suffisamment d’espace pour faire sensation: Houston, Indiana, Detroit, Utah, San Antonio, Orlando et Oklahoma City.

Alors que pratiquement tous les contrats de recrue expirant mènent à une agence libre restreinte, cet article se concentrera sur les poids lourds – dont la plupart pourraient recevoir plus de 20 millions de dollars par an si la bonne équipe vient frapper. Il est important de noter, bien sûr, qu’il existe une différence entre signer une fiche d’offre et rejoindre l’équipe, pour les raisons mentionnées ci-dessus. Certaines fiches d’offres prévisionnelles sont susceptibles d’être appariées.

Prédiction de l’agence libre de la NBA : Qui signera PJ Washington ?

L’histoire récente du repêchage des Hornets est au mieux inégale, mais PJ Washington est une véritable réussite. Il est le prototypique du grand moderne – capable de basculer entre l’aile ou la petite balle cinq selon le match. Il est assez rapide pour garder le périmètre et assez fort pour se battre au poste.

Du côté offensif, Washington a progressivement élargi l’étendue de ses compétences ces dernières années, explorant son jeu face visible et passant plus de temps à cibler les inadéquations à l’intérieur. C’est un bon tireur à trois points (34,8 % la saison dernière, 36,6 % pour sa carrière) et sa polyvalence lui permettra de se connecter facilement à n’importe quel système.

Les Pistons ont vraiment mis l’accent sur la taille et le physique ces dernières années. Washington peut espacer le sol pour Cade Cunningham et Jaden Ivey, et il est formidable à côté de Jalen Duren ou James Wiseman dans la zone de départ si Detroit sélectionne une aile le soir du repêchage.

Les Pistons se sentent comme la destination la moins souhaitable pour les agents libres «à gros sous», ce qui pourrait les amener à jeter de l’argent en direction de Washington au lieu, par exemple, de Grant Williams ou de Rui Hachimura (plus sur eux bientôt).

Prédiction: Fiche d’offre de Pistons – quatre ans, 65 millions de dollars