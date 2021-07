LA Chambre a voté pour créer un comité bipartite pour enquêter sur l’émeute meurtrière du 6 janvier au Capitole.

Le vote à la Chambre du 30 juin a convenu d’établir un panel chargé de déterminer les causes profondes de l’attaque contre la capitale nationale.

La Chambre a voté pour créer un comité bipartite pour enquêter sur l’émeute du 6 janvier au Capitole Crédit : Reuters

Qui siège au comité restreint du 6 janvier?

Le 1er juillet, la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a annoncé qu’elle avait engagé Liz Cheney pour le comité d’enquête sur les émeutes du Capitole.

Cheney rejoindra sept démocrates pour enquêter sur la violente insurrection du 6 janvier dans un panel présidé par le représentant Bennie Thompson.

En plus de Thompson et Cheney, Pelosi a nommé les représentants démocrates Zoe Lofgren de Californie, Adam Schiff de Californie, Pete Aguilar de Californie, Stephanie Murphy, de Floride, Jamie Raskin du Maryland et Elaine Luria de Virginie.

La présidente de la Chambre Pelosi a déclaré: « Nous sommes très honorés et fiers qu’elle ait accepté de siéger au comité. »

Liz Cheney rejoindra un panel présidé par le représentant Bennie Thompson Crédit : Reuters

Cheney a déclaré qu’elle était « honorée » de siéger au comité et que « le Congrès est obligé de mener une enquête approfondie sur l’attaque la plus grave contre notre Capitole depuis 1814 ».

Le comité enquêtera sur ce qui s’est mal passé lorsque des centaines de partisans de Donald Trump ont fait irruption dans le Capitole.

Il a été approuvé par la Chambre, malgré les objections des républicains.

Cheney était l’un des deux seuls républicains à avoir soutenu la formation du comité.

« Depuis le 6 janvier, le courage des dirigeants de mon parti s’est estompé. Mais pas la menace qui pèse sur notre République », a déclaré Cheney.

« Presque quotidiennement, Donald Trump répète les mêmes déclarations qui ont provoqué des violences auparavant.

Le comité enquêtera sur ce qui n’a pas fonctionné lorsque des centaines de partisans pro-Trump ont fait irruption dans le Capitole des États-Unis le 6 janvier Crédit : Getty

« Ses attaques contre notre Constitution s’accélèrent. Notre responsabilité est de faire face à ces menaces, pas d’apaiser et de détourner. »

Elle a ensuite affirmé que le succès du comité de la capitale du 6 janvier dépendra de son action et de ses délibérations « sobres, professionnelles et non partisanes ».

Qu’ont dit les républicains de la Chambre au sujet de la formation du comité ?

Les républicains ont qualifié le dernier projet de Pelosi d’« exercice partisan suralimenté » au lieu d’un « organisme d’enquête honnête ».

Le chef de la minorité à la Chambre, Kevin McCarthy, avait même menacé de dépouiller les républicains des tâches du comité s’ils acceptaient la nomination pour rejoindre le comité, a déclaré jeudi un assistant.

McCarthy a déclaré aux journalistes lors de sa conférence de presse hebdomadaire qu’il était choqué que Cheney ait accepté une mission de comité de Pelosi.

« Il me semble, puisque je n’ai pas eu de ses nouvelles, qu’elle est peut-être plus proche de (Pelosi) que nous », a déclaré McCarthy.

Les républicains ont qualifié le dernier projet de Nancy Pelosi d’« exercice partisan suralimenté » Crédit : Getty

Le 1er juillet, McCarthy a déclaré qu’il ne menaçait personne avec des missions de comité, mais a suggéré qu’il était sans précédent pour un législateur d’accepter des missions du chef du parti adverse.

« Je ne sais pas dans l’histoire où quelqu’un irait chercher ses missions de comité auprès du conférencier et s’attendrait à ce qu’il les ait également de la conférence », a-t-il déclaré.

Interrogée sur la menace de McCarthy de retirer Cheney de ses comités, Pelosi a déclaré: « C’est une question pour le caucus républicain. »

Quand commencera l’enquête du comité?

Pelosi n’avait pas de calendrier pour le moment où le comité restreint commencerait ses travaux, car la prochaine étape consiste pour McCarthy à annoncer ses sélections – s’il le fait.

Lorsqu’on lui a demandé quand le comité commencerait à travailler, Pelosi a répondu : « Lorsque nous aurons le quorum.