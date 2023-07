Qui s’est qualifié pour le 151e Open ? Plein champ pour la finale masculine majeure de 2023 au Royal Liverpool | Nouvelles du golf

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L’attente est presque terminée pour le dernier majeur masculin de l’année, avec une couverture 24 heures sur 24 du 151e Open au Royal Liverpool en direct du 20 au 23 juillet sur Sky Sports Golf

Le peloton est défini pour le dernier tournoi majeur masculin de l’année, mais qui participera au 151e Open et qui n’a pas réussi à se qualifier pour participer au Royal Liverpool ?

Cameron Smith revient en tant que champion en titre après la victoire de l’an dernier à St Andrews, tandis que Rory McIlroy – vainqueur du Genesis Scottish Open dimanche – a une autre occasion de mettre fin à sa sécheresse majeure sur le site où il a soulevé le Claret Jug en 2014.

Scottie Scheffler cherchera à poursuivre son incroyable 2023 et Jon Rahm vise une deuxième victoire majeure de la saison, tandis que le champion de la PGA Brooks Koepka fait partie des autres joueurs qui espèrent impressionner à Hoylake.

Les trois dernières places de qualification ont été confirmées au Genesis Scottish Open, co-sanctionné par le PGA Tour et le DP World Tour, avec Byeong Hun An, David Lingmerth et Nicolai Hojgaard complétant la formation de 156 joueurs pour le majeur de cette semaine.

An et Lingmerth ont terminé troisièmes à égalité avec Scheffler, cinq coups derrière McIlroy, tandis que Hojgaard rejoint son frère jumeau Rasmus sur le terrain après avoir remporté une part de sixième au Renaissance Club.

Qui est dans le champ ouvert ?

Correct au 16 juillet ; États-Unis sauf indication contraire ; (x) désigne amateur

Byeong Hun An (Kor)

Abraham Ancer (Mexique)

Adrai Arnaüs (Esp)

José Luis Ballester (Esp) (x)

Kyle Barker (Rsa)

Haydn Barron (Australie)

Christiaan Bezuidenhout (Rsa)

Alexander Bjork (Suède)

Richard Bland (Eng)

Dan Bradbury (anglais)

Keegan Bradley

Sam Brûle

Jorge Campillo (esp.)

Alejandro Canizares (Esp)

Laurie Canter (Eng)

Patrick Canlay

Tiger Christensen (All) (x)

Stewart Cink

Wyndham Clark

Darren Clarke (NIrl)

Corey Conners (peut)

Harrison Crowe (Australie) (x)

Jean Daly

Jason Day (Australie)

Bryson De Chambeau

Bryson DeChambeau ajoutera-t-il à son décompte majeur?

Thomas Détry (Bel)

Ernie Els (Rsa)

Nacho Elvira (esp.)

Harris anglais

Oliver Farr (Wal)

Ewen Ferguson (Sco)

Mateo Fernández de Oliveira (Arg) (x)

Tony Finau

Zack Fischer

Alex Fitzpatrick (Eng)

Matt Fitzpatrick (Eng)

Tommy Fleetwood (anglais)

Ricky Fowler

Ryan Fox (Nzl)

Talor Gooch

Branden Grace (Rsa)

Ben Griffon

Emiliano Grillo (Arg)

Han Senungsu

Brian Harman

Padraig Harrington (Irlande)

Tyrrell Hatton (anglais)

Russel Henley

Lucas Herbert (Australie

Kazuki Higa (Japon)

Daniel Hillier (Australie)

Kensei Hirata (Japon)

Lee Hodges

Tom Hogé

Nicolai Hojgaard (Antre)

Rasmus Hojgaard (Antre)

Max Homa

Billy Horschel

Rikuya Hoshino (Japon)

Viktor Hovland (Nor)

Sungjae Im (Kor)

Hiroshi Iwata (Japon)

Jazz Janewattananond (Tha)

Dustin Johnson

Zach Johnson

Matthew Jordan (anglais)

Takumi Kanaya (Japon)

Kyungnam Kang (Kor)

Taichi Kho (Hgk)

Tom Kim (Cor)

Bio Kim (Cor)

Michel Kim

Si Woo Kim (Cor)

Chris Kirk

Kurt Kitayama

Brooks Koepka

Christo Lamprecht (Rsa) (x)

Romain Langasque (fra)

Pablo Larrazabal (Esp)

Thriston Lawrence (Rsa)

David Lingmerth (Suède)

Min Woo Lee (Australie)

KH Lee (Cor)

Hurly Long (Allemagne)

Shane Lowry (Irlande)

Joost Luiten (Ned)

Robert MacIntyre (Sco)

Alex Maguire (Irlande) (x)

Hideki Matsuyama (Japon)

Denny McCarthy

Rory McIlroy (NIrl)

Connor McKinney (Australie)

Adrien Meronk (pol)

David Micheluzzi (Australie)

Phil Mickelson

Guido Migliozzi (Italie)

Francesco Molinari (Italie)

Taylor Moore

Collin Morikawa

Trey Mullinax

Keita Nakajima (Japon)

Joaquin Niemann (Chi)

Alex Noren (Suède)

Thorbjorn Olesen (Antre)

Louis Oosthuizen (Rsa)

Adrian Otaegui (esp.)

Yannik Paul (All)

Marco Penge (Eng)

Victor Perez (fra)

Thomas Pieters (Bel

JT Poston

Seamus Power (Irl)

Andrew Putman

Jon Rahm (ESP)

Richie Ramsay (Sco)

Patrick Roseau

Davis Riley

Graeme Robertson (Sco)

Brandon Robinson Thompson (anglais)

Martin Rohwer (Rsa)

Justin Rose (anglais)

Antoine Rozner (fra)

Kalle Samooja (Finlande)

Xander Schauffele

Scottie Scheffler

Adam Schenk

Charl Schwartzel (Rsa)

Adam Scott (Australie)

Taïga Semikawa (Japon)

Shubhankar Sharma (Inde)

Callum Shinkwin (anglais)

Marcel Siem (Allemagne)

Jordan Smith (anglais)

Cameron Smith (Australie)

Travis Smyth (Australie)

Matthew Southgate (anglais)

Jordanie Spieth

Scott Stallings

Henrik Stenson (Suède)

Michael Stewart (Sco)

Sepp Straka (Aut.)

Ockie Strydom (Rsa)

Connor Syme (Eco)

Nick Taylor (Peut)

Sahith Theegala

Justin Thomas

Brendon-Todd

Sami Valimaki (Finlande)

Matt Wallace (anglais)

Marc Warren (Sco)

Artilleur Wiebe

Danny Willett (Eng)

Oliver Wilson (anglais)

Gary Woodland

Kazuki Yasumori (Japon)

Cameron Jeune

Qui s’est qualifié mais ne joue pas ?

Anciens champions qui ne jouent pas (année gagnante entre parenthèses) : Ben Curtis (2003), David Duval (2001), Todd Hamilton (2004), Paul Lawrie (Sco) (1999), Justin Leonard (1997), Tiger Woods (2000, 2005 et 2006)

Joueurs qualifiés incapables de concourir: Michael Hendry (Nzl), Will Zalatoris

