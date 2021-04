La famille royale donnera au prince Philip un envoi royal pas comme les autres lors de ses funérailles aujourd’hui.

Cependant, alors que 30 personnes en deuil peuvent assister au service, seulement 15 pourront le réveiller.

La famille royale donnera au prince Philip un envoi royal pas comme les autres à ses funérailles Crédit: AP

Le duc d’Édimbourg est décédé le 9 avril à 99 ans Crédits: Rex

On pense que la liste comprend la famille immédiate de la reine et de Philip – la princesse Anne, le prince Charles, le prince Andrew et le prince Edward.

La plupart des petits-enfants du duc – le prince William, le prince Harry, la princesse Eugénie, la princesse Beatrice, Peter Phillips et Zara Tindall – figureront probablement également sur la liste.

On pense que Camilla, Kate Middleton et Sophie, comtesse de Wessex, portent les chiffres au 14.

Et la quinzième place reviendrait à la cousine germaine de la reine, la princesse Alexandra.

Les nombres sont limités en raison de restrictions strictes en matière de coronavirus permettant seulement à 30 personnes d’assister à un service et à 15 à un réveil.

Covid a signifié que toute l’expulsion de Philip a été réduite, mais ce sera toujours un jour inoubliable.

Cela vient comme …

Un porte-parole du palais de Buckingham a déclaré: «Bien que les plans aient clairement été modifiés pour tenir compte des directives de santé publique, les aspects cérémoniels de la journée et le service funéraire lui-même sont toujours très conformes aux souhaits du duc.

Philip effectuera son dernier voyage dans un corbillard Land Rover qu’il a lui-même conçu pour la chapelle St George du château de Windsor.

Charles dirigera la procession et sera accueilli par 30 invités pour l’occasion historique.

Cependant, Harry et William ne seront pas côte à côte à l’enterrement, ayant Peter Phillips entre eux.

Et conformément aux souhaits du duc, le prince Philip sera inhumé lors d’un cérémonial – plutôt que d’un enterrement d’État.

Les stations d’action, retenties sur les navires de guerre pour signaler que toutes les mains doivent se rendre aux stations de combat, seront jouées à la demande du duc.

Les clairons des Royal Marines effectueront l’alerte de guerre, une tradition parfois associée aux funérailles navales, en l’honneur du service actif de Philip dans la Royal Navy pendant la Seconde Guerre mondiale.

Et le dernier message sera joué pour signifier « un soldat est allé au repos final ».

Le palais de Buckingham a révélé la liste des participants jeudi.

Il comprend les 15 pensées à inviter à la veillée, ainsi que 15 autres membres de la famille proche et amis.

Les invités seront interdits de chanter au service en raison des règles du coronavirus, mais une chorale se produira.

Un porte-parole du palais de Buckingham a révélé que: «La famille portera un manteau du matin avec des médailles ou une robe de jour.

« Les membres de la famille royale ne porteront pas l’uniforme militaire. »

Cela vient après que le duc de Sussex eut fait face à la perspective humiliante d’être le seul homme âgé de la famille royale à porter des civvies après avoir perdu ses grades honorifiques.

On a également dit qu’il y avait un «mécontentement sérieux de la marine» d’avoir été traîné dans une rangée sur le prince Andrew portant peut-être l’uniforme d’amiral.