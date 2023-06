Qui sera sur Hard Knocks en 2023 ? Candidats et prédiction

Le camp d’entraînement de la NFL n’est pas loin, ce qui signifie qu’une équipe sera couverte par HBO sur « Hard Knocks ». Voici les quatre candidats à apparaître dans l’émission.

Le début de la saison régulière 2023 de la NFL n’est pas loin. Des minicamps obligatoires ont commencé pour certaines équipes au moment d’écrire ces lignes, ce qui signifie que les équipes feront une pause avant le début du camp d’entraînement vers la fin juillet. À partir de là, les 32 équipes commenceront à évaluer leurs listes et à ramener le total à 53 pour le début de la saison régulière.

Au fur et à mesure que les camps d’entraînement commencent et progressent, une équipe aura la distinction d’être filmée pour la série à succès de HBO, « Hard Knocks ». Le programme suit une équipe tout au long du camp d’entraînement, mettant en évidence certains joueurs et donnant un aperçu des coulisses du fonctionnement de certaines équipes.

À l’approche du camp d’entraînement, les fans sont probablement curieux de savoir quelles équipes sont éligibles pour apparaître sur « Hard Knocks ». Eh bien, jetons un coup d’œil aux quatre candidats, ainsi qu’à une prédiction quant à l’équipe qui remportera la nomination par la NFL.

Les candidats de Hard Knocks 2023

Les quatre équipes candidates à apparaître sur « Hard Knocks » sont les New York Jets, les Chicago Bears, les New Orleans Saints et les Washington Commanders.

Quand il s’agit du candidat le plus intrigant, ce sont les Jets. C’est une équipe en pleine ascension qui a raté les séries éliminatoires à cause de son jeu de quart-arrière. Cette intersaison, ils ont fait le commerce à succès pour acquérir le quadruple MVP de la NFL Aaron Rodgers. Avec ce seul mouvement, les fans voudront voir comment l’équipe fonctionne avec Rodgers comme quart-arrière.

Les Bears ont la chance de faire un énorme saut dans le NFC North, en particulier avec Rodgers qui n’est plus sur les Packers de Green Bay. Le quart-arrière Justin Fields s’est montré à sa deuxième saison, sa première en tant que quart-arrière partant. Cette intersaison, l’équipe avait le plus d’espace de plafond disponible et l’a utilisé pour renforcer l’équipe et leur donner une chance de se disputer les séries éliminatoires.

Pendant ce temps, les Saints ont navigué au cours des deux dernières saisons à la recherche du successeur de Drew Brees. Ils ont essayé Jameis Winston, Taysom Hill et Andy Dalton, mais ces options n’ont pas aidé l’équipe à se qualifier pour les séries éliminatoires. Ainsi, ils ont obtenu l’un des meilleurs quarts disponibles dans l’agence libre Derek Carr, qui a été libéré par les Raiders de Las Vegas. Voir Carr construire une chimie avec sa nouvelle équipe alors qu’ils tentent de remporter le championnat NFC Sud.

Ensuite, il y a les Commanders, qui sont en passe d’être vendus au groupe Josh Harris. Les commandants étaient la seule équipe de la NFC Est à ne pas participer aux séries éliminatoires. Au lieu de faire sensation au poste de quart-arrière, ils ont fait confiance à Sam Howell, l’ancien signaleur des Tar Heels de Caroline du Nord. L’équipe a également ajouté Jacoby Brissett, qui a bien joué pour les Browns de Cleveland la saison dernière alors qu’il remplaçait Deshaun Watson, suspendu.

Prédiction des coups durs 2023

La NFL décide finalement qui apparaît sur « Hard Knocks ». Le fait est qu’un représentant des Jets, des Bears et des Saints a déclaré qu’il ne voulait pas que ses équipes participent à l’émission. Les commandants sont la seule équipe qui n’a pas fourni de réponse.

Quant à notre prédiction quant à l’équipe qui sera finalement choisie pour « Hard Knocks », ce doit être les Jets. C’est l’équipe qui a reçu le plus d’attention cette intersaison en partie à cause de l’acquisition de Rodgers des Packers. Il est difficile d’imaginer que la NFL ne choisisse pas les Jets. Cette équipe a le plus de battage médiatique en entrant dans la saison régulière, et ils peuvent y ajouter en les mettant sur « Hard Knocks » pour donner aux fans un aperçu de ce à quoi s’attendre.