Qui sera le prochain secrétaire général de l’OTAN ?

La personne qui obtiendra le poste prendra sans aucun doute la relève à l’un des moments les plus critiques de l’histoire de l’alliance. La guerre en Ukraine a signifié plus de troupes de l’OTAN aux frontières de la Russie, de nouveaux membres potentiels en Suède et en Finlande, et de nouvelles demandes d’argent et d’équipement. Alors que l’OTAN fonctionne par consensus, son chef joue un rôle important dans la conciliation des demandes de ses États membres et dans l’articulation de la position de l’Occident devant une audience mondiale.

Il y a des problèmes avec tous les candidats possibles, et il est également possible, a suggéré un responsable de l’OTAN, que les États membres acceptent de prolonger le mandat de M. Stoltenberg d’une autre année. (M. Stoltenberg, 63 ans, avait demandé une prolongation de deux ans à cause de la guerre, et s’est vu accorder un an, soit jusqu’en septembre prochain.)