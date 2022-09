Qui sera le prochain Premier ministre après Boris Johnson ? Dernières cotes pour Rishi Sunak et Liz Truss

AUJOURD’HUI est le dernier jour où Rishi Sunak et Liz Truss s’affrontent pour remplacer Boris Johnson après que le Premier ministre a annoncé qu’il démissionnerait.

M. Johnson a démissionné après avoir fait face à l’une des plus grandes rébellions de l’histoire politique britannique.

Rishi Sunak et Liz Truss s’affrontent lors du débat à la direction des conservateurs de la BBC Crédit : Getty

Rishi Sunak et Liz Truss tentent de convaincre les membres conservateurs qu’ils devraient être le prochain PM 1 crédit

La course pour le remplacer a officiellement commencé avec huit candidats, mais a maintenant été réduite à seulement deux : Rishi Sunak et Liz Truss.

Le vote dans la course à la direction des conservateurs se termine officiellement à 17 heures aujourd’hui.

M. Sunak s’est positionné comme le choix économiquement prudent. Il a promis de ne pas réduire trop d’impôts jusqu’à la fin de la décennie, date à laquelle il réduira l’impôt sur le revenu de 20 %.

Mme Truss, d’autre part, a promis un assortiment de cadeaux fiscaux.

Elle s’est engagée à inverser la hausse de l’assurance nationale dès le premier jour de son mandat et même à introduire un budget entièrement chiffré.

D’autres domaines, notamment les dépenses de défense, le Brexit et la politique étrangère, sont également devenus des enjeux clés du concours.

M. Johnson a utilisé ses derniers PMQ pour offrir des paroles de sagesse à son futur successeur.

“Restez proches des Américains, défendez les Ukrainiens, défendez la liberté et la démocratie partout”, a-t-il déclaré.

Le Premier ministre a ajouté: “Réduisez les impôts et déréglementez partout où vous le pouvez pour en faire le meilleur endroit où vivre et investir, ce qu’il est.”

Les bookmakers parient sur qui de M. Sunak et de Mme Truss est le plus susceptible de gagner les quelque 160 000 membres conservateurs qui peuvent voter pour décider de leur nouveau chef de parti et du prochain Premier ministre.

Mme Truss est la grande favorite pour gagner, les sondeurs plaçant régulièrement plus de 10 points devant son rival M. Sunak.

Mais le résultat final ne sera annoncé que lundi de la semaine prochaine.

Alors, quelles sont les cotes des paris maintenant ?

Rishi Sunak – Cotes : 1/20

Le chancelier sortant est le favori des lecteurs de Sun pour remplacer Boris Crédit : Elliott Franks

BREXIT : Autrefois chef en attente, l’ancien chancelier de 42 ans a subi un coup dur lorsque sa femme s’est révélée détenir le statut de non-dom.

La base du parti est mécontente de la crise du coût de la vie mais a la bonne volonté du public pour l’argent de Covid.

Liz Truss – Cote : 10/1

La ministre des Affaires étrangères Liz Truss ferait appel à la base du parti en tant qu’héritière des réductions d’impôts de Thatcher

RESTER: Le ministre des Affaires étrangères, 46 ans, farouchement ambitieux et favorable aux médias sociaux, ferait appel à la base du parti en tant qu’héritier de Thatcher en matière de réduction d’impôts.

Maintenant un partisan du Brexit malgré le vote Restez au référendum.