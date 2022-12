Qui sera le prochain PDG de Disney ? Les meilleurs candidats pour succéder à Bob Iger

Une autre possibilité que certains envisagent est qu’Iger, dont le retour a été applaudi par Wall Street et les employés, reste plus longtemps que son contrat de deux ans.

Les dirigeants de l’industrie des médias et les observateurs de l’entreprise constituent une liste de candidats potentiels qu’Iger et le conseil d’administration prendront probablement en compte pour décider qui préparer pour le prochain rôle. Le vivier de possibilités comprend d’anciens Disney des cadres qui étaient auparavant considérés comme l’avenir de la Mouse House avant d’être ignorés par Chapek, quelques étoiles montantes internes et quelques choix dormants qui sont soit proches de la communauté créative, soit déjà liés à l’entreprise.

Pendant ce temps, Rice pourrait être intéressée à revenir dans l’entreprise à un certain titre et est restée en contact avec Iger, ont déclaré des personnes proches du dossier.

Lorsqu’elle a été promue, Chapek avait qualifié Walden de “leader dynamique et collaboratif et d’une force culturelle qui, en seulement trois ans, a transformé notre activité télévisuelle en une centrale de contenu”. À l’époque, le conseil d’administration de Disney avait apporté son soutien à Chapek. Pourtant, Walden manque d’expérience en matière de décisions commerciales et a concentré son temps sur le côté créatif.

“Disney choisira probablement un successeur doté de capacités relationnelles avec les talents”, a déclaré Eric Schiffer, PDG et président de Patriarch Organization and Reputation Management Consultants. “La chute de Chapek est qu’il a mutilé les relations avec Hollywood.”

L’un des candidats envisagés était Dana Walden, ont déclaré des personnes proches du dossier qui n’étaient pas autorisées à s’exprimer publiquement sur le sujet. Elle est responsable du contenu de divertissement général et chargée de créer des programmes originaux de divertissement et d’actualités pour les plateformes de streaming, les réseaux de diffusion et les réseaux câblés de Disney.

Alan Bergman, qui travaille chez Disney depuis plus de 25 ans, est un autre candidat potentiel, ont déclaré les gens. Il est le président du contenu du studio Disney et a dirigé l’intégration des acquisitions d’Iger dans le pipeline de contenu global de Disney. Il a également été mentionné dans le premier mémo d’Iger.

De plus, Bergman entretient des relations avec de nombreux créatifs à Hollywood. Disney s’appuie sur ces relations, et il pourrait avoir une main plus douce dans la gestion des talents et des agents que ce qui a été vu avec le différend Chapek et Johansson. Contrairement à d’autres cadres supérieurs de Disney, cependant, Bergman n’a pas d’expérience dans de nombreuses autres divisions et a concentré une grande partie de sa carrière sur le contenu du studio.

Un autre initié de Disney proposé comme candidat possible a été Josh D’Amaro, ont déclaré des personnes familières avec la société.

D’Amaro est à la tête des parcs, des expériences et des produits de Disney, le même poste que Chapek occupait avant de devenir PDG. Sa longue expérience dans l’entreprise – il a commencé sa carrière chez Disney en 1998 et ses postes se sont principalement concentrés sur les stations balnéaires – pourrait être de bon augure pour lui.

Tout comme son charisme. D’Amaro est généralement apprécié de ses pairs et des acteurs des parcs et considéré comme un leader fort. Bien que des clients des parcs nationaux de Disney se soient plaints que les prix étaient élevés et que le système de réservation de billets était défectueux, peu ont blâmé D’Amaro. Au lieu de cela, Chapek a subi le plus gros des critiques, les invités et les analystes supposant que l’ancien PDG était responsable de l’établissement de directives strictes pour générer plus de revenus dans les parcs et les centres de villégiature.

Pourtant, D’Amaro n’a pas l’expérience créative pour laquelle Iger est souvent loué. Son curriculum vitae est concentré sur les activités des centres de villégiature et des parcs.

Rebecca Campbell, qui est actuellement en charge du contenu et des opérations internationales de Disney, est une autre candidate qu’Iger pourrait favoriser, ont déclaré des personnes proches du dossier.

Le dirigeant, qui a travaillé dans diverses divisions de l’entreprise après avoir débuté à la télévision locale en 1997, est également très apprécié. Cependant, bien qu’elle ait également de l’expérience dans la gestion de l’activité de streaming dans les premiers jours de Disney +, elle a été démis de ses fonctions et n’a peut-être pas l’expérience pratique des affaires pour prendre les décisions difficiles auxquelles sont confrontées les activités médiatiques de l’entreprise.

Si Campbell ou Walden accédaient au poste de PDG, ce serait la première fois que Disney aurait une femme à la tête de l’entreprise.

Un candidat cheval noir de l’intérieur de l’organisation serait Sean Bailey, le président de Disney Studios, a déclaré un observateur. Bailey, qui a entretenu une relation avec Iger, est très apprécié de la communauté créative.