Qui sera le prochain manager de Chelsea si Graham Potter est limogé ?

Graham Potter est au bord du sac à Chelsea, après une série de résultats lamentables qui a vu le club chuter au 10e rang de la Premier League et être éliminé de la FA Cup et de la League Cup.

En effet, la dernière défaite de Chelsea contre Fulham, dans laquelle le nouveau prêteur Joao Felix a été expulsé, a encore exacerbé la pression que Potter subit. Au cours des 19 matchs qu’il a dirigés toutes compétitions confondues depuis sa nomination en septembre, le manager de Chelsea en a remporté huit, fait quatre nuls et perdu sept.

En termes simples, ce n’est pas suffisant pour de nombreux fans de Chelsea, qui ces dernières semaines se sont tournés vers le chant du nom de l’ancien patron Thomas Tuchel dans les tribunes. Le limogeage de Tuchel s’est produit sans cérémonie, surtout après avoir mené le club au titre de la Ligue des champions juste un an auparavant.

Cependant, alors que la pression monte sur Potter, le propriétaire Todd Boehly a précisé que son titulaire actuel a toujours le plein soutien du conseil d’administration, mais s’ils veulent un changement de fortune si peu de temps après sa nomination, alors il y a beaucoup de candidats disponibles.

Chelsea pourrait nommer cinq managers si Graham Potter est limogé

Diego Siméone

(Crédit image : Getty)

L’équipe de l’Atletico Madrid de Diego Simeone est l’incarnation de tout ce qu’est l’Argentin : agressif, passionné et plein de qualité. Cependant, après 12 ans dans la capitale espagnole, il semble que le temps de Simeone touche à sa fin.

Alors que son contrat actuel expire en 2024, Simeone aurait informé le PDG du club, Miguel Angel Gil Marin, qu’il partirait cet été. Si le travail de Chelsea devient disponible, ce délai pourrait être intensifié.

Chelsea semble également le travail anglais le plus probable que Simeone occuperait, leur style le plus adapté pour travailler sous la tutelle exigeante mais efficace de l’Argentin. À l’heure actuelle, l’équipe sur le terrain semble certainement avoir besoin d’une présence imposante pour guider son chemin.

Ayez une pensée pour Joao Felix si jamais cette nomination se matérialisait. L’attaquant portugais vient tout juste d’échapper aux griffes de Simeone, rejoignant Chelsea en prêt jusqu’à la fin de la saison. Être réuni si peu de temps après avoir quitté Atleti pourrait ne pas tirer le meilleur parti de la signature de Felix.

Luis Enrique

(Crédit image : Visionhaus/Getty Images)

L’ancien patron de Barcelone et de l’Espagne, Luis Enrique, est actuellement sans travail, après avoir quitté l’équipe nationale après avoir échoué à battre le Maroc lors des huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022. Il a cependant fait un travail décent en tant que sélectionneur de l’Espagne, les menant aux demi-finales. de l’Euro 2020, et est un entraîneur très compétent qui aime le football incisif et direct avec des transitions rapides de la défense à l’attaque – sans doute parfait pour l’attaque de cette équipe de Chelsea.

Enrique est également un entraîneur de club à succès, remportant le triplé avec Barcelone en 2015 après des passages à la Roma et au Celta Vigo. Ses références sont clairement là, malgré une campagne de Coupe du monde décevante.

Mauricio Pochettino

(Crédit image : David Ramos/Getty Images)

Ces dernières années, les anciens managers de Chelsea, Jose Mourinho et Antonio Conte, se sont tous les deux présentés à Tottenham, mais, dans une étrange tournure des circonstances, il pourrait s’agir de l’ancien gaffer des Spurs, Mauricio Pochettino, en ligne pour prendre la sellette à Stamford Bridge.

Sans travail depuis son limogeage par le PSG cet été, Pochettino accueillerait favorablement une offre de Chelsea. Le joueur de 50 ans a remporté trois trophées tout en dirigeant les géants français et les a menés aux demi-finales de la Ligue des champions, après une période réussie à Tottenham.

Travailler avec moins de contraintes pourrait également s’avérer attrayant pour l’Argentin, mais des points d’interrogation subsistent quant à sa capacité à traiter avec d’énormes stars, comme celles avec lesquelles il a travaillé au PSG.

Zinedine Zidane

(Crédit image : PA)

Après avoir apparemment résisté à devenir manager de l’équipe de France depuis son départ du Real Madrid à la fin de la saison 2020/21, la prochaine voie managériale de Zidane semble moins claire maintenant.

En effet, Didier Deschamps a prolongé son contrat avec la France jusqu’à la Coupe du monde 2026, bloquant la route de Zidane vers le rôle et le laissant à la recherche de différentes opportunités. Vainqueur en série de la Ligue des champions – il a remporté trois couronnes consécutives en tant que manager de Los Blancos – la qualité de Zidane est indéniable.

Tirer le meilleur parti d’une équipe vieillissante de Chelsea serait cependant le plus grand test de Zidane, et il n’a travaillé comme manager dans aucun autre club que le Real Madrid – cela pourrait-il compter contre lui ?

Thomas Tuche

(Crédit image : Andrew Redington/Getty Images)

D’accord, ce serait extrêmement improbable, mais, en même temps, extrêmement logique.

Chelsea a limogé Thomas Tuchel en septembre 2022, le remplaçant par l’actuel manager Graham Potter dans des circonstances douteuses. On ne sait toujours pas pourquoi Tuchel est parti, mais s’il peut régler ses différends avec le conseil d’administration – et, surtout, Todd Boehly – alors cette nomination aurait tout son sens.

Tuchel aurait déjà refusé plusieurs offres d’emploi cette saison, attendant que les clubs d’élite européens viennent appeler au lieu de ceux qu’il a reçus. Il aime aussi clairement Chelsea et saurait tirer le meilleur parti des joueurs du club.

Après tout, il a remporté la Ligue des champions avec eux un peu plus d’un an avant son limogeage et, à part Joao Felix, il a travaillé avec tous les joueurs de la première équipe lors de son mandat précédent.