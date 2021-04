Le grade de duc est le premier titre du tableau britannique de la pairie et celui que Philip a détenu pendant plus de sept décennies. Le titre de duc d’Édimbourg a été créé en 1726 par le roi George I et donné au prince Frederick.

Le roi George VI, père d’Elizabeth, a décerné le titre à son gendre Philip avant son mariage avec la princesse Elizabeth d’alors en 1947. Quand Elizabeth est devenue reine en 1953, Philip n’est pas devenu roi – un titre réservé aux hommes qui hériter du trône.

Lorsque le titre du duc d’Édimbourg a été accordé à Philip, une lettre patente a été émise par le roi, indiquant qu’il serait un jour hérité par le fils aîné du duc, le prince Charles – également le prochain sur le trône britannique.

En 1957, Philip a été nommé prince par la reine, qui a déclaré qu’il serait connu sous le nom de «Son Altesse Royale le prince Philip, duc d’Édimbourg».

«Ces pairies sont héréditaires et à la mort de Son Altesse Royale sont passées à son fils aîné, SAR le Prince de Galles», lit-on dans un hommage au duc sur le site Web du College of Arms, c’est pourquoi Charles a hérité du titre ce jour-là. son père est mort.

Malgré les règles héréditaires, le prince Edward s’est vu promettre le titre le jour de son mariage en 1999, le palais de Buckingham annonçant à l’époque qu’il hériterait un jour du titre, bien qu’il soit le plus jeune enfant de Philip et Elizabeth. À ce jour, Edward est le seul des quatre enfants du monarque à ne pas détenir de duché. On l’appelle le comte de Wessex – un titre qu’il aurait choisi pour lui-même lorsqu’il épousa Sophie Rhys-Jones, qui devint la comtesse de Wessex.

Pendant des années, Edward a travaillé en étroite collaboration avec son père sur le programme du Prix du duc d’Édimbourg, qui a été fondé en 1956 et est conçu pour aider les jeunes de 14 à 25 ans en leur enseignant des activités physiques et en les inscrivant à un travail bénévole, indépendamment de leur origine ou capacité. Selon la famille royale, l’initiative opère désormais dans plus de 140 pays et a «contribué à transformer la vie de millions de personnes» en dotant les générations futures des compétences nécessaires pour mener une vie adulte heureuse, saine et réussie.

Bien que ses parents lui aient promis le titre et soutiennent la charité du duc d’Édimbourg, il est peu probable qu’Edward obtienne officiellement le titre avant la mort de la reine, lorsque son frère aîné Charles deviendra roi. Lorsqu’un royal devient monarque, les autres titres qu’il détient fusionnent avec la couronne, laissant la place à leur regrant.