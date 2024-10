Qui sera le prochain commissaire des chemins de fer du Texas ? Obtenez des détails sur tous les candidats en course

Le Commission des chemins de fer du Texas est la plus ancienne agence gouvernementale du Lone Star State.

Ce qui a commencé comme un organisme chargé de prévenir la discrimination dans les tarifs ferroviaires, supervise désormais la réglementation de l’industrie pétrolière et gazière de l’État.

Ces industries ont généré 8,43 milliards de dollars de recettes fiscales pour l’État en 2023selon le bureau du contrôleur.

Voici les candidats en lice pour un siège à la commission ferroviaire de trois membres

Christi Craddick

Parti politique : Républicain

Catherine Culbert

Parti politique : Démocrate

Âge: 49

Site de la campagne : www.katherine4texas.com

Meilleur moyen pour les électeurs de vous joindre : [email protected], www.facebook.com/katherine4texas

Profession: Ingénieur Chimiste

Éducation: BS en science et ingénierie du papier du SUNY College of Environmental Science & Forestry, MBA de l’Université d’Albany, MS en droit de la Pritzker School of Law de l’Université Northwestern

Avez-vous déjà été candidat à une élection ? (Veuillez énumérer les postes précédemment recherchés, avec les années) : Non

Veuillez énumérer les points forts de votre implication/activisme civique : Coprésidente de la ligne d’assistance téléphonique pour les électeurs de la Ligue des femmes,

Membre du comité du marathon de Houston,

Ancienne présidente de la section régionale de la Society of Women Engineers de Houston et ayant servi en tant que représentante de section et secrétaire régionale depuis que je suis devenue membre de SWE en 2006,

Membre du conseil d’administration de la section Hugh O’Brian Youth Leadership Texas Gulf Coast,

Environment Huddle dans le cadre d’Indivisible TxLege,

Comité des membres du Women’s Energy Network Houston.

Avez-vous déjà été arrêté, accusé d’un crime ou avez-vous déjà fait partie d’une procédure pénale ? Si oui, veuillez expliquer : Non

Avez-vous été impliqué dans un procès civil ou une procédure de faillite ? Si oui, veuillez expliquer : Non

Qui sont vos trois principaux contributeurs à la campagne ? : Eleanor Hildreth, Inaas Darrat, Texas AFL-CIO COPE

Pourquoi recherchez-vous ce poste ? : Je travaille dans le domaine de la sécurité de l’industrie pétrolière et gazière depuis plus de 10 ans, et dans le domaine de la sécurité pour toutes les industries depuis plus de 20 ans. Je suis également passionnée par l’environnement et la protection de nos ressources naturelles depuis que je suis à l’école primaire. J’ai été élevé en connaissant la valeur de la conservation et de la protection des ressources naturelles. Je reconnais l’importance de conserver l’énergie et je pense que l’industrie doit être partenaire de cet effort. Plus de 20 ans de ma vie professionnelle ont été consacrés à assurer la sécurité des opérations industrielles. À l’heure actuelle, le RRC n’est pas l’intendant de nos ressources naturelles et ne garantit pas non plus la sécurité des opérations.

Nous avons besoin d’un nouveau leadership pour protéger notre État et nos compatriotes texans et être une voix pour les Texans de tous les jours afin de nous aider tous à prospérer.

Quelles sont vos trois principales priorités politiques ? : Sécurité et environnement : En tant qu’ingénieur en sécurité des procédés avec plus de 20 ans d’expérience, je suis profondément engagé à exploiter notre industrie avec le plus grand respect pour la sécurité, en protégeant à la fois nos travailleurs et nos communautés.

Responsabilité des entreprises : je crois en une responsabilité stricte des entreprises de l’industrie pétrolière et gazière. Il est essentiel de remettre en question et d’examiner leurs actions, en particulier lorsqu’ils cherchent à obtenir des exceptions aux réglementations. Nous devons nous assurer que ces sociétés multimilliardaires tiennent compte de l’impact que leurs activités auront sur les communautés environnantes et des risques qu’elles pourraient poser.

Transparence : mon objectif est de remettre en question le statu quo et de remettre en question la manière dont les décisions sont prises, notamment en ce qui concerne l’influence des entreprises et les contributions aux campagnes. Il est essentiel que les actions de la Commission soient motivées par les meilleurs intérêts des Texans et non par les dons des entreprises.

Pourquoi les électeurs devraient-ils vous choisir plutôt que vos adversaires ? : Je suis particulièrement qualifié pour ce poste en raison de mon expérience dans l’industrie pétrolière et gazière. J’ai travaillé pour des entreprises en amont, en aval et en aval, qui sont toutes réglementées par la RRC. En tant qu’ingénieur en sécurité des procédés, j’ai travaillé pour être proactif afin de prévenir les incidents et de protéger les travailleurs, l’environnement et la communauté. Je reconnais également l’importance de l’industrie pétrolière et gazière pour l’économie du Texas. C’est un atout d’avoir un commissaire qui possède une expérience dans l’industrie.

Quelle est une question politique qui est importante pour vous, mais qui n’est pas nécessairement aussi médiatisée ? Pourquoi pensez-vous que c’est important ? : Puits d’injection pour les eaux usées. Les limites imposées par le RRC aux puits d’injection ne fonctionnent pas. Nous devons interdire les puits d’injection à proximité des lignes de failles naturelles. De plus, nous devons tenir les entreprises responsables du traitement de l’eau afin qu’elle ne soit pas toxique et puisse être réutilisée ailleurs.

Certaines études scientifiques montrent que les puits d’injection sont une cause directe des tremblements de terre, et des preuves anecdotiques provenant de tout le pays tirent la même conclusion. Nous devons écouter les données scientifiques et cesser d’autoriser les puits d’injection d’eaux usées dans tout l’État, et pas seulement dans les zones qui ont déjà subi des tremblements de terre. L’industrie doit apprendre à nettoyer après elle-même et à déterminer quoi faire de ses flux de déchets. Les entreprises doivent investir dans la recherche et le développement pour résoudre ce problème.

Accepterez-vous les résultats de votre élection quel que soit le résultat ? : Oui, j’accepte la volonté des électeurs.

Faucon Dunlap

Parti politique : Libertaire

Âge: 54

Site de la campagne : Hawk4texas.com

Meilleur moyen pour les électeurs de vous joindre : Visitez le site Web hawk4texas.com ou l’une de mes plateformes de médias sociaux @hawkdunlap

Profession: Spécialiste du contrôle des puits

Éducation: BS de Stephen F Austin

Avez-vous déjà été candidat à une élection ? (Veuillez énumérer les postes précédemment recherchés, avec les années) : Non

Veuillez énumérer les points forts de votre implication/activisme civique : Loge maçonnique #404, sponsor ligue de golf junior, sponsor FFA et 4H

Avez-vous déjà été arrêté, accusé d’un crime ou avez-vous déjà fait partie d’une procédure pénale ? Si oui, veuillez expliquer : Oui CFA 1999

Avez-vous été impliqué dans un procès civil ou une procédure de faillite ? Si oui, veuillez expliquer : Non

Qui sont vos trois principaux contributeurs à la campagne ? : Aucun Je n’accepte pas de dons

Pourquoi recherchez-vous ce poste ? : Montrer que l’industrie peut réellement s’autoréguler. Réformer le RRC en appliquant simplement les règles à l’échelle de l’État.

Quelles sont vos trois principales priorités politiques ? : Encouragez le corps législatif à changer le nom du RRC, à fournir une expertise technique à la commission composée de trois membres et à lutter contre l’injection d’eau produite – la racine de nos problèmes les plus dommageables.

Pourquoi les électeurs devraient-ils vous choisir plutôt que vos adversaires ? : 34 ans d’expérience dans l’industrie pétrolière et gazière. Je suis actuellement sur le terrain tous les jours pour lutter contre les problèmes auxquels est confrontée l’industrie pétrolière et gazière. Suivez-moi sur les réseaux sociaux pour voir qui je suis vraiment et pourquoi le Texas a besoin de moi au RRC.

Quelle est une question politique qui est importante pour vous, mais qui n’est pas nécessairement aussi médiatisée ? Pourquoi pensez-vous que c’est important ? : Comment les propriétaires de redevances sont arrosés par la mauvaise gestion de l’eau produite et comment les propriétaires d’intérêts directs non exploités et les contribuables se retrouveront à payer la facture.

Accepterez-vous les résultats de votre élection quel que soit le résultat ? : Oui

Eddie Espinoza

Parti politique : Vert

Âge: 54

Site de la campagne : www.espinoza4tx.com

Meilleur moyen pour les électeurs de vous joindre : [email protected]

Profession: Vétéran de l’armée et enseignant à l’élémentaire à la retraite

Éducation: BA Sciences Politiques

Avez-vous déjà été candidat à une élection ? (Veuillez énumérer les postes précédemment recherchés, avec les années) : Eddie Espinoza n’est pas un politicien, il résout les problèmes. C’est la première fois qu’il se présente aux élections.

Veuillez énumérer les points forts de votre implication/activisme civique : Eddie Espinoza est un organisateur du Parti Vert, un militant pour le climat et un défenseur de la paix. Son engagement civique est motivé par des décennies d’expérience en tant qu’enseignant dans une école primaire publique. Ses étudiants l’ont inspiré à œuvrer pour un avenir meilleur pour tous nos enfants.

En tant qu’organisateur du Parti vert, Eddie Espinoza diffuse le message selon lequel le Parti vert et les candidats verts n’acceptent pas les contributions électorales des entreprises, des comités d’action politique ou des lobbyistes. Le Parti Vert défend les personnes, la planète et la paix.

Avez-vous déjà été arrêté, accusé d’un crime ou avez-vous déjà fait partie d’une procédure pénale ? Si oui, veuillez expliquer : Non.

Avez-vous été impliqué dans un procès civil ou une procédure de faillite ? Si oui, veuillez expliquer : Non.

Qui sont vos trois principaux contributeurs à la campagne ? : En tant que candidat du Parti Vert, Eddie Espinoza s’est engagé à accepter uniquement les dons du Parti Vert ou de donateurs individuels, et non ceux des entreprises, des PAC ou des lobbyistes. Ses plus grands donateurs sont le Parti Vert des États-Unis et les donateurs individuels Andrew Smith et Ed Stapleton.

Pourquoi recherchez-vous ce poste ? : Pendant trop longtemps, la Commission des chemins de fer a fonctionné au profit de l’industrie pétrolière et gazière, avec des commissaires qui profitent personnellement de l’industrie et reçoivent d’énormes contributions électorales de l’industrie.

L’industrie pétrolière et gazière n’assumera jamais la responsabilité des dommages qu’elle cause à la santé publique, à l’environnement et au climat tant qu’elle s’autoréglementera au sein de la Commission des chemins de fer.

Les choses doivent changer. Eddie Espinoza est candidat au poste de commissaire aux chemins de fer pour envoyer un message selon lequel les régulateurs du Texas ne devraient prendre ni revenus ni dons de campagne des industries qu’ils réglementent.

Quelles sont vos trois principales priorités politiques ? : 1. Accélérer la transition des combustibles fossiles vers des énergies propres et renouvelables comme les batteries solaires, éoliennes et à grande échelle. 2. Interdire la fracturation hydraulique et annuler tous les nouveaux projets de combustibles fossiles, y compris les terminaux d’exportation de gaz GNL. 3. Boucher, nettoyer et mettre hors service les puits de pétrole et de gaz abandonnés, qui polluent notre sol, notre eau et notre air.

Pourquoi les électeurs devraient-ils vous choisir plutôt que vos adversaires ? : Les candidats qui prétendent que la collecte de fonds et les revenus de l’industrie ne les influencent pas mentent !

Eddie Espinoza n’a accepté aucun don de l’industrie pétrolière et gazière, et il ne le fera jamais – contrairement à ses adversaires.

Eddie Espinoza ne perçoit aucun revenu de l’industrie pétrolière et gazière, et il ne le fera jamais – contrairement à ses adversaires.

Le Parti Vert est le seul parti politique à prendre au sérieux le réchauffement climatique.

Le Parti vert et les candidats verts refusent d’accepter les contributions électorales de l’industrie pétrolière et gazière, ou de toute autre industrie.

Vous pouvez faire confiance à Eddie Espinoza pour travailler pour vous, et non pour l’industrie pétrolière et gazière, en tant que commissaire aux chemins de fer.

Vous pouvez faire confiance à Eddie Espinoza pour protéger les sources d’eau douce de votre famille, protéger les sols dont dépendent nos agriculteurs et œuvrer à la recherche de solutions efficaces au changement climatique.

Quelle est une question politique qui est importante pour vous, mais qui n’est pas nécessairement aussi médiatisée ? Pourquoi pensez-vous que c’est important ? : La Texas Railroad Commission devrait être rebaptisée Texas Energy Commission. Cela améliorerait la transparence et l’engagement du public.

Accepterez-vous les résultats de votre élection quel que soit le résultat ? : Oui.