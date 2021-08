Qui sera le nouveau Doctor Who ?

JODIE Whittaker quitte Doctor Who en 2022 après sa troisième et dernière série dans le rôle de la prune.

Maintenant, les fans du monde entier meurent d’envie de savoir qui deviendra le prochain Time Lord.

Jodie Whittaker quitte son poste de Doctor Who[/caption]

Qui sera le nouveau Docteur ?

Jodie Whittaker joue le Docteur depuis 2017, succédant au légendaire acteur écossais Peter Capaldi, qui a joué dans les trois dernières séries écrites et supervisées par Steven Moffat.

Désormais, tous les paris sont sur l’actrice ou l’acteur qui prendra ensuite le relais pour incarner l’un des personnages les plus emblématiques de la télévision britannique.

Voici les dernières cotes selon OLBG.com, qui compare les données d’une gamme de bookmakers en ligne.

Olly Alexandre 7/2

Olly Alexander est le favori pour être le nouveau Time Lord[/caption]

Le leader de Years & Years, Olly Alexander, est un favori pour remplacer Whittaker en tant que nouveau docteur grâce à son rôle marquant dans C’est un péché de Russell T. Davies, qui lui a valu de nombreux éloges de la part des critiques et des téléspectateurs.

Davies, qui était le showrunner pour faire revivre avec succès Doctor Who en 2005 après une interruption de 16 ans dans la série (sans compter le film de 1996), a admis qu’Alexander conviendrait parfaitement pour le rôle.

Compte tenu de la carrière musicale très chargée d’Alexander, il semble peu probable qu’il ait le temps pour le rôle, mais il est resté insaisissable lorsqu’il a été interrogé à ce sujet sur Capital Breakfast.

Il a dit : « Je veux dire, si je l’étais, pensez-vous que je pourrais vous le dire ? C’est vrai que je suis très indiscret mais mes lèvres sont scellées.

Maréchal Kris 5/1

La star de Death in Paradise, Kris Marshall, devrait également reprendre le rôle[/caption]

Non loin derrière se trouve la star de Death in Paradise, Kris Marshall, qui s’est imposé comme un nom bien connu grâce à son tour mémorable en tant que DCI Goodman dans l’émission policière BBC One.

Marshall a également joué le rôle de Nick Harper dans la populaire sitcom britannique My Family et a joué le rôle de Colin Frissell dans le film à succès de 2003 Love Actually.

Son nom est apparu pour le rôle en 2017 avant l’annonce de Capaldi, de nombreux fans exprimant leur joie à l’idée que le docteur soit enfin roux.

Michaela Cole 7/1

La star montante Michaela Cole pourrait également être en lice[/caption]

Après avoir récemment remporté deux BAFTA pour la série limitée I May Destroy You, qu’elle a créée et jouée elle-même, Michaela Cole est une autre favorite pour se mettre à la place du Docteur.

La star de Chewing Gum n’est pas étrangère à la science-fiction, agissant auparavant dans des émissions comme Black Mirror et Aliens, et apporterait sans aucun doute une nouvelle interprétation fraîche et excitante du personnage.

Cependant, beaucoup ont émis l’hypothèse que même si Coel est à un stade aussi incroyable de sa carrière, il semble peu probable qu’elle veuille renoncer à sa liberté de création pour conclure un long contrat en exécutant le scénario de quelqu’un d’autre.

Richard Ayoade 10/1

Richard Ayoade est également un candidat pour être le prochain Doctor Who[/caption]

Imaginer Richard Ayoade comme un génie excentrique n’est pas difficile pour beaucoup de ses fans, étant donné que l’acteur a déjà remporté un BAFTA pour avoir joué le génie geek, Maurice Moss, dans la sitcom britannique classique The IT Crowd.

Ces jours-ci, Ayoade est principalement connu pour son travail de présentation sur des émissions comme The Crystal Maze et Travel Man, bien qu’il ait joué dans des films occasionnels comme Paddington 2 et ait fourni des voix off pour des propriétés impressionnantes comme The Mandalorian, Soul et The Lego Movie 2.

Dans un sondage réalisé par Metro, 38% des fans ont révélé qu’ils aimeraient voir Richard jouer le rôle de l’extraterrestre à deux cœurs préféré du Royaume-Uni.

Michael Sheen 10/1

Michael Sheen, le meilleur ami de l’ancien docteur Who David Tennant, pourrait être le prochain Time Lord[/caption]

Le célèbre acteur Michael Sheen est connu pour sa capacité caméléon à se transformer en personnages complètement différents.

En 2020, les téléspectateurs l’ont vu se transformer en Chris Tarrant de Who Wants to Be a Millionaire sur Quiz, et avant cela, nous l’avons vu en tant qu’ex-Premier ministre Tony Blair dans The Queen et manager de football Brian Clough dans The Damned United.

Les fans ont également remarqué que Sheen a beaucoup de chimie avec l’ancien 10e docteur David Tennant, avec qui il a récemment joué dans Good Omens d’Amazon Prime et Staged de BBC One.

Quelles sont les chances sur le nouveau docteur?

Voici tous les favoris en lice pour prendre leur tour dans le Tardis :

Olly Alexandre – 7/2

Maréchal Kris – 5/1

Michaela Cole – 7/1

Richard Ayoade – 1/10





Michael Sheen – 1/10

Anne Maxwell Martin – 1/10

Tom Rosenthal – 1/10