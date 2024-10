Qui sera le n°1 ?

Le Texas a remplacé la Géorgie. Ensuite, la Géorgie a humilié le Texas. Aujourd’hui, l’Oregon est sur le point de devenir N°1 dans le sondage américain sur les entraîneurs LBM pour la première fois depuis 2012.

Classés n°2 dans le sondage de la semaine dernière après une victoire palpitante contre Ohio State, les Ducks remplaceront les Longhorns après la victoire 30-15 des Bulldogs à Austin. Le seul autre concurrent invaincu pour la première place est Penn State, mais les Nittany Lions devraient recevoir peu ou pas de votes de première place de la part du panel de sondage des entraîneurs.

La Géorgie a un dossier construit sur le démantèlement samedi soir des Longhorns auparavant sans tache, mais les Bulldogs subissent une défaite contre l’Alabama qui semble pire compte tenu des difficultés du Crimson Tide en octobre.

L’Alabama est une équipe sur le point de chuter dans le classement après avoir perdu contre le Tennessee. Le Tide a enregistré deux défaites avant novembre pour la première fois depuis 2007, première saison de l’ancien entraîneur Nick Saban.

Avec l’Oregon en tête, voici à quoi devrait ressembler le sondage des entraîneurs lorsque le nouveau Top 25 sera publié plus tard dans la journée :

1. Oregon (7-0)

Les Ducks n’ont pas eu à transpirer lors de la victoire 35-0 de vendredi soir contre le malheureux Purdue. Cela vaut la peine de comparer la façon dont l’Oregon a démarré dans le Big Ten aux côtés des trois autres anciens programmes Pac-12 qui ont suivi : Washington, la Californie du Sud et l’UCLA sont un total de 4 à 10 en conférence.

2. Géorgie (6-1)

La victoire au Texas a rappelé à quel point la Géorgie peut être imposante lorsqu’elle est dirigée dans la bonne direction. Cela n’a pas été le cas toute la saison, surtout lorsqu’il est tombé dans un trou profond et finalement insurmontable en Alabama. Mais démonter les Longhorns pièce par pièce montre que la Géorgie pourrait très bien être la meilleure équipe du pays, comme prévu en août.

DES HAUTS ET DES BAS :La Géorgie et l’Alabama en tête d’affiche des gagnants et des perdants de la semaine 8

3. État de Pennsylvanie (6-0)

Après une semaine de repos, les Nittany Lions reviennent ce samedi avec un road trip soudain intrigant contre le Wisconsin. Les Badgers se sont débarrassés d’une certaine rouille précoce avec trois victoires déséquilibrées consécutives contre Purdue, Rutgers et Northwestern. En d’autres termes, Penn State ne peut pas se laisser surprendre par l’énorme match contre Ohio State qui débutera en novembre.

4.Texas (6-1)

Cela semble être le bon point d’atterrissage pour le Texas. Arriver derrière les deux leaders invaincus du Big Ten et la Géorgie reconnaîtraient la domination de l’équipe en remportant six victoires consécutives pour ouvrir l’année. Mais le fait est que la solidité du calendrier n’est pas très bonne : le Michigan est probablement la meilleure victoire des Longhorns, suivi de l’Oklahoma.

5. État de l’Ohio (5-1)

Vous devez vous sentir mal pour le Nebraska, et pas seulement pour la défaite 56-7 de samedi contre l’Indiana. L’équipe de Matt Rhule est la prochaine à jouer pour l’OSU, qui aura deux semaines pour se remettre de cette défaite contre l’Oregon. Recherchez les Buckeyes pour éliminer un peu de frustration sur les Cornhuskers.

6.Miami (7-0)

Dans un monde parfait, le record d’invincibilité de Miami serait suffisant pour faire passer les Hurricanes au-dessus d’au moins deux équipes avec une défaite. Mais la série d’appels serrés dans le jeu de l’ACC rendra difficile pour les électeurs de faire passer Miami au-dessus du numéro 6. Le jeu solide de Clemson leur donne une victoire potentielle de marque dans le match pour le titre de conférence.

7.Tennessee (6-1)

Battre l’Alabama devrait faire grimper les Volontaires de trois places par rapport au classement de la semaine dernière et devant LSU, qui avait l’air plutôt bien en battant l’Arkansas 34-10. Un autre concurrent ici est Clemson, qui était n°9 la semaine dernière et a gagné contre Virginia. Bien qu’il ne soit pas parfait, le Tennessee est à une prolongation contre les Razorbacks d’être invaincu et potentiellement classé n°1.

8. LSU (6-1)

Battre l’Arkansas par 24 points est remarquable compte tenu de l’histoire récente de cette série. Les quatre rencontres précédentes, dont trois remportées par LSU, avaient été décidées par un panier. Celui-ci semblait se diriger dans cette direction pendant la majeure partie de la première mi-temps avant que les Tigres ne commencent à s’éloigner au troisième quart. Le fait que cela sorte du pic émotionnel de la défaite du Mississippi la semaine dernière le rend plus impressionnant.

9. Clemson (6-1)

Les Tigres marquent en moyenne 41,2 points par match malgré un simple panier lors du premier match contre la Géorgie. Depuis, la moyenne grimpe à 48,5 points par match, avec un maximum de 66 points contre Appalachian State et un minimum de 29 points contre Florida State. Bien qu’il soit encore sous le radar, Clemson ressemble à un prétendant légitime au championnat national.

10. Notre-Dame (6-1)

Cela a été une remontée constante jusqu’à ce point pour Notre-Dame. Les Fighting Irish étaient n°7 dans le sondage de pré-saison. Ils étaient toujours n°7 après avoir battu Texas A&M, mais ont chuté au n°19 après la défaite contre le nord de l’Illinois. Puis n°18. Jusqu’au n°14. Puis n°13, puis n°12. Classés n°11 avant samedi, les Irlandais devraient gagner une place après avoir réglé leurs affaires contre Georgia Tech.