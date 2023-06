Qui sera le maréchal du défilé du Stampede de Calgary cette année?

L’astronaute de l’Agence spatiale canadienne Jeremy Hansen sera le maréchal du défilé du Stampede de Calgary cette année.

Hansen sera le premier Canadien à orbiter autour de la Lune dans le cadre de la mission historique Artemis II. Il s’agit de la première mission en équipage sur la Lune depuis 1972 et durera environ 10 jours, selon le site Web de l’Agence spatiale canadienne.

Selon l’Agence spatiale canadienne, Hansen a toujours eu une passion pour l’aviation. Il s’est joint à l’escadron 614 des cadets de l’Aviation royale du Canada à London, en Ontario, à l’âge de 12 ans et a obtenu ses ailes de pilote de planeur des cadets de l’Air à 16 ans à Trenton.

Il a obtenu sa licence de pilote privé et ses ailes à Cornwall, en Ontario. à l’âge de 17 ans et a ensuite été accepté au Collège militaire royal de Saint-Jean à Saint-Jean-sur-Richelieu, au Québec.

Il a obtenu un baccalauréat en sciences spatiales en 1999 au Collège militaire royal du Canada à Kingston, en Ontario. et une maîtrise en physique de la même institution en 2000.

« Jeremy Hansen est un pionnier qui incarne les valeurs du Calgary Stampede », a déclaré Will Osler, président et président du conseil d’administration du Calgary Stampede.

« Son intégrité et son engagement envers la communauté sont une source d’inspiration, et tous les Calgariens, Albertains et Canadiens sont fiers de lui et de tout ce qu’il a accompli. Nous sommes honorés d’avoir Jeremy à la tête de notre défilé comme un exemple de ce que vous pouvez accomplir lorsque vous travaillez dur et rêvez grand.

Hansen sera rejoint par le maréchal de parade honoraire, le général Wayne Eyre. Eyre est le chef d’état-major de la Défense du ministère de la Défense nationale, qui supervise l’armée.

«Je suis ravi d’être sélectionné comme maréchal du défilé du Stampede de Calgary 2023 et de revenir à un

province qui occupe une place spéciale dans mon cœur. J’ai hâte de vous voir le long du parcours du défilé dans

juillet », a déclaré Hansen dans un communiqué envoyé par courrier électronique.

