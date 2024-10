Qui sera le joueur le plus sous-estimé de cette génération ?

Cette semaine a été consacrée à la célébration des légendes des Penguins de Pittsburgh Sidney Crosby et Evgeni Malkin, Crosby récoltant son 1 600e point et Malkin marquant son 500e but après avoir atteint 800 passes décisives et 1 300 points la semaine dernière. Le discours de Crosby porte généralement sur l’opportunité de le classer parmi les cinq meilleurs joueurs de tous les temps. Le discours de Malkin se concentre généralement sur la façon dont il est sous-estimé, tristement célèbre laissé en dehors de la liste des 100 meilleurs joueurs de la LNH en 2017 après avoir déjà remporté un trophée Hart, deux trophées Art Ross, un trophée Calder, un trophée Conn Smythe et plusieurs coupes Stanley.

Si Malkin est le joueur le plus sous-estimé de sa génération : qui reprendra son flambeau un jour ? Quel courant MOINS DE 30 ANS Dans quelques années, le joueur de la LNH sera-t-il le plus sous-estimé de son époque ?

À vous de jouer, Table ronde.

MATT LARKIN : Il est presque impossible de trouver un Malkin comparable puisqu’il a a été récompensé par de nombreux prix individuels. Mais je pense que nous y reviendrons Mikko Rantanen un jour et dire : « Il a terminé sa carrière avec combien points? » Parmi les joueurs avec 500 matchs ou plus, Rantanen occupe le 34e rang de tous les temps pour le nombre de points par match, pris en sandwich entre Brett Hull et Alex Ovechkin. Ce nombre diminuera à mesure que Rantanen vieillit, mais le climat neutre au mieux dans lequel il a joué compense cela. Seuls quatre joueurs de la LNH ont récolté plus de points que Rantanen au cours des cinq dernières saisons. Au Colorado, il a joué dans l’ombre des vétérans Nathan MacKinnon et Cale Makar, mais Rantanen devrait terminer avec 500 buts et 1 100 points au minimum.

PAUL PIDUTTI : Pour moi, celui de Boston David Pastrnak dégage déjà des vibrations sous-estimées. Considéré comme l’un des meilleurs tireurs d’élite de la ligue, l’ailier charismatique est bien plus encore. Au cours de sa saison à 27 ans, ses réalisations sont époustouflantes : un trophée Rocket Richard à 23 ans ; une saison de 61 buts alors qu’il était finaliste du Trophée Hart ; quatre saisons de 40 buts ; trois classements parmi les cinq premiers aux points. Parmi les joueurs actifs, seuls Auston Matthews et Alex Ovechkin ont devancé Pastrnak par match. Alors qu’il est toujours à la recherche d’une bague de Coupe, il a marqué à un rythme de 36 buts en 90 matchs d’après-saison. En bref, c’est un talent et un producteur historiquement important qui n’a pas encore été considéré de cette façon. Chez les Bruins en défense, c’est Pastrnak qui a conduit le bus en tant que finisseur. Ces « Pasta » ont déjà dépassé le stade de la lente ébullition… elles sont « al dente » et seront un jour prêtes à entrer au Temple de la renommée. Espérons que l’appréciation finira par rattraper son jeu électrique.

STEVEN ELLIS : Oh mon garçon. C’est l’un des plus difficiles. je pars avec Dylan Larkin. Il n’obtiendra jamais le même statut de star que certains de ses pairs, mais il a réussi à inscrire au moins 60 points à cinq reprises au cours de sa carrière jusqu’à présent. Et il l’a fait dans l’une des époques les moins compétitives auxquelles les Red Wings de Détroit aient participé au cours des 30 dernières années. Il est si rapide, intelligent et dangereux, et je me demande simplement quels chiffres il aurait pu afficher s’il avait été décroché une place plus tôt par les Stars de Dallas en 2014. À 28 ans, il lui reste encore de nombreuses années et, espérons-le, le club peut redevenir compétitif avec Larkin en tête.

MATT LARKIN : Il ne sera jamais sous-estimé dans ma maison. N’oubliez jamais que nous, les Larkins, détenons le record du patineur le plus rapide.

ANTHONY DI MARCO : Je m’éloigne un peu du tableau avec un défenseur et je choisis Miro Heiskanen. Sortant d’une époque qui met en vedette les futurs défenseurs du HOF comme Victor Hedman, Roman Josi et Erik Karlsson, nous sommes entrés dans une nouvelle génération d’arrière-gardes flashy qui débordent de talents offensifs comme Quinn Hughes et Cale Makar. Couplé avec des gars comme Adam Fox et Charlie McAvoy, Heiskanen est constamment oublié – il n’a jamais été une SEULE finaliste pour le Trophée Norris. Patineur fluide qui peut jouer des deux côtés et qui a vraiment augmenté sa production offensive au cours des deux dernières années, Heiskanen a joué en moyenne au nord de 25 minutes par match entre 2019-20 et 2023-24 – quatrième parmi les défenseurs pendant cette période. Il n’est peut-être pas un attaquant, mais Heiskanen restera dans les mémoires comme le joueur le plus sous-estimé de cette génération.

SCOTT MAXWELL : Eh bien, Anthony a en fait fait allusion à mon choix, car je vais choisir Charlie McAvoy. Tout comme Heiskanen, il se perd dans la discussion sur les meilleurs défenseurs parmi cette nouvelle ère de défenseurs d’élite, alors que tout le monde se laisse prendre par le jeu flashy de Makar et Hughes, puis lorsque la conversation se tourne vers les défenseurs à double sens, il semble comme Fox, c’est le seul à avoir été élevé de manière cohérente. Une autre similitude entre McAvoy et Heiskanen est qu’il n’a pas non plus été finaliste pour Norris et n’a terminé que dans le top cinq en votant à deux reprises, bien qu’il ait mené tous les défenseurs avec des buts supérieurs aux attentes depuis sa première saison complète en 2017-18. Ce qui nuit à sa réputation, c’est le fait qu’il n’a jamais atteint un total de points élevé (son sommet en carrière est de 56) et que les Bruins n’ont pas encore participé à une série éliminatoire approfondie depuis que le départ de Zdeno Chara a vu McAvoy assumer le rôle de meilleur défenseur, ce qui C’est souvent ainsi que les défenseurs bidirectionnels semblent consolider leur héritage parmi les grands fans de hockey. À seulement 26 ans, McAvoy a tout le temps de s’imposer réellement comme l’un des meilleurs de la ligue, mais d’ici là, il continue d’être sous-estimé, du moins comparé à Makar, Hughes, Fox et même Heiskanen.

_____

_____

