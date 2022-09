Qui sera dans le Cabinet de Liz Truss ?

Après un long été de bousculades, de sécheresses et de calomnies, Liz Truss a été nommée nouvelle chef du Parti conservateur et prochaine Premier ministre britannique.

Le gagnant du concours d’une semaine succèdera à Boris Johnson mardi après avoir rencontré la reine à Balmoral.

Avant la confirmation de sa victoire lundi, la ministre des Affaires étrangères était si confortablement devant Rishi Sunak dans les sondages des membres du parti conservateur que son équipe a pu abandonner les interviews et commencer à assembler le prochain cabinet.

Avec de nombreux députés de haut niveau ayant choisi leur camp au début de la course, il y a beaucoup de candidats potentiels parmi lesquels Mme Truss peut choisir.

L’indépendant examine ici de plus près qui est potentiellement en ligne pour des postes de direction.

Kwasi Kwarteng

On s’attend généralement à ce que le secrétaire aux affaires soit nommé chancelier.

L’allié clé de Truss a soutenu la décision du favori de donner la priorité aux réductions d’impôts plutôt qu’au soutien « aumône », malgré l’énorme facture énergétique à venir cet automne. L’ancien Etonien de 47 ans partage également l’aversion instinctive de Truss pour les impôts sur les bénéfices exceptionnels, malgré les appels croissants pour que les géants du pétrole et du gaz paient plus.

M. Kwarteng et Mme Truss ont co-écrit un livre intitulé Britannia déchaînéece qui plaidait en faveur d’une économie à faible taux d’imposition et d’un gouvernement réduit.

M. Kwarteng, marié et père d’un enfant, est député de Spelthorne depuis 2010.

(PENNSYLVANIE)

Suella Braverman

L’ancienne procureure générale – qui était elle-même soutenue par le Brexiteer “Spartans” et d’autres à droite lors des premiers tours de la course à la direction – est la principale candidate pour remplacer Priti Patel au poste de secrétaire à l’intérieur.

Mme Braverman s’est affirmée comme l’une des principales guerrières du parti dans les soi-disant «guerres culturelles», avec ses attaques contre le milieu universitaire de gauche, toute expansion des droits des trans dans les écoles et la Convention européenne des droits de l’homme.

La diplômée de Cambridge a présidé le Groupe de recherche européen (ERG) en 2017 et est députée de Fareham dans le Hampshire depuis 2015. Mme Truss a récemment fait allusion à un rôle clé pour la mère mariée de 42 ans, qui a basculé dans derrière le favori après avoir abandonné la course.

Mme Patel a déclaré la semaine dernière que son propre dossier en tant que secrétaire à l’intérieur “en dit long”, suggérant qu’elle voulait que Mme Truss la garde dans ce rôle, bien qu’elle ait depuis démissionné.

(PENNSYLVANIE)

James astucieusement

L’ancien président conservateur, qui a pris ses fonctions de secrétaire à l’éducation à la suite du putsch contre M. Johnson, serait en passe de succéder à Mme Truss en tant que secrétaire aux Affaires étrangères.

Ayant travaillé aux côtés du favori de la course à la direction en tant que ministre d’État au ministère des Affaires étrangères, M. Cleverly fait partie du soi-disant «ensemble de Greenwich» de personnalités conservatrices proches de Mme Truss qui vivent dans et autour de la banlieue sud-est de Londres.

L’homme de 52 ans est député de l’Essex depuis 2015. Il est marié, a deux enfants et est réserviste de l’armée depuis 1989.

Auparavant, il a été ministre d’État pour l’Europe et l’Amérique du Nord et pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord avant cela.

(PENNSYLVANIE)

Jacob Rees-Mogg

Le ministre des opportunités du Brexit – qui a passé ces derniers mois à surveiller les réglementations mineures de l’UE à supprimer tout en martelant les fonctionnaires pour qu’ils retournent au travail – serait prêt pour un grand changement de rôle.

M. Rees-Mogg aurait été considéré pour le poste de secrétaire de mise à niveau, haussant les sourcils à l’idée d’un riche Etonian du Somerset menant la charge sur la fracture Nord-Sud.

Mais les rapports du week-end suggèrent que le père marié de six enfants est désormais en lice pour un rôle économique de premier plan – peut-être en tant que secrétaire commercial. Il aurait déjà eu des entretiens avec des sociétés pétrolières et gazières dans le but de stimuler le forage en mer du Nord.

Un autre Etonien et fils d’un pair, M. Rees-Mogg représente le nord-est du Somerset depuis 2010 et a été élu président de l’ERG en 2018.

(PENNSYLVANIE)

Thérèse Coffey

Le secrétaire au travail et aux pensions, un ami de longue date de Mme Truss, a été brièvement évoqué comme un choix possible pour le whip en chef. Mais Mme Coffey est sur le point d’assumer le rôle de secrétaire à la santé, L’indépendant comprend. Des initiés de Whitehall ont déclaré qu’elle avait été vue en train de rencontrer l’actuel secrétaire permanent du département.

Figure populaire du parti, elle serait chargée de régler les procédures disciplinaires – largement considérées comme ayant mal tourné pendant la saga Christopher Pincher, qui a contribué à la chute de M. Johnson.

Mme Coffey, 50 ans, a précédemment servi sous Theresa May en tant que sous-secrétaire du Defra et est députée de Suffolk Coastal depuis 2010.

(PENNSYLVANIE)

Nadine Dorries

M. Johnson aurait envisagé une pairie pour son fidèle allié dans le cadre de sa liste d’honneurs de démission.

Elle vient de démissionner de son poste de secrétaire à la culture, une surprise étant donné que Mme Truss avait dit à ses alliés que Mme Dorries conserverait son emploi, si elle le voulait toujours, en raison de “affaires inachevées avec la BBC et les géants de la technologie”, selon des informations ailleurs.

Mme Dorries est députée du Mid Bedfordshire depuis 200 et a publié 16 livres.

La mère de trois enfants, âgée de 65 ans, a été notoirement dépouillée du fouet conservateur en 2012 lorsqu’elle a participé à Je suis une célébrité… Sortez-moi d’icimais a été réadmis au parlement l’année suivante.

(PENNSYLVANIE)

Iain Duncan Smith

Un autre allié clé lors de la course à la direction, l’ancien chef conservateur a été pressenti pour être récompensé par un rôle de chef des Communes.

Iain Duncan Smith partage les vues de Mme Truss sur la politique fiscale et étrangère et pourrait aider à cimenter un certain soutien parmi les députés d’arrière-ban de droite.

L’homme de 68 ans a servi dans l’armée entre 1975 et 1981 en tant que lieutenant dans les Scots Guards.

Père de quatre enfants, il est député de Chingford et Wood Green, anciennement Chingford, depuis 1992. Il est devenu chef du parti en 2001 avec le soutien de Margaret Thatcher mais a été évincé en 2003 après avoir perdu un vote de défiance.

(Getty)

Kemi Badenoch

Après s’être positionnée avec succès comme candidate “anti-réveil”, Mme Badenoch est l’une des principales candidates au poste de secrétaire à l’éducation, selon certains rapports. Mais L’indépendant comprend qu’elle a été considérée pour le poste de secrétaire au commerce international.

Un rôle de premier plan pour l’ancienne ministre de l’égalité serait populaire auprès de la base conservatrice, car elle a remporté les éloges des membres pour sa propre candidature pour remplacer M. Johnson.

La mère mariée de trois enfants, âgée de 42 ans, a été élue à Saffron Walden en 2017. Une entreprise Brexiteer, Mme Badenoch s’est opposée à la théorie critique de la race et en 2018 a été accusée de se moquer des droits des trans dans un enregistrement audio divulgué.

Plus récemment, elle s’est heurtée à Mme Dorries au sujet du projet de loi sur la sécurité en ligne, déclarant: “Nous ne devrions pas légiférer pour les sentiments blessés.”

(PENNSYLVANIE)

Seigneur Givre

L’équipe Truss aurait été en pourparlers avec l’ancien négociateur et ministre du Brexit, qui est devenu un critique féroce du gouvernement de M. Johnson après avoir démissionné à la fin de l’année dernière. On pense que Mme Truss le voudrait responsable au Cabinet Office, en tant que nouveau chancelier du duché de Lancaster.

Le diplômé d’Oxford a rejoint le ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth en 1987, a travaillé comme conseiller économique à l’ambassade britannique à Paris et a été ambassadeur au Danemark de 2006 à 2008.

Lord Frost, 57 ans, était le négociateur en chef du Royaume-Uni pour la sortie de l’UE en 2019 et est devenu négociateur en chef de la Task Force Europe en 2020.

(PENNSYLVANIE)

Jean Séquoia

Les rapports suggèrent que Mme Truss envisage de ramener le Brexiteer de droite Sir John Redwood – un ancien ministre du gouvernement Thatcher – pour un poste subalterne au Trésor. Le député d’arrière-ban a dit qu’il serait “heureux d’aider”, mais a suggéré qu’il n’avait pas eu de discussions sur un poste.

M. Redwood est député de Wokingham depuis 1987 et ancien secrétaire d’État du Pays de Galles. Le diplômé d’Oxford et père de deux enfants a servi dans les cabinets fantômes de William Hague et de Michael Howard.

Autre Brexiteer du cabinet, il est membre du groupe de pression eurosceptique Leave Means Leave.

Ben Wallace et d’autres prétendants

Le populaire secrétaire à la Défense – qui a soutenu Mme Truss alors qu’elle et M. Sunak ont ​​commencé leur campagne parmi les membres – est l’un des rares à être soutenu pour poursuivre ses fonctions actuelles.

Penny Mordaunt, l’actuelle ministre du Commerce, compte parmi les autres alliés susceptibles d’être considérés pour les postes ministériels les plus élevés, malgré le fait que Mme Truss soit proche de l’une des deux dernières places du concours.

On pensait que M. Sunak avait été considéré comme secrétaire à la santé, mais la méchanceté du concours semble avoir mis fin à l’idée. L’ancien chancelier a effectivement exclu de servir dans un cabinet Truss en disant que les ministres devaient s’entendre sur les “grandes choses”.

Tom Tugendhat – le chef du comité restreint des affaires étrangères qui a affronté Truss dans les premiers tours du concours – pourrait également être considéré pour un poste de ministre subalterne au ministère des Affaires étrangères.