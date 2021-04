Qui se tient dans ma région? Comment trouver la liste des candidats

Les gens de toute la Grande-Bretagne se rendront aux urnes pour les élections de 2021 le 6 mai, avec une gamme de bureaux différents sur le bulletin de vote.

En Angleterre et au Pays de Galles, des élections locales qui ont été reportées lors du premier verrouillage du coronavirus auront lieu – avec des votes exprimés pour des postes comprenant des maires dans des régions comme Londres, le Grand Manchester et les West Midlands.

Des votes seront également exprimés pour les conseils de district, d’arrondissement et unitaires, les conseils de comté et les commissaires à la police et à la criminalité, tandis que certaines régions voteront également sur des référendums sur des questions locales.

Les nations décentralisées organiseront également des votes pour élire ceux qui se présenteront dans leurs assemblées – avec les 60 sièges du Welsh Senedd à gagner ainsi que les 129 sièges du parlement écossais à Holyrood.

Mais comment saurez-vous ce qu’il y a sur le bulletin de vote?

Option 1: Cartes de vote

Toute personne inscrite pour voter au Royaume-Uni reçoit une carte de vote après son inscription avec les détails de l’endroit où elle doit aller et sur quoi elle votera.

Les détails incluent les courses dans lesquelles vous pourrez voter – comme les élections à la mairie des membres de l’assemblée – ou tout référendum sur lequel vous pourriez être invité à voter.

Ils contiennent également des informations utiles, notamment le bureau de vote le plus proche et des rappels pour se couvrir le visage et s’attendre à devoir faire la queue en raison de la pandémie en cours.

Option 2: outils en ligne

Il existe un certain nombre d’outils en ligne qui peuvent vous aider à évaluer à la fois les races et les candidats dans votre région.

La Commission électorale a son propre service qui peut intervenir si vous avez perdu votre carte de vote – vous indiquant à la fois le bureau de vote le plus proche et vous donnant un aperçu des candidats sur lesquels vous serez invité à voter.

En attendant, si vous voulez plus d’informations, Democracy Club’s Pour qui puis-je voter L’outil peut offrir un aperçu des politiques et du dossier du candidat.