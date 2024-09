Qui se produira à la Noche de Cumbia ? Découvrez les 8 artistes

Les collines d’Hollywood sont à nouveau animées par les rythmes dansants de la cumbia.

La Noche de Cumbia est de retour et plus grande que jamais, avec des spectacles au Le Hollywood Bowl et le Gué. Cette série de concerts de deux nuits met en vedette les créateurs et les innovateurs du genre musical latino. Tandis que son güiro sifflant, ses gaitas sifflantes et ses cuivres vivants résonnent à travers Los Angeles, Noche de Cumbia vise à célébrer ses racines, à embrasser ses variations et à encourager une nuit pleine de danse.

Ce genre très apprécié est né sur la côte caraïbe de la Colombie, où un modèle rythmique simple s’est emparé des communautés afro-indigènes de la région. Gagner en popularité dans les années 1930 et 1940le style musical s’est répandu dans d’autres pays d’Amérique latine. Au fur et à mesure que chaque région et chaque pays ont commencé à adopter ce style énergique, les rythmes sont restés les mêmes, mais avec des variations distinctes. À ce jour, de nouveaux types de cumbias, comme des infusions de rock et de pop, dominent la musique latine.

Samedi soir, au Ford, des artistes comme Los Gaiteros De San Jacinto, l’un des premiers groupes de tournée du genre, et Reyna Tropical, dont la musique est axée sur l’activisme, partageront la scène, créant un regard approfondi sur l’histoire de la cumbia. Co-présentée par Cumbiaton, un collectif de musique et une série de soirées dirigées par des Latinas, la soirée mettra également en valeur le marimba-rock de Son Rompe Pera et les sons exaltants de l’accordéon de Yeison Landero.

Dimanche soir, la silhouette en forme de coquillage du Hollywood Bowl sera remplie de styles musicaux d’artistes venus de Colombie, du Salvador et du Mexique, notamment du duo père-fils Grupo Cañaveral de Humberto Pabón et des sons orchestraux de La Sonora Dinamita et Los Hermanos Flores. Yeison Landero et Los Gaiteros De San Jacinto se produiront également.

Au-delà de la programmation des amphithéâtres d’Hollywood, la cumbia peut être entendue partout dans la ville dans le cadre de Semaine de la CumbiaDes événements auront lieu quotidiennement jusqu’au 27 septembre et seront très variés, allant d’un atelier de marimba avec le groupe Son Rompe Pera à des projections de documentaires au consulat général du Mexique.

Découvrez les spectacles de la Noche de Cumbia dans deux des salles les plus célèbres de Los Angeles

La Ford

Son Rompe Pera

Centré sur les mélodies creuses du marimba, Son Rompe Pera apporte l’esprit rebelle du punk aux rythmes afro-indigènes de la cumbia. Originaire de la municipalité de Naucalpan de Juárez à Mexico, le groupe est composé des trois frères Gama — le joueur de marimba et guitariste Allan « Mongo », le marimbiste Jesús « Kacho » et le percussionniste José Ángel « Kilos » — ainsi que du bassiste Raúl Albarran et du batteur Ricardo López. En expérimentant davantage avec le marimba, un instrument que leur défunt père leur a enseigné, ils ont involontairement créé cette fusion de cumbia de style rock.

« Nous ne cherchions pas à créer ce son. C’est arrivé parce que nous jouions et voyagions avec [Chilean cumbia group] « Chico Trujillo et nous sommes tombés dessus par hasard », a déclaré Allan « Mongo » Gama. « En ce moment, nous sommes très heureux de cela parce que cela nous pousse à travailler plus dur pour continuer à faire de la musique comme ça. »

Lorsqu’il se souvient de ses années d’enfant où il jouait du marimba lors de mariages et de quinceañeras, il se souvient des émotions fortes qu’il ressentait en écoutant des cumbias mexicaines. Il dit qu’il y a « toujours quelque chose qui vous excite dans le son » et il a hâte de recréer cette énergie.

« Parfois, nous pensons que, [their shows are] « Ce sera une soirée détendue, et ça finit toujours en folie, et dans tous les endroits où nous avons fait une tournée, tout le monde explose quand nous jouons. Et honnêtement, nous aussi », a-t-il déclaré. « Si les gens traversent une mauvaise passe, nos concerts les aident parfois à se libérer de ce stress. »

Reyna Tropical

Fabiola Reyna, du groupe Reyna Tropical, « ne fait pas de cumbias ». Au contraire, son son « incarne les sons de la libération », mettant l’accent sur les racines de la cumbia, qui est le son des communautés africaines et indigènes. L’auteure-compositrice-interprète américano-mexicaine affirme que le moins qu’elle puisse faire est d’attirer l’attention sur ses origines à travers sa musique.

« Mon expérience personnelle en tant que femme queer brune de la frontière a toujours été de nature très politique », a-t-elle déclaré. « Je suis née avec cette perspective de la vie. Donc, trouver des sons comme la cumbia qui sont créés pour la libération, c’est extrêmement enrichissant et nourrissant. »

Le groupe a commencé en duo avec Reyna et le producteur Nectali « Sumohair » Díaz, qui décédé en 2022. Racontant des histoires d’amour queer et canalisant son chagrin dans son premier album, « Malegria », Reyna mélange des mélodies de chants d’oiseaux avec des lignes de percussions éclectiques. Dans chacune de ses chansons, l’interprète de 32 ans met l’accent sur les effets de la diaspora latine, que ce soit par le biais du lyrisme ou des rythmes de batterie.

« Je pense que ce qui est important, c’est de parler de l’innovation afro-mexicaine et afro-indigène – les sons de la cumbia et du reggaeton – ces sons latins que nous entendons, qui sont en train de se construire et qui sont diffusés. Pour moi, en tant que Norteña et en tant que personne queer, il est important d’intégrer les injustices de l’afro-latindad, une injustice que je ne vivrai jamais, mais que je peux très bien voir. »

Le Hollywood Bowl

Groupe Cañaveral de Humberto Pabón

Humberto Pabón Olivares, célèbre pour son travail avec Corraleros del Majagual, et son fils Emir Pabón poursuivent leur héritage dans le domaine de la cumbia mexicaine avec Grupo Cañaveral. Formé en 1995, le groupe est l’initiative artistique d’Emir Pabón, principal auteur-compositeur-interprète et producteur. Il s’efforce de combler le fossé entre son style et celui de son père.

« J’ai tout appris de mon père, de l’interprétation à l’enregistrement », a déclaré Pabón. « Avec Grupo Cañaveral, je veux créer de la musique sans perdre l’essence de son son, mais en y ajoutant le nouveau son sur lequel les jeunes générations travaillent aujourd’hui. »

Récemment, ils se sont attachés à réunir les styles de différents types de musique mexicaine, comme les corridos tumbados et le mariachi, en collaborant avec le rappeur de Sonora Lefty SM et le chanteur de Norteño Adriel Favela. Lorsqu’ils interprètent ces fusions avec son père, il dit que l’échange entre eux et le public est ce qui les rend mémorables.

La Dynamite de Sonora

À chaque fois que la chanteuse principale de La Sonora Dinamita, Vilma Diaz, se produit, elle a hâte de chanter « Escandalo », le plus grand succès du groupe. Alors que le rythme régulier et les cuivres enjoués commencent à jouer, Diaz est généralement accueillie par des cris de joie du public et elle absorbe l’énergie. Considéré comme l’un des pionniers de la cumbia, l’orchestre colombien a été fondé en 1960 et a toujours compté 10 cuivres et une voix féminine puissante. Au fil des ans, leur composition a changé plusieurs fois, Diaz ayant rejoint le groupe en tant que chanteuse en 1988.

« La Sonora Dimamita est totalement différente des autres groupes de cumbia », a déclaré Diaz. « C’est pratiquement la mère des autres groupes. Les cumbias ont toutes le même rythme, mais le style varie selon les pays. Nous avons été l’un des premiers groupes à jouer le style cumbia colombien original dans le monde entier. »

Étant donné la nature dansante de la cumbia, elle dit qu’elle essaie toujours de créer l’atmosphère d’une fête familiale lors des spectacles. Après avoir joué au Hollywood Bowl en 2017, elle aborde le spectacle de ce week-end avec de grandes attentes.

« Le Bowl avait un public formidable. Tout le monde était plein d’énergie et dansait », a déclaré Diaz. « Je traite toujours le public comme ma famille. Je raconte des blagues entre les chansons et je demande à tout le monde de se lever et de bouger. Je joue beaucoup avec eux, mais de très bonne manière. »

Les frères Flores

Nora « Nory » Flores a consacré les 56 dernières années de sa vie à Los Hermanos Flores, groupe connu pour son mélange de percussions cumbia traditionnelles et de sons jazzy du saxophone et de la trompette. Le groupe salvadorien a été fondé en 1962 par son père, Don Andres Rodriguez. En rejoignant le groupe avec ses 10 frères et sœurs, Flores a commencé par le saxophone avant de devenir chanteuse. Aujourd’hui, elle dit qu’elle a hâte de partager l’histoire et la musique de sa famille.

« Dans mon pays, s’il n’y a pas de cumbia à Noël, il n’y a pas de Noël », a-t-elle déclaré. « C’est quelque chose de très important pour notre pays. La cumbia ne peut jamais manquer dans les foyers, ni par tradition ni par souvenir. »

Los Hermanos Flores sont considérés comme l’un des groupes de cumbia les plus importants du Salvador et sont largement considérés comme les ambassadeurs musicaux du pays. Aujourd’hui, Flores est l’un des trois membres restants de la famille au sein du groupe, avec un frère et un neveu.

« Nous sommes toujours à la tête de l’orchestre, nous allons donc continuer à l’amener loin dans la même tradition de cumbia que Los Hermanos Flores », a-t-elle déclaré. « Nous espérons donner le meilleur de nous-mêmes. »

Jouer au Hollywood Bowl et au Ford

Yeison Landero

Une chose dont Yeison Landero se souviendra toujours de son grand-père, c’est son « désir de garder sa musique vivante ». Il est le petit-fils d’Andrés Landero, le premier musicien à avoir incorporé l’instrument à vent à la cumbia. Élevé à Montes de Maria, juste à l’extérieur de San Jacinto, en Colombie, Landero a appris à jouer de l’accordéon à l’âge de 7 ans, devenant ainsi le seul apprenti musicien de son grand-père. Formé aux traditions musicales des paysans, Landero met en valeur ces sons avec sa propre touche moderne.

« L’un des principaux points à retenir [from my grandfather] « J’ai voulu créer mon propre style », explique Landero. « Même si j’utilise beaucoup d’instruments traditionnels, je m’inspire souvent d’instruments du monde entier. Je mélange l’accordéon avec une petite flûte et j’ajoute une guitare électrique et des timbales. »

Depuis la sortie de son premier album, « Landero Vive », un disque hommage à son grand-père, l’accordéoniste a consacré sa vie à faire des tournées et à partager son héritage familial.

« Je crois que mon grand-père est au paradis en train de faire la fête, heureux [and] « Je salue le fait que la cumbia continue de porter le même message de résistance et d’union pour tous, tel qu’il l’a créé », a-t-il déclaré.

Cumbiaton

Entre chaque acte, Cumbiaton comblera les vides. Chargées de maintenir l’énergie et la foule debout, diverses interprètes de ce collectif entièrement féminin jouent de tout, des cumbias psychédéliques aux sonideras. En tant que co-présentateur de la programmation du Ford, le fondateur de Cumbiaton, Zachil Vasquez, alias DJ Sizzle, utilise les pauses entre les artistes comme un moyen de partager une vue d’ensemble du genre avec le public.

« Nous avons pu raconter l’histoire de l’évolution de la cumbia depuis ses racines en Colombie jusqu’à ce qu’elle se manifeste dans la fusion entre la musique mexicaine, américaine, chicano, soul, cumbia, pour ensuite revenir à une véritable fête cumbia », a déclaré Vasquez. « C’est vraiment beau de ne voir personne assis à sa place. »

En 2017, Vasquez a lancé Cumbiaton sur une scène faite de caisses de lait, dans un petit bar de Boyle Heights. Son idée était de créer un espace pour que ses amis puissent se connecter à travers la cumbia dans un espace sûr pour les femmes, les personnes queer et les personnes de couleur.

« Je ne me suis jamais vue sur des scènes comme le Ford ou le Hollywood Bowl », a déclaré Vasquez. « Mais l’univers m’a dit : « Ma fille, rêve plus grand. » »

Les Gaiteros de San Jacinto

Gabriel Torregrosa, directeur et batteur de Los Gaiteros, explique que le son du groupe colombien met l’accent sur « l’ancestralité avant tout ». Depuis les années 1950, cet ensemble traditionnel de San Jacinto a fait découvrir dans le monde entier l’un des premiers sons de la cumbia, fait de flûtes aériennes et de percussions puissantes. Aujourd’hui encore, le groupe de sept membres est fier de fabriquer ses propres instruments organiques.

« Notre instrument principal, la gaita, est fabriqué à partir de bois de cactus et de cire d’abeille », a déclaré Torregrosa. « Même notre maraca est fabriquée à partir d’un [hollowed] fruit circulaire qui contient des graines à l’intérieur.

Étant donné la longévité du groupe, de nombreux rôles ont été transmis de génération en génération, garantissant que ce type de cumbia aura toujours une place dans le paysage sonore moderne.

« Le plus important est que cette tradition ne disparaisse jamais », a déclaré Torregrosa. « Nous avons un engagement fort pour diffuser notre son, enseigner la musique, le savoir-faire de notre instrument et apporter cet héritage et ce patrimoine dans autant d’endroits que possible… sans jamais laisser les gens oublier la tradition et les racines indigènes de la cumbia. »