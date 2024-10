Qui se présente pour le district 44 de l’Iowa House à Urbandale ? Rencontrez Jake Heard et Larry McBurney

Un démocrate et un libertaire se disputent un scrutin ouvert. UrbandaleSiège de la Chambre basé sur la Chambre qui est vacant après le départ à la retraite du représentant sortant John Forbes.

Maison de l’Iowa, district 44 couvre Urbandale et certaines parties de Des Moines.

L’avocat libertaire Jake Heard et Larry McBurney, membre démocrate du conseil municipal d’Urbandale, sont en compétition pour le siège. Il n’y a aucun républicain sur le bulletin de vote.

Pour aider les électeurs, le registre de Des Moines a envoyé des questions à tous les candidats aux législatives fédérales et de la région de Des Moines qui se présentaient à des fonctions politiques cette année. Leurs réponses ont été légèrement modifiées pour plus de longueur et de clarté.

Le vote anticipé commence le 16 octobre pour les élections générales du 5 novembre.

Apprendre encore plus: Votre guide de l’électeur de l’Iowa 2024

Qui est Jake Heard ?

Jake entendu

Âge: 34.

Faire la fête: Libertaire.

Où as-tu grandi : Urbandale.

Ville de résidence actuelle : Urbandale.

Éducation: Juris doctorat.

Profession: Avocat (principalement défense pénale, procès et appel).

Expérience politique et activités civiques : Candidat pour la première fois. J’ai travaillé au Sénat de l’Iowa pendant six ans au total. Quatre ans en tant que membre du caucus des Républicains du Sénat de l’Iowa. Deux ans en tant que chef de cabinet du président du Sénat (Jake Chapman) lors des sessions législatives de 2021 et 2022. Je me suis porté volontaire pour plusieurs campagnes nationales et présidentielles.

Qui est Larry McBurney ?

Larry McBurney

Âge: 38.

Faire la fête: Démocrate.

Où as-tu grandi : Des Moines.

Ville de résidence actuelle : Urbandale.

Éducation: Une université.

Profession: Directeur exécutif, Philippino American Society.

Expérience politique et activités civiques : Conseil municipal d’Urbandale (de 2021 à aujourd’hui) ; Commission des droits civiques d’Urbandale (2019-2021) ; Vice-président du Comité du 4 juillet d’Urbandale (2021 à aujourd’hui) ; Administrateur d’Urbandale/Johnston VFW (2021 à aujourd’hui) ; membre du conseil d’administration de Bravo Greater Des Moines (de 2022 à aujourd’hui) ; membre du Lions Club d’Urbandale ; bénévole du Réseau d’action communautaire d’Urbandale ; Membre de la Légion américaine d’Urbandale; et membre de la Société historique d’Urbandale.

Quel serait votre principal enjeu si vous étiez élu ?

Entendu: Liberté et moins d’intrusion du gouvernement dans la vie des habitants de l’Iowa à tous les niveaux. Pour une question politique spécifique, ma priorité sera d’éliminer l’impôt sur le revenu de l’Iowa.

McBurney : Réforme des soins de santé mentale. En tant qu’ancien combattant ayant reçu un diagnostic de SSPT, j’ai pu constater à quel point il peut être difficile de s’orienter dans les ressources en santé mentale dans l’État de l’Iowa. L’accès aux ressources ne doit pas être cloisonné ; Les habitants de l’Iowa qui recherchent de l’aide devraient être en mesure d’identifier facilement les options de soins auprès de n’importe quel prestataire de l’État. Étendre les soins de télésanté dans les zones rurales de l’Iowa, notamment en élargissant l’accès à haut débit aux déserts à large bande, et en s’efforçant de refléter les exigences des États voisins en matière de soins de santé mentale pour permettre aux professionnels de la santé mentale la flexibilité de travailler au-delà des frontières des États sont deux choses que nous pourrions accomplir dès le premier jour.

Quelles politiques soutiendriez-vous pour améliorer le système éducatif de l’Iowa ?

Entendu: Augmenter la concurrence dans le système éducatif et offrir davantage d’options aux parents pour envoyer leurs enfants afin d’augmenter l’efficacité et la valeur éducative globale fournie par les écoles de l’Iowa.

McBurney : Financer correctement l’éducation publique grâce à une aide supplémentaire de l’État qui, au minimum, suit le rythme de l’inflation. Restituer l’argent public aux écoles publiques en éliminant le régime d’épargne-études. Supprimer l’AEA du ministère de l’Éducation et la renvoyer à une entité distincte travaillant pour toutes les régions de l’Iowa. Restaurer les pouvoirs de négociation collective de l’Iowa State Education Association et de ses sections locales pour permettre aux enseignants de négocier des conditions de travail meilleures et plus sûres. Rétablir le contrôle local pour les conseils scolaires afin de déterminer quelle littérature est jugée appropriée pour leurs districts plutôt que de l’imposer au niveau de l’État.

Selon vous, quelle devrait être la politique fiscale de l’Iowa ? Pensez-vous que la priorité de l’État devrait être de réduire les tarifs ou de dépenser en services pour les Iowans ?

Entendu: L’Iowa devrait supprimer complètement l’impôt sur le revenu. Éliminer les dépenses excessives et inutiles du gouvernement et, si nécessaire, augmenter la taxe de vente ou d’autres taxes d’utilisation pour combler tout déficit de revenus. Cette question présente un faux choix selon lequel les deux seules options sont une baisse des taux ou une augmentation des dépenses. Il est possible de réduire l’impôt sur le revenu de l’État et de maintenir ou d’augmenter les services fournis par le gouvernement.

McBurney : En tant que membre actuel du conseil municipal d’Urbandale, je reconnais l’importance que jouent les impôts dans notre vie quotidienne. Les impôts sont un investissement dans nos communautés. Des investissements tels que des écoles publiques solides pour créer une main-d’œuvre instruite ; de bonnes rues et une sécurité publique fiable pour attirer de nouveaux résidents ; renforcé les infrastructures telles que les ponts pour assurer le bon fonctionnement du système de transport américain. Tout cela est essentiel pour garantir une qualité de vie élevée à nos résidents et il est de notre responsabilité de garantir que nos investissements continuent à améliorer la vie de tous les Iowans.

Quelles politiques soutiendriez-vous pour améliorer la sécurité dans les écoles de l’Iowa ?

Entendu: Permettez aux écoles et aux parents d’élèves de décider du type de sécurité qu’ils souhaitent. Qu’il s’agisse de détecteurs de métaux, d’armer les enseignants, d’avoir un agent ressource, de verrouiller les bâtiments pendant les heures de classe ou de toute autre mesure de sécurité choisie par l’école et les parents des élèves de cette école.

McBurney : Compte tenu des lois les plus récentes adoptées par la législature de notre État, les armes à feu dans les écoles sont malheureusement inévitables. Nous devrions aider les districts scolaires à mettre en place un suivi public permettant de savoir quels membres du personnel transportent, ce qu’ils transportent et tous les numéros de série associés. C’est ce que nous devrions faire dans l’immédiat alors que nous continuons à travailler pour renverser cette loi dangereuse consistant à armer les employés des écoles, qui s’est révélée historiquement dangereuse et inefficace en raison de décharges accidentelles, d’une formation inadéquate du personnel et de risques de sécurité accrus avec davantage de risques. des armes à feu dans les locaux de l’école.

L’interdiction de l’avortement pendant six semaines en raison du « battement de cœur fœtal » dans l’Iowa est désormais en vigueur. Selon vous, quelles prochaines mesures la législature de l’Iowa devrait-elle prendre en matière d’avortement ?

Entendu: Le législateur devrait proposer un amendement constitutionnel dans un sens ou dans l’autre et laisser le peuple décider s’il existe ou non un droit constitutionnel à l’avortement et, si oui, quelles restrictions ou limitations devraient être imposées à ce droit. La question de l’avortement est un sujet tellement important et personnel que je voudrais que les habitants de l’Iowa décident au niveau constitutionnel quelle devrait être la ligne de base à partir de laquelle une personne peut (le cas échéant) et ne peut pas avorter dans l’État de l’Iowa. L’Assemblée générale n’aurait le pouvoir de légiférer que dans le cadre des paramètres/lignes de base fixés par le peuple.

McBurney : Le corps législatif devrait s’efforcer d’inscrire Roe v. Wade dans la constitution de l’État, car chacun a droit à la pleine autonomie corporelle et à la capacité de prendre ses propres décisions en matière de soins de santé et de soins reproductifs. De plus, Medicare/Medicaid ne devrait pas imposer de restrictions basées sur les soins de santé reproductive d’une personne si un médecin et son patient déterminent quels soins correspondent le mieux aux besoins du patient.

Cet article a été initialement publié sur Des Moines Register : Jake Heard et Larry McBurney se présentent pour le district 44 de l’Iowa House à Urbandale