Qui se présente à la présidence des États-Unis en 2024

Le sénateur américain Tim Scott est devenu vendredi le dernier républicain à se lancer officiellement dans la course présidentielle de 2024, rejoignant Donald Trump et d’autres dans la liste croissante des républicains et quelques démocrates cherchant à renverser le président Joe Biden.

Une annonce du gouverneur de Floride, Ron DeSantis, est attendue mercredi.

Voici une liste des espoirs déclarés pour 2024 des deux parties.

Le parti républicain

Donald Trump

Donald Trump est le favori de la course républicaine depuis qu’il a déclaré sa candidature l’année dernière, malgré les problèmes juridiques croissants. (Charles Krupa/Associated Press)

Trump a annoncé sa campagne électorale en novembre dernier, alors même qu’il faisait l’objet de critiques au sein de son parti pour son soutien aux candidats qui avaient mal performé à mi-mandat en 2022. Il a été le favori depuis, avec une prise ferme sur sa base. L’ancien président de 76 ans a même augmenté sa position dans les sondages après avoir été inculpé pour un prétendu paiement d’argent secret à une star du porno. Dans le même temps, il reste impopulaire auprès d’une grande partie de l’électorat américain.

Nikki Haley

Nikki Haley a vanté sa relative jeunesse et sa diversité dans la course contre Biden et Trump. (Ryan Collerd/Associated Press)

Ancienne gouverneure de Caroline du Sud et ambassadrice de Trump aux Nations Unies, Haley, 51 ans, a souligné sa jeunesse relative par rapport à Biden et Trump et son passé de fille de deux immigrants indiens. Elle a acquis une réputation au sein du Parti républicain en tant que conservatrice solide qui s’est présentée comme un ardent défenseur des intérêts américains à l’étranger.

Tim Scott

Le sénateur Tim Scott a officialisé sa candidature en mai. (Meg Kinnard/Associated Press)

Le seul sénateur américain républicain noir a déclaré sa candidature le 22 mai. Scott, 57 ans, est peu connu en dehors de son État d’origine, la Caroline du Sud, mais son optimisme et sa concentration sur l’unification de son parti divisé l’ont aidé à établir un contraste avec l’approche plus agressive de certains de ses adversaires. Les partisans de Scott, cependant, reconnaissent que même si son comportement ensoleillé est un argument de vente, il ne suffira peut-être pas à vaincre les favoris.

Asa Hutchinson

L’ancien gouverneur de l’Arkansas, Asa Hutchinson, a appelé Trump à se retirer pour traiter ses affaires juridiques. (Eduardo Munoz/Reuters)

L’ancien gouverneur de l’Arkansas a lancé sa candidature à la Maison Blanche en avril en appelant Trump à se retirer pour faire face à son inculpation. Hutchinson, 72 ans, a vanté son expérience à la tête d’un État profondément conservateur comme preuve qu’il peut mettre en œuvre des politiques dont les électeurs républicains se soucient, citant son bilan en matière de réductions d’impôts et d’initiatives de création d’emplois comme sources particulières de fierté. Pourtant, la reconnaissance de son nom reste limitée en dehors de l’Arkansas.

Larry Aîné

Larry Elder fait une offre de longue haleine pour l’investiture républicaine. (Eduardo Munoz/Reuters)

L’animateur de radio conservateur s’est présenté sans succès aux élections de rappel en Californie contre Gavin Newsom. Elder, 71 ans, a annoncé sa candidature à l’émission désormais annulée de Tucker Carlson sur Fox News, et a tweeté : « L’Amérique est en déclin, mais ce déclin n’est pas inévitable. Nous pouvons entrer dans un nouvel âge d’or américain, mais nous devons choisir un leader qui peut nous y amener.

Vivek Ramaswamy

Vivek Ramaswamy est un outsider politique qui a rejoint la course républicaine. (Reuters)

Ancien investisseur et dirigeant en biotechnologie, Ramaswamy, 37 ans, a lancé une entreprise en 2022 pour faire pression sur les entreprises pour qu’elles abandonnent les initiatives environnementales, sociales et de gouvernance d’entreprise. Il a annoncé en février qu’il était candidat à l’investiture républicaine. L’outsider politique reste un candidat de longue haleine.

Le Parti démocrate

Joe Biden

Joe Biden est déjà le président américain en exercice le plus âgé. (Jonathan Ernst/Reuters)

Le président américain Joe Biden a annoncé qu’il se représenterait le 25 avril, quatre ans jour pour jour après avoir déclaré sa candidature pour 2020. Le démocrate de 80 ans, déjà le plus vieux président américain de tous les temps, a confirmé ses intentions dans une vidéo dans laquelle il déclarait qu’il était de son devoir de défendre la démocratie américaine.

Chaque génération a un moment où elle a dû défendre la démocratie. Pour défendre leurs libertés fondamentales. Je crois que c’est le nôtre. C’est pourquoi je suis candidat à la réélection à la présidence des États-Unis. Rejoignez-nous. Finissons le travail. https://t.co/V9Mzpw8Sqy pic.twitter.com /Y4NXR6B8ly —@Joe Biden

Marianne Williamson

Marianne Williamson fait sa deuxième course à l’investiture démocrate. (Meg Kinnard/Associated Press)

L’auteur à succès et gourou de l’entraide a lancé sa deuxième candidature à long terme pour la Maison Blanche le 23 mars. Elle s’est présentée en tant que démocrate à la primaire présidentielle de 2020, mais a abandonné la course avant que tout vote n’ait été exprimé.

Robert Kennedy Jr.

Robert F. Kennedy Jr. est considéré comme un long shot pour la nomination présidentielle démocrate. (Brian Snyder/Reuters)

Un militant anti-vaccin, Kennedy, 69 ans, fait également une offre de longue haleine pour l’investiture démocrate. Il est le fils du sénateur américain Robert F. Kennedy, qui a été assassiné en 1968 lors de sa propre candidature présidentielle. Kennedy a été banni de YouTube et d’Instagram pour avoir diffusé des informations erronées sur les vaccins et la pandémie de COVID-19.