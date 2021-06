Qui se lève pour remplacer Tracy Brabin ?

Les ÉLECTEURS de la circonscription de Batley et Spen sont sur le point d’élire un nouveau député après la démission de Tracy Brabin.

Le nouveau représentant de la circonscription au Parlement sera décidé le 1er juillet 2021.

La candidate travailliste Tracy Brabin est devenue maire du West Yorkshire Crédit : Guzelian

Qui se présente à l’élection partielle de Batley et Spen?

Brabin, 60 ans, ancienne actrice de Coronation Street, a démissionné de son poste de députée après avoir remporté l’élection du maire du West Yorkshire en 2021.

Elle était députée de la circonscription depuis octobre 2016.

Ensuite, le leader travailliste Jeremy Corbyn a nommé son ministre fantôme pour la petite enfance en juillet 2017 avant de la promouvoir au poste de secrétaire d’État fantôme pour le numérique, la culture, les médias et les sports en janvier 2020.

Sous Sir Keir Starmer, elle a reçu le nouveau poste de ministre fantôme des Industries culturelles en avril 2020.

Paul Bickerdike – Alliance des Peuples Chrétiens

Bickerdike, à gauche, dit qu’il travaillera pour une « société juste » Crédit : Twitter

Bickerdike et son épouse Janet ont travaillé comme parents d’accueil pendant plus de 13 ans, élevant plus de 25 enfants.

Il a travaillé avec les sans-abri, les problèmes de santé mentale, les alcooliques, les toxicomanes et les personnes ayant des ordres de comportement antisocial, entre autres.

Dans sa déclaration de candidature, il est dit : « Il croit fermement en une société juste où chaque individu compte. Il veut que la politique redevienne pertinente pour la personne dans la rue et que les gens puissent sentir que les politiciens écoutent leurs opinions.

« Il a trouvé cela dans l’alliance des peuples chrétiens et les politiques qu’ils proposent. Il pense qu’elles contribueront à créer une société plus juste pour tous. »

Mike Davies – Alliance pour le socialisme vert

Davies est un consultant informatique à la retraite Crédit : Twitter

Davies est un consultant en TI à la retraite qui a travaillé dans les secteurs public et privé.

Dans sa déclaration, il met le doigt sur ce qu’il pense être « deux grandes menaces » pour les gens, qui doivent être combattues ensemble.

Il écrit : « L’une est l’inégalité et l’injustice flagrantes générées par le capitalisme.

« L’autre est la dégradation de l’environnement, en particulier le réchauffement climatique, qui menace de perturber le système de survie dont dépendent nos vies. »

Jayda Fransen – Indépendante

Fransen est un militant d’extrême droite qui se présente comme un indépendant Crédit : Twitter

Jayda Fransen est une militante d’extrême droite qui a été reconnue coupable d’avoir distribué des tracts à caractère religieux en 2018.

Elle était auparavant associée à l’English Defence League (EDL) mais l’a quittée en raison de son lien avec la violence alimentée par l’alcool.

Elle a ensuite rejoint la Grande-Bretagne d’abord qui avait Paul Golding comme chef à l’époque.

Fransen a été chef adjoint de 2014 à 2019.

Elle est devenue leader par intérim pendant six mois de décembre 2016 à juin 2017, alors que Golding était en prison.

George Galloway – Parti des travailleurs

Galloway dit qu’il ne servira qu’un seul mandat s’il est élu au Parlement Crédit : Le Soleil

Galloway, 66 ans, est chef du Parti des travailleurs depuis 2019.

Il prétend qu’il ne servira qu’un seul mandat s’il est élu à Westminster, et dit qu’il se bat sur un certain nombre de questions – localement, nationalement et internationalement.

Sa déclaration dit : « Localement sur des questions comme l’éducation, la criminalité et la santé, à l’échelle nationale sur des questions telles que le Brexit et à l’échelle mondiale sur des questions comme le conflit palestinien. »

Il ajoute : « Je serai la voix de Batley et Spen à Westminster, pas la voix de Westminster à Batley et Spen. »

Tom Gordon – Libéraux-démocrates

Gordon est conseiller à Wakefield Crédit : Twitter

Le conseiller Gordon est né à Pontefract et a grandi dans la région.

Il a fréquenté l’Université de Newcastle et a obtenu un diplôme de premier cycle en biochimie avant de poursuivre une maîtrise en santé publique.

En mai 2019, il a été le premier démocrate libéral à être élu au conseil de Wakefield depuis près d’une décennie.

Il représente maintenant ses villes natales de Knottingley & Ferrybridge au Conseil.

Thérèse Hirst – Démocrates anglais

Hirst a terminé deuxième derrière Brabin lors de l’élection partielle de 2016 Crédit : Twitter

Hirst est le vice-président des démocrates anglais.

Elle a terminé deuxième derrière Brabin lors de l’élection partielle de 2016.

Hirst a travaillé à Kirklees en tant que professeur d’éducation religieuse avant d’étudier et de pratiquer le droit.

Sa campagne est particulièrement axée sur la création d’emplois dans la région après ce qu’elle voit comme des échecs à la fois des travaillistes et des conservateurs.

Howling Laud Hope – La fête officielle des fous fous de monstres

Alan ‘Howling Laud’ Hope est le leader de la fête officielle Monster Raving Loony Crédit : Twitter

Alan « Howling Laud » Hope est le leader de l’Official Monster Raving Loony Party.

Hope et son chat, Catmando, ont été élus chefs conjoints du parti après la mort de Screaming Lord Sutch en 1999. Malheureusement, Camando est décédé dans un accident de la circulation en 2002.

Aux élections générales de 2019, il s’est présenté dans la circonscription du nord-est du Hampshire, où il vit.

Il a obtenu 576 voix, se classant dernier sur six candidats avec un pour cent des voix.

Susan Laird – Fête du patrimoine

Laird représente The Heritage Party Crédit : Twitter

Le Parti de l’Héritage se décrit comme un « parti politique socialement conservateur » et revendique une alternative au système bipartite.

Dans sa déclaration, Laird déclare : « Le Parti du patrimoine est l’alternative patriotique, traditionnelle et tirera le meilleur parti de nos opportunités de prospérer après le Brexit.

« Nous défendons toutes les choses qui relèvent du simple bon sens et contre lesquelles les autres partis sont désormais opposés : la défense de notre culture et de notre patrimoine, la souveraineté nationale, les valeurs familiales traditionnelles, les marchés libres et équitables, la liberté d’expression et la liberté et une faible immigration. »

Kim Leadbeater – Parti travailliste

Leadbeater est la sœur du député Jo Cox Crédit : Twitter

Leadbeater est la sœur du député assassiné Jo Cox qui représentait auparavant la circonscription.

La jeune sœur a grandi avec sa famille à Heckmondwike avant de devenir conférencière.

Le couple était proche et passait beaucoup de temps ensemble à faire diverses activités.

Ils faisaient partie des Brownies et allaient souvent faire du vélo dans la région où ils vivaient.

Kim a déclaré que sa sœur était plus timide qu’elle et travaillait dur pour améliorer sa prise de parole en public.

Depuis la mort de Jo, elle s’est engagée à poursuivre son travail et à encourager les autres à se rassembler.

Oliver Purser – Parti social-démocrate

Purser est titulaire d’un diplôme en sciences naturelles de Durham Crédit : Twitter

Purser est un récent diplômé en sciences naturelles de Durham.

Dans sa déclaration, il déclare : « Le SDP est le parti de la famille, de la communauté et de la nation. Nous croyons en un investissement puissant et à long terme pour développer l’industrie britannique et fournir un travail durable bien rémunéré. »

Il ajoute : « Nous combinons l’investissement économique avec une perspective communautaire… Nous offrons un mélange unique d’économie de centre-gauche avec un engagement à conserver les valeurs qui unissent nos communautés.

Corey Robinson – Fête du Yorkshire

Robinson veut créer un Parlement pour le Yorkshire Crédit : Twitter

Robinson est né et a grandi dans la circonscription et est un passionné du Yorkshire.

Le parti croit à la création d’un parlement pour le comté afin de promouvoir un « meilleur Yorkshire pour tous ».

Le manifeste du parti déclare : « Nous nous battrons toujours pour la politique de la communauté locale combattue sur les problèmes de la communauté locale.

Il ajoute : « Le Yorkshire a besoin d’un système de gouvernement plus juste, il a besoin du pouvoir d’améliorer ses hôpitaux, ses écoles et son environnement. »

Andrew Smith – Rejoindre l’UE

Andrew Smith veut que le Royaume-Uni rejoigne l’UE Crédit : Twitter

Comme le nom du parti l’indique, Smith est fortement pro-UE, souhaitant que le Royaume-Uni rejoigne l’Union européenne.

Smith, qui a passé une partie de son enfance à Bradford, est diplômé en sciences de l’environnement et est un comptable qualifié qui a été directeur financier d’une grande compagnie d’assurance avant de devenir directeur général de l’un des plus grands régimes de retraite du pays.

Dans un communiqué, le parti a déclaré: « Rejoin EU a une politique unique, qui consiste pour le Royaume-Uni à rejoindre l’Union européenne. »

Ryan Stephenson – Parti conservateur

Stephenson fait campagne pour les entreprises locales et la nécessité de créer des emplois Crédit : Twitter

Stephenson est né et a grandi dans un village du West Yorkshire et a étudié à l’Université de Leeds.

Sa campagne s’est concentrée sur les entreprises locales et la nécessité de créer de « bons emplois locaux » ainsi que la nécessité de réduire la criminalité.

Il s’est engagé à « travailler avec la police pour réduire la criminalité et mettre plus d’officiers sur le coup » et créer plus d’opportunités pour les jeunes.

Stephenson a également soulevé la nécessité d’améliorer les liaisons de transport locales.

Jack Thomson – Parti de l’indépendance du Royaume-Uni (Ukip)

Thomson affirme qu’il comprend la « vie de tous les jours » Crédit : Twitter

Thomson vient d’un milieu ouvrier qui prétend comprendre « les luttes quotidiennes auxquelles les vraies personnes sont confrontées dans leur vie quotidienne ».

Il dit: « Les candidats que l’électorat » devrait craindre « sont à la fois les offres des conservateurs et des travaillistes qui sont juste prêtes à déployer la même vieille politique de fermeture et de mise en place, en se concentrant uniquement sur les chiffres à Westminster et non sur les gens qui les ont mis là.

Jonathan Tilt – Alliance de la liberté

Tilt est membre fondateur de la Freedom Alliance Crédit : Twitter

Tilt est le trésorier et membre fondateur du parti et est un comptable agréé qui, après avoir travaillé dans la gestion financière pendant vingt ans, s’est reconverti en acupuncteur.

La page Web du parti déclare : « Notre objectif clair est de construire un mouvement populaire organisé et coordonné localement avec une gestion centrale minimale.

Tilt s’était déjà présenté aux élections locales de Kirklees plus tôt cette année et avait recueilli 79 voix.

Anne Marie Waters – Le mouvement For Britain

Waters est le fondateur de For Britain Crédit : Twitter

Le militant anti-islam est un militant d’extrême droite et le fondateur de For Britain.

Dans le passé, elle a défié Henry Bolton pour la direction d’Ukip, mais a perdu en 2017.

Waters, originaire de Dublin, se décrit comme « britannique passionnément, loyalement, résolument et fièrement ».

Waters a également lancé une organisation anti-islam, Pegida UK, avec l’ancien chef de l’EDL Tommy Robinson en 2016.