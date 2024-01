Qui se cache derrière le graffiti « RLong » peint à la bombe partout à Baltimore ? Nous enquêtons

D’est en ouest de Baltimore, vous le verrez s’étendre sur les bâtiments, les panneaux de signalisation et même les vitres des voitures. Parfois, c’est aussi petit qu’une signature, d’autres fois, il s’étend sur plusieurs mètres.

RLong.

Le tag graffiti lui-même a pris sa propre vie, capturant les yeux et la curiosité des internautes et des internautes.

Un jour, alors qu’il traversait la ville, l’artiste rap de Baltimore, Turk P. Diddy, a déclaré avoir enregistré au moins 20 RLongs sur son itinéraire, ce qui l’a amené à poser la question sur toutes les lèvres : « Qui est le Putain est-ce que « RLong » ? » Il a posté la requête aux bobines Instagram et il est devenu viral, rejoignant une liste déjà croissante de messages sur l’insaisissable tagueur.

Comme pour toute œuvre d’art, de nombreuses personnes ont leur propre interprétation du graffiti. Pour certains, c’est juste une étiquette bâclée. Mais pour d’autres, il s’agit d’un message subversif critiquant les priorités des dirigeants municipaux. Ou un mémorial à une victime du meurtre de 2008. Certains pensent même que c’est la carte de visite d’un animateur de radio locale.

Pour trouver RLong, une équipe de journalistes de Baltimore Banner a passé des heures à faire la chronique des tags dans toute la ville, à enquêter sur les théories sur l’identité de l’artiste et à mener des entretiens avec des artistes locaux et des suspects potentiels pour trouver la réponse.

Qui est RLong ?

Étiquette longue peinte à la bombe sur une pancarte pour Lenny’s Deli sur East Lombard Street le jeudi 4 janvier 2024. (Jessica Gallagher / La bannière de Baltimore)

Le pilier emblématique annonçant Lenny’s Deli sur Lombard Street est couvert de balises RLong. Le bâtiment derrière lui aussi. Et le camion garé dans le coin.

Certains sont noirs ou jaunes. Certains ont des visages souriants. On a même les yeux roses.

“Il est partout”, a déclaré Ron Thompson, qui travaille pour Helping Up Mission, une organisation à but non lucratif pour les toxicomanes et les sans-abri qui occupe maintenant l’ancien bâtiment de Lenny’s Deli.

“Je ne sais pas qui il est, mais il devrait avoir une meilleure main”, a-t-il ajouté.

Le personnel de Banner a identifié 131 étiquettes RLong réparties dans toute la ville, avec les concentrations les plus élevées à Station North et Oldtown. Baltimore n’est pas étrangère aux graffitis, en particulier au centre-ville, où on les retrouve souvent dans les ruelles ou sur les côtés des immeubles.

Mais The Banner a découvert que RLong expose généralement son art à la vue de tous, en particulier à Station North, qui abrite le Maryland Institute College of Art. Il y a plus de 40 balises RLong sur un seul bloc dans la zone.

Beaucoup sur les réseaux sociaux, où les tags ont suscité des conversations intenses, Je pense que RLong pourrait être un étudiant du MICA. Même la candidate à la mairie Sheila Dixon suggéré Les étudiants du MICA sont responsables des graffitis « endémiques » au centre-ville lors d’une récente conférence avec les résidents de Roland Park.

MICA n’a pas répondu à la demande de commentaires de The Banner.

Peter Williams rencontre RLong quotidiennement. Il travaille dans un magasin de pièces automobiles dans la vieille ville, où il y a 14 étiquettes sur son seul bloc. Mais cela ne s’arrête pas seulement à son travail quotidien. Williams a déclaré avoir vu les étiquettes sur des pompes à essence à Owings Mills et sur un pont à Middle River.

Il ne sait pas qui est RLong, mais, a déclaré Williams, il a entendu une théorie.

“Quelqu’un disait que c’était la famille de l’homme décédé”, a déclaré Williams.

En 2008, un homme nommé Robert Long a été tué dans le « Lumber Yard » du sud-ouest de Baltimore dans le cadre d’un stratagème de meurtre contre rémunération. L’affaire a fait la une des journaux nationaux après la condamnation injustifiée de Demetrius Smith pour ce crime. Maintenant, certains pensent que la famille de Long a commencé à publier RLong dans Baltimore en sa mémoire. La famille Long n’a pas pu être contactée pour commenter.

Cependant, une analyse Banner des balises RLong jette le doute sur cette théorie. Selon Google Street View, aucun des graffitis RLong identifiés par Banner n’existait avant août 2022, plus d’une décennie après le meurtre de Long.

Artiste rap local Turk P. Diddy qui est devenu viral pour son commentaire sur le tagueur Baltimore Graffiti RLong. (Kirk McKoy / La bannière de Baltimore)

L’animateur de radio sportive MASN, Robert Long, a commencé à voir des graffitis RLong dans la ville il y a deux ans. Puis, l’été dernier, des gens ont commencé à appeler son émission de radio et à publier sur sa page Facebook pour lui demander s’il était RLong.

“Non, je ne suis pas RLong”, a-t-il déclaré à The Banner.

Mais il comprend pourquoi les gens pensent qu’il pourrait l’être. Il a déclaré que les graffitis étaient partout dans l’ouest de Baltimore, d’où il est originaire, et il se réfère souvent à lui-même sous le nom de « RLong », ce qui, selon lui, n’a aucun rapport avec le tag.

“C’est une sorte d’insigne d’honneur de venir ainsi à l’esprit des gens”, a déclaré Long.

“Si vous disiez à Rob Long, 14 ans, que ‘RLong’ serait répandu partout dans la région métropolitaine de Baltimore, il penserait que c’est énorme”, a-t-il ajouté.

Long a ses propres théories sur l’identité de l’artiste. Tout d’abord, il pense que le tag doit être l’œuvre de plusieurs personnes, au lieu d’une seule. C’est la seule chose qui a du sens pour lui, dit-il.

Baltimore est une ville tellement « localisée » et « régionale », selon Long, pourquoi quelqu’un de West Baltimore se soucierait-il d’étiqueter les pompes à essence à Owings Mills ?

L’artiste de rue local Reed Bmore est d’accord avec la théorie de Long.

“Il y a un RLong en chacun de nous”, a déclaré Bmore. “Je pense que c’est amusant d’y penser comme ça.”

L’artiste Bmore peut comprendre le cas de RLong comme peu d’autres. Connu sous le nom de « Baltimore Banksy », Bmore a passé des années en tant qu’artiste de rue anonyme à accrocher des sculptures en fil de fer dans toute la ville avant d’être dénoncé par le Baltimore Sun.

Bien que Bmore embrasse désormais pleinement sa personnalité publique, publiant ses sculptures sur Instagram et travaillant sur des commandes d’art public, il ne ressentait pas cela auparavant. Le maintien de l’anonymat lui a permis de se sentir plus en sécurité en tant qu’artiste, concentré principalement sur la création plutôt que sur la façon dont les gens le percevraient, lui et son art.

Peut-être, dit-il, c’est aussi ce que RLong essaie de faire. Et Bmore est un grand fan.

“Je pense qu’elle est une très bonne graffeuse parce qu’elle est partout en ville, partout”, a déclaré Bmore.

“Elle?” » a demandé un journaliste de Banner.

“Eh bien, je veux dire, c’est exactement ce que j’ai entendu des vignes”, a-t-il répondu.

Une autre théorie ajoutée au mélange.

Commencer une conversation

Reed Bmore pose pour un portrait à l’extérieur de son studio de Baltimore, The Lost and Found, le jeudi 4 janvier 2024. (Jessica Gallagher / La bannière de Baltimore)

Bmore considère le travail de RLong comme un commentaire plus large sur le leadership de Baltimore, creusant des trous dans les priorités de l’hôtel de ville – ce qui est montré, ce qui est dissimulé.

Historiquement, selon Bmore, différentes villes ont des styles de graffitis distincts. À Baltimore, les graffitis commencent souvent petit et s’agrandissent, presque comme une flèche, prétendument parce que le premier graffeur de la ville était gaucher, selon Bmore et histoires en ligne des graffitis de Baltimore. À Philadelphie, les graffitis s’étendent souvent sur toute la longueur d’un bâtiment.

Pour Bmore, RLong s’est éloigné du style typique de Baltimore en adoptant l’approche plus homogène de « l’anti-graffiti », qui donne la priorité à la quantité de tags plutôt qu’au style.

“En montant suffisamment haut, vous démarrez une conversation”, a déclaré Bmore.

Bien que l’animateur de talk-show Robert Long se sente fier lorsqu’il voit un RLong, cela suscite également des inquiétudes pour lui. Les graffitis sont généralement un signe révélateur de la détresse urbaine, a-t-il déclaré, affectant en fin de compte la valeur des propriétés et leur valeur marchande.

The Banner n’a pas trouvé de preuve objective que les graffitis avaient un impact négatif sur la valeur des propriétés à Baltimore. Cependant, de manière anecdotique, les journalistes ont découvert que la grande majorité des étiquettes RLong se trouvent sur des propriétés vacantes dans une ville qui a déjà du mal à contenir le nombre de logements et de devantures de magasins vacants.

Les graffitis sont devenus un problème qui s’aggrave à Baltimore, avec 311 appels en hausse depuis 2021, selon une analyse de Baltimore Banner de l’année dernière, ce qui a incité la ville à ajouter plus de 300 000 $ pour les efforts de suppression des graffitis en 2023.

Étiquette longue peinte à la bombe sur le côté d’un bâtiment de la rue Ensor à Baltimore le jeudi 4 janvier 2024. (Jessica Gallagher / La bannière de Baltimore)

Bien que Bmore soit un fervent partisan de la communauté locale des graffitis, il pense également que cette forme d’art est souvent utilisée pour mettre en évidence des tensions de longue date.

“C’est juste une de ces choses qui constituent un événement réactionnaire compte tenu du mauvais traitement de certaines villes”, a déclaré Bmore à propos des graffitis.

Et il semble qu’une grande partie du travail de RLong soit là pour rester. Bien que la ville dispose d’un groupe de travail sur les graffitis, l’unité se concentre principalement sur la dissimulation des graffitis sur les bâtiments publics, laissant souvent intactes les étiquettes sur les propriétés privées.

De plus, RLong semble toujours travailler dur, avec Google Street View montrant certains des tags de l’artiste apparaissant aussi récemment qu’en octobre 2023.

« Je pense que dans cinq ou six ans, ce sera toujours accroché aux murs. Nous en parlerons encore. Nous nous demanderons toujours qui était RLong », a déclaré Long.

Il fit une pause.

“Vous savez, je pense qu’il vaut mieux qu’on ne sache jamais de qui il s’agit”, a-t-il conclu.

Jessica Gallagher et Krishna Sharma, membres du personnel de Banner, ont contribué à cet article.