Ottawa a expulsé un diplomate pour « ingérence étrangère », mais ses disputes constantes avec Pékin sont elles-mêmes provoquées de l’étranger

Mardi, la Chine et le Canada se sont livrés à une expulsion tit-for-tat de diplomates. La querelle a été déclenchée par des allégations selon lesquelles le diplomate chinois Zhao Wei aurait « interféré » dans la politique canadienne, ciblant apparemment le député conservateur anti-chinois Michael Chong.

Les allégations ont créé une tempête médiatique à Ottawa après que le Service canadien de renseignement secret (SCRS) aurait accusé « un diplomate chinois accrédité » de cibler Chong. Le gouvernement de Justin Trudeau, sous la pression politique de l’opposition, a par la suite décidé d’agir.

Cette querelle n’est pas la première à faire dérailler les relations entre la Chine et le Canada. C’est l’une des nombreuses, y compris la décision d’Ottawa d’arrêter le dirigeant de Huawei, Meng Wanzhou, en 2018, l’arrestation en représailles par la Chine des ressortissants canadiens Michael Spavor et Michael Kovrig, les allégations sporadiques d’Ottawa d’ingérence chinoise, puis la sévère réprimande de Trudeau par Xi Jinping en marge du G20. sommet de novembre dernier. Il est juste de dire que les relations entre les deux pays sont en chute libre. Mais la question pourrait être posée, qui est le vrai coupable ici ? Ou plus précisément, qui gouverne le Canada?

Les allégations d’ingérence étrangère sont une chose amusante, car elles ont tendance à n’être utilisées que contre des pays qui représentent un « autre » idéologique ou culturel. Ils ne se concentrent jamais sur certains pays « alliés » qui s’immiscent réellement dans la politique du pays, contrôlant ses médias et son discours politique, tout en utilisant des groupes de réflexion, souvent parrainés par des organismes militaires et gouvernementaux, et provoquant délibérément des controverses au Canada afin d’orienter le pays dans une certaine direction. Il semble, par exemple, très louche qu’au milieu de toute cette saga, le groupe de réflexion du Centre d’études stratégiques et internationales parrainé par les États-Unis ait publié un article appelant le Canada à se joindre à AUKUS, l’alliance militaire australienne, britannique et américaine du Pacifique.

Si ce n’était déjà assez évident, aucun pays ne s’est autant immiscé dans la politique canadienne que les États-Unis. Bien que le Canada semble plus «progressiste» et «avant-gardiste» que son voisin du sud à bien des égards, la réalité est qu’Ottawa est un partisan loyal et obligé des États-Unis et inébranlable dans son engagement envers l’exceptionnalisme anglophone. Bien que le Canada soit géographiquement plus grand que les États-Unis, sa population représente environ 10 % de sa taille et, à ce titre, il est stratégiquement, économiquement, culturellement et géographiquement dominé par Washington, ce qui lui donne très peu de poids dans l’orientation de sa politique étrangère.

On peut soutenir que de toutes les nations Five Eyes (États-Unis, Royaume-Uni, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande), ces réalités signifient que le Canada a le moins d’autonomie politique et d’espace pour poursuivre sa propre voie en matière de politique étrangère. Alors que sous Trudeau, le pays n’est pas aussi ouvertement agressif qu’il aurait pu l’être sous ses premiers ministres conservateurs, les États-Unis ont habilement manipulé la politique canadienne en résolvant des «problèmes de coin» comme l’arrestation de Meng, ou en utilisant un levier économique pour contraindre le Canada à prendre des engagements anti-Chine. L’accord États-Unis-Mexique-Canada (USMCA) et sa clause de « pilule empoisonnée », qui permet aux États-Unis de résilier l’intégralité de l’accord si le Canada conclut un accord de libre-échange avec une économie « non marchande » (c’est-à-dire la Chine), est un excellent exemple.

De même, par le biais du mécanisme Five Eyes, les États-Unis exercent une influence directe sur le service de renseignement canadien, le SCRS, qui à son tour coopère et manipule les médias grand public canadiens par le biais de journaux tels que le Globe and Mail. Cela a longtemps été révélé en détail par le site Web d’enquête canadien The Canada Files. Le Canada ayant un pourcentage plus élevé de résidents d’origine chinoise que tout autre pays de l’anglosphère, représentant près de 5% de la population, cela a été transformé en arme dans un récit de gros «péril jaune». Bien que le Canada soit apparemment plus progressiste, il convient de noter que sous la surface, les fondations du pays et de son patrimoine reposent sur le racisme. L’image libérale du gouvernement Trudeau, pour sa part, est facilement éclipsée par le sombre héritage des internats autochtones, où des milliers de personnes sont mortes aux mains des autorités dans ce qui est considéré par beaucoup comme un génocide.

Pourtant, malgré cet héritage, les politiciens canadiens pointent régulièrement du doigt la Chine, l’accusant de génocide des Ouïghours, en particulier des personnalités comme Chong, qui a parrainé une motion de 2021 à cette fin. Cela démontre le problème auquel le pays est confronté. Qui gouverne vraiment le Canada et quel pays s’immisce réellement dans sa politique? Le fait qu’Ottawa soit obligé à plusieurs reprises de soutenir les préférences, les politiques et les visions du monde de Washington n’est pas tant une alliance liée par des valeurs communes qu’une manipulation à grande échelle de la politique du pays. Les États-Unis incitent le Canada à prendre des mesures abrasives et irréfléchies qui provoquent la Chine, seulement pour que Pékin réponde, puis pour qu’Ottawa se présente comme la victime. Mais ce récit est-il vraiment vrai ? Les Canadiens devraient se demander qui est le vrai coupable ici.