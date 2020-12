NEW YORK: Kevin Durant était toujours inquiet de la façon dont il jouerait.

Il n’y a eu aucune raison de s’inquiéter depuis des années. Il est devenu MVP NBA et double champion, un buteur explosif qui pouvait obtenir 25 points lors d’une mauvaise nuit et 45 points lors d’une bonne nuit.

Mais c’était avant qu’il ne subisse l’une des blessures les plus graves qu’un basketteur puisse subir. Aujourd’hui, un an et demi après avoir rompu son tendon d’Achille et finalement commencé à jouer pour les Brooklyn Nets, Durant a une fois de plus des raisons de se demander s’il sera l’un des meilleurs joueurs de la ligue.

Qui sait? dit-il mardi. J’ai juste besoin de voir à nouveau ce que je ressens dans un vrai match de NBA.

Il n’y a pas joué depuis le cinquième match de la finale de la NBA 2019, quand il est tombé au début du deuxième quart de sa dernière apparition pour Golden State. Une opération a suivi, et peu de temps après, il a décidé de rejoindre les Nets, avec son ami et collègue superstar Kyrie Irving.

Avec ce duo et une formation riche et talentueuse, les Nets ont la chance de devenir l’une des meilleures équipes de la NBA. Mais cela peut dépendre de la rapidité et du fait que Durant retrouve sa forme.

Peu de joueurs l’ont dépassé. L’attaquant de six pieds est un quadruple champion qui a marqué en moyenne 27 points, apaisant les craintes qu’il avait plus tôt dans sa carrière.

J’avais vraiment une peur folle de me demander comment j’allais jouer le lendemain ou la prochaine série et cela m’a rendu fou, a déclaré Durant.

Il a surmonté cela en s’appuyant sur son éthique de travail et pense que cela l’aidera à surmonter l’incertitude à laquelle il est maintenant confronté. Les responsables du NET ont loué la façon dont il a attaqué sa cure de désintoxication et il semble clair que si Durant se débat, ce ne sera pas parce qu’il n’était pas préparé.

Au lieu de cela, ce sera parce que c’est un joueur de 32 ans qui vient d’une blessure, dont certains joueurs beaucoup plus jeunes ne se sont jamais complètement remis.

J’ai déjà subi une intervention chirurgicale et des blessures, mais la plus longue guérison que j’ai eue était de trois mois, a déclaré Durant. «Mais dans la première phase d’Achille, je ne pouvais ni marcher ni courir. Vous deviez utiliser un scooter.

Je pense donc que ces étapes à franchir, comme apprendre à marcher, apprendre à courir, sauter à nouveau et s’habituer à certains mouvements, je trouve cela sous-estimé.

Irving pensait que Durant avait peut-être été repoussé de sa dernière blessure, manquant neuf matchs lors des séries éliminatoires 2019, puis s’était blessé au tendon d’Achille la nuit de son retour. Cette fois, Durant a eu plus de temps que prévu en raison du coronavirusa interrompu le calendrier de la NBA, mais les Nets veulent toujours s’assurer qu’il n’en fait pas trop.

Kevins a fait tout ce que vous pourriez demander pour se mettre dans cette position, a déclaré le nouvel entraîneur Steve Nash. Il est vraiment un cadeau pour nous tous, non seulement avec son talent, mais aussi avec son amour pour le jeu et la joie qu’il apporte chaque jour au bâtiment. Peut-être que nous devons le protéger de lui-même d’une manière ou d’une autre parce qu’il apporte tellement de joie et de passion au sport. Il est tellement impatient et affamé après une si longue mise à pied à son apogée.

Durant a dit qu’il faisait chaque exercice individuel aussi dur que possible. Les entraînements en équipe et éventuellement deux matchs de pré-saison arrivent bientôt pour se préparer à une saison qui commence dans trois semaines.

Ce n’est qu’alors qu’il commence à obtenir des réponses.

Je vais voir comment je me sens devant, mais je suis excité par le premier jour et j’ai remis mon maillot d’entraînement, a-t-il déclaré. C’était une sensation cool aujourd’hui. Voyez ce que je ressens demain.

