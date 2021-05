Qui représentera le Royaume-Uni à l’Eurovision 2021 et qui sont les précédents participants?

LE ROYAUME-UNI a eu une histoire mouvementée de succès au Concours Eurovision de la chanson.

À la lumière de la finale de l’Eurovision 2021 qui approche à grands pas, nous revenons sur les entrées du Royaume-Uni au fil des ans…

James Newman représentera le Royaume-Uni

Qui représentera le Royaume-Uni à l’Eurovision 2021?

James Newman représentera le Royaume-Uni au Concours Eurovision de la chanson 2021 avec son morceau Embers.

James devait interpréter son morceau My Last Breath lors de la finale de l’année dernière, mais en raison de la pandémie, le spectacle de 2020 a été annulé.

Il est surtout connu pour avoir écrit des succès n ° 1, notamment Waiting All Night de Rudimental avec Ella Eyre et Blame de Calvin Harris avec John Newman.

Ses autres grands singles sont Lay It All On Me de Rudimental ft. Ed Sheeran, All I Am de Jess Glynne et Love Me Like You de Little Mix.

Il a également écrit des chansons pour Jessie Ware, Kesha, Olly Murs, Zayn, Liam Payne, Louis Tomlinson et James Arthur.

James Newman lors d'une répétition dans l'arène Ahoy de Rotterdam

Quelles sont les entrées précédentes?

2013 – Bonnie Tyler

Bonnie a représenté le Royaume-Uni au Concours Eurovision de la chanson 2013

Bonnie s’est fait connaître avec la sortie de son album de 1977 The World Starts Tonight et de ses singles Lost In France et More Than A Lover.

Le plus grand succès de Tyler est Total Eclipse Of The Heart, le premier single de son album britannique de 1983 en tête de l’album Faster Than the Speed ​​of Night.

Bonnie a représenté le Royaume-Uni au Concours Eurovision de la chanson 2013 avec la chanson Believe In Me et a terminé à la 19e place.

2011 – Bleu

Blue s'est réuni en 2011 pour représenter le Royaume-Uni à l'Eurovision

Blue est un boyband britannique composé des membres Antony Costa, Duncan James, Lee Ryan et Simon Webbe.

À la fin de 2004, le groupe a annoncé une pause mais s’est réuni en 2011 pour représenter le Royaume-Uni à l’Eurovision où ils ont chanté une chanson intitulée I Can – terminant à la 11e place avec 100 points.

Les garçons ont sorti des succès massifs, dont All Rise, Too Close, If You Come Back et Fly By.

1997- Katrina et les vagues

Katrina et les vagues ont chanté Love Shine a Light

Le Royaume-Uni a triomphé pour la dernière fois à l’Eurovision en 1997 avec Katrina and the Waves.

Leur chanson s’appelait Love Shine a Light et a reçu 227 points.

Le groupe était formé de Katrina Leskanich, Kimberley Rew, Vince de la Cruz et Alex Cooper.

Le succès précédent du groupe remonte à 1985 avec Walking on Sunshine.

1981 – Bucks Fizz

Bucks Fizz a reçu le plus de points en 1981

Bucks Fizz a reçu le plus de points en 1981.

Le quatuor, composé de Cheryl Baker, Bobby G, Mike Nolan et Jay Aston, a interprété Making Your Mind Up, avec des tenues colorées et des jupes tearaway.

La chanson était l’un des trois singles numéro un du groupe au Royaume-Uni.

En 1985, Jay Aston quitte le groupe pour être remplacé par Shelley Preston.

1976 – Fraternité de l’homme

En 1976, Brotherhood of Man a triomphé avec Save Your Kisses For Me

En 1976, Brotherhood of Man a triomphé avec Save Your Kisses For Me.

Le concours a eu lieu à La Haye, aux Pays-Bas.

La chanson est ensuite devenue un succès mondial et est restée l’une des chansons gagnantes de l’Eurovision les plus vendues à ce jour.

1974 – Olivia Newton-John

Olivia Newton-John est une chanteuse et actrice connue pour avoir joué Sandy dans Grease

Olivia Newton-John est une chanteuse et actrice connue pour avoir joué Sandy dans Grease

Ses chansons du film telles que You’re The One That I Want, Summer Night et Hopelessly Devoted To You sont devenues des succès sensationnels.

Au concours Eurovision de 1974, elle a chanté Long Live Love et a terminé à la quatrième place.

1968 + 1973 – Cliff Richard

Cliff Richard est l'un des artistes les plus vendus au Royaume-Uni de tous les temps

Cliff Richard est l’un des artistes les plus vendus au Royaume-Uni de tous les temps.

Ses grands succès incluent Living Doll, Summer Holiday, Devil Woman et We Don’t Talk Anymore.

En 1968, Cliff Richard a chanté l’entrée britannique Félicitations, mais a perdu d’un point face à l’Espagne La La La.

Sa deuxième apparition était au concours de 1973, où il a interprété Power To All Our Friends et est arrivé à la troisième place.

1969 – Lulu

Lulu a chanté Boom Bang-a-Bang

Deux ans après la victoire de Sandie, Lulu triomphe en 1969 à Madrid.

Lulu a chanté Boom Bang-a-Bang mais sa victoire n’a pas été sans controverse.

L’Espagne, les Pays-Bas et l’Espagne étaient à égalité avec le Royaume-Uni sur 18 points et il n’y avait pas de règles en place pour décider d’un vainqueur général.

Les quatre pays ont été déclarés vainqueurs, mais la Finlande, la Norvège, la Suède et le Portugal n’ont pas participé au concours de 1970 pour protester contre le résultat de l’année suivante.

Les règles ont ensuite été modifiées pour éviter que la situation ne se reproduise.

1967 – Sandie Shaw

Le premier gagnant du Royaume-Uni était Sandie Shaw

Le premier vainqueur du Royaume-Uni a été Sandie Shaw avec le morceau Puppet on a String en 1967, organisé cette année-là à Vienne.

Sandie était l’une des artistes pop les plus réussies des années 1960, avec son Eurovision remportant la cerise sur le gâteau au cours de cette décennie.

Sandie a pris sa retraite du spectacle en 2013.

Voici un aperçu complet des candidatures britanniques depuis notre première participation au concours en 1957, et où elles se sont placées:

1957 – Patricia Bredin – Tous (7e place)

1959 – Pearl Carr et Teddy Johnson – Sing Little Birdie (2e)

1960 – Bryan Johnson – Regardant haut, haut, haut

1961 – Les Allisons – Êtes-vous sûr? (2e)

1962 – Ronnie Carroll – Ring-a-ding Girl (4ème)

1963 – Ronnie Carroll – Dites des choses merveilleuses (4e)

1964- Matt Monro- J’aime les petites choses (2e)

1965 – Kathy Kirby – J’appartiens (2e)

1966 – Kenneth McKellar – Un homme sans amour (9e)

1967 – Sandie Shaw – Marionnette sur une corde (GAGNÉ)

NINTCHDBPICT000653958868-1[/caption]

1968 – Cliff Richard – Félicitations (2e)

1969 – Lulu – Boom Bang-a-bang (1er)

1970 – Mary Hopkin – Knock, Knock (qui est là?) (2e)

1971 – Clodagh Rodgers – Jack In The Box (4e)

1972 – Les nouveaux chercheurs – mendier, voler ou emprunter (2e)

1973 – Cliff Richard – Le pouvoir à tous nos amis (3e)

1974 – Olivia Newton-John – Vive l’amour (4e)

1975 – The Shadows – Let Me Be The One (2ème)

1976 – Brotherhood of Man – Sauvegardez vos baisers pour moi (GAGNÉ)

1977 – – Lynsey de Paul et Mike Moran – Rock Bottom (2e)

1978 – Co-Co – The Bad Old Days (11e)

L'Eurovision 2021 a lieu à Rotterdam

1979 – Dentelle noire – Mary Ann (7e)

1980 – Prima Donna – L’amour assez pour deux (3e)

1981 – Bucks Fizz – Faire votre choix (GAGNÉ)

1982 – Bardo – Un pas de plus (7e)

1983 – Sweet Dreams – Je n’abandonne jamais (6e)

1984 – Belle et les dévotions – Love Games (7e)

1985 – Vikki – L’amour est… (4e)

1986 – Ryder – Runner In The Night (7e)

1987 – Rikki – Only The Light (13e)

1988 – Scott Fitzgerald – Go (2e)

La finale de l'Eurovision 2021 aura lieu le samedi 22 mai 2021

1989 – Rapport en direct – Pourquoi je me trompe toujours (2e)

1990- Emma – Donner un peu d’amour au monde (6e)

1991 – Samantha Janus – Un message à votre coeur (10e)

1992 – Michael Ball – Un pas hors du temps (2e)

1993 – Sonia – Mieux vaut le diable que vous connaissez (2e)

1994 – Frances Ruffelle – Symphonie solitaire (10e)

1995 – Love City Groove – Love City Groove (10e)

1996 – Gina G – Ooh… Aah… Juste un peu (8e)

1997 – Katrina et les vagues – Love Shine A Light (GAGNÉ)

1998 – Imaani – Où es-tu? (2e)

Brotherhood of Man a remporté le concours en 1976

1999 – Precious – Dis-le encore (12e)

2000 – Nicki French – Ne rejouez plus cette chanson (16e)

2001 – Lindsay D – No Dream Impossible (15e)

2002 – Jessica Garlick – Come Back (3e)

2003 – Jemini – Cry Baby (26e)

2004 – James Fox – Accrochez-vous à notre amour (16e)

2005 – Javine – Touch My Fire – (22e)

2006 – Daz Sampson – La vie d’adolescent (19e)

2007 – Scooch – Flying The Flag (pour vous) (22e)

2008 – Andy Abraham – Même si (25e)

2009 – Jade Ewen – C’est mon heure (5e)





2010 – Josh – Cela me semble bon (25e)

2011 – Bleu – Je peux (11e)

2012 – Engelbert Humperdinck – L’amour vous libérera (25e)

2013 – Bonnie Tyler – Croyez en moi (19e)

2014 – Molly – Enfants de l’Univers (17e)

2015 – Electro Velvet – Toujours amoureux de toi (24e)

2016 – Joe et Jake – Vous n’êtes pas seuls – (24e)

2017 – Lucie Jones – Ne t’abandonne jamais – (15e)

2018 – SuRie – Storm (24e)

2019 – Michael Rice – Plus grand que nous (26e)