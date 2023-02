Qui remporterait les titres de Premier League de Man City?

Des ondes de choc ont été envoyées dans le monde du football lundi après qu’il a été annoncé que Manchester City avait été accusé par la Premier League d’avoir enfreint les règles financières.

Les allégations selon lesquelles les six fois champions de Premier League auraient commis plus de 100 infractions sont le résultat d’une enquête de quatre ans sur leurs diverses transactions sous la propriété du groupe Abu Dhabi United.

City a été accusé d’avoir enfreint les règles financières de la Premier League sur une période de neuf saisons entre 2009-10 et 2017-18, ainsi que cinq autres saisons au cours desquelles la ligue a affirmé que le club n’avait pas coopéré à l’enquête indépendante sur leurs affaires. .

Bien qu’il n’y ait pas de précédent précis en ce qui concerne les sanctions, les sanctions potentielles pourraient aller de lourdes amendes et d’embargos sur les transferts aux déductions de points, à la relégation forcée et, théoriquement, à la privation de City de ses titres 2011-12, 2013-14 et 2017-18. .

L’exemple le plus proche de comparaison est peut-être celui du milieu des années 2000, lorsque la Juventus (parmi plusieurs autres clubs) a été reconnue coupable d’avoir influencé les officiels de match, ce qui a entraîné la Bianconeri être relégué au deuxième niveau et dépouillé de deux titres de Serie A (2004-05 et 2005-06), dont le dernier a été remis au finaliste Inter Milan.

Bien que peu probable, si City devait éventuellement être dépouillé de ses titres, il y a une chance que les équipes qui ont terminé à la deuxième place au cours des saisons concernées se voient remettre les honneurs par la Premier League, ce qui signifie que les rivaux Manchester United et Liverpool pourraient tous deux être en ligne pour bénéficier au fur et à mesure que l’enquête en cours arrive à son terme.

2011-12 : Écraser Manchester United à la différence de buts

Le premier championnat qui pourrait être en jeu se trouve également être le premier titre historique de Premier League de Manchester City, qu’ils ont arraché sous le nez de Manchester United dans les dernières secondes de la dernière journée de la saison.

Le but gagnant de Sergio Aguero à la 94e minute contre les Queens Park Rangers a suffi à faire basculer la table en faveur de City et à sceller le premier titre du club depuis 1968 à la différence de buts, United terminant deuxième avec la marge la plus étroite jamais enregistrée dans l’élite.

2013-14 : Revenir de l’arrière pour dépasser Liverpool

Suis-je champion de Premier League ? — Lucas Leiva (@LucasLeiva87) 6 février 2023

Alors que United se ralliait pour remporter le titre 2012-13 lors de la saison d’adieu de Sir Alex Ferguson, City a été contraint d’attendre l’année suivante pour récupérer sa couronne, le faisant en repoussant une équipe renaissante de Liverpool pour finalement remporter le championnat par seulement deux points. Les Reds avaient poussé City jusqu’au bout et étaient en tête du classement avec deux semaines à jouer, mais une capitulation en fin de saison (le tristement célèbre glissement de Steven Gerrard précipitant une défaite 2-0 contre Chelsea à Anfield, suivi d’un désastreux 3-3 match nul à Crystal Palace lors de leur avant-dernier match) a vu l’équipe de Brendan Rodgers redonner l’avantage à City, qui a sauté au sommet et a cousu les choses en remportant leurs cinq derniers matchs de la campagne.

Cependant, l’annonce de cette semaine par la Premier League a conduit plusieurs des presque hommes de Liverpool en 2013-2014 à publier des questions (ironiques) sur les réseaux sociaux pour enfin mettre la main sur une médaille de vainqueur.

A quand le défilé des rouges ? Je veux célébrer le fait d’avoir été champion de Premier League —José Enrique (@Jesanchez3) 6 février 2023

Quand est notre défilé de bus à toit ouvert ?

13/14 🏅 – jon flanagan (@jon_flan93) 6 février 2023

2017-18 : Centurions

Après être devenu de plus en plus fort et s’être imposé comme une force majeure du football anglais, City a consolidé ses références en se hissant au titre 2017-18 en tant que premier club à accumuler 100 points dans le processus.

Avec Pep Guardiola à la barre, City a également établi de nouveaux records de championnat pour le plus grand nombre de victoires au total (32), de victoires consécutives (18) et le plus de victoires à l’extérieur (16) en une seule campagne, ainsi que le plus grand nombre de buts (106) et la plus grande différence de buts. (+79) alors qu’ils rentraient chez eux.

L’équipe impérieuse de Guardiola a également établi un nouveau record de Premier League pour la plus grande marge jamais remportée en championnat après avoir terminé avec 19 points d’avance sur l’équipe à la deuxième place, à savoir Manchester United de Jose Mourinho.

“Si je vous dis, par exemple, que je considère que l’un des meilleurs emplois de ma carrière a été de terminer deuxième avec Man United en Premier League, vous direz:” ce type est fou “”, a déclaré Mourinho l’année suivante. “‘Il a remporté 25 titres et il dit qu’une deuxième position a été l’une de ses meilleures réalisations?’

“Je n’arrête pas de dire cela parce que les gens ne savent pas ce qui se passe dans les coulisses. Et parfois, de ce côté-ci des caméras, nous analysons les choses avec une perspective différente.”