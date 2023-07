Qui remportera l’Open du Royal Liverpool ? Les experts de Sky Sports donnent leurs prédictions pour la gloire majeure | Nouvelles du golf

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Wayne Riley et Iona Stephen jettent un œil au parcours Royal Liverpool avant l’Open Championship 2023 à Hoylake

Les meilleurs golfeurs du monde sont sur le Wirral cette semaine pour le 151e Open, avec une multitude de joueurs en lice pour remporter le dernier tournoi majeur masculin de l’année.

Le n ° 1 mondial Scottie Scheffler arrive en tant que favori avant le tournoi après une incroyable année 2023, où il n’a terminé qu’à la 12e place et a eu sept top cinq consécutifs, l’Américain cherchant à enregistrer une troisième victoire de l’année.

Rory McIlroy a remporté l’Open la dernière fois qu’il s’est tenu au Royal Liverpool en 2014 et vient de remporter une victoire impressionnante au Genesis Scottish Open dimanche, avec l’ancien n ° 1 mondial en pleine forme pour mettre fin à sa majeure de neuf ans. sécheresse.

Rory McIlroy (à droite) et Jon Rahm (à gauche) entrent dans la semaine en tant que n ° 2 mondial et n ° 3 mondial respectivement

Jon Rahm a la chance de remporter un deuxième titre majeur de l’année, après son succès aux Masters en avril, tandis que Tommy Fleetwood est à la tête des espoirs locaux alors qu’il cherche un premier titre majeur.

Le champion en titre Cameron Smith, Rickie Fowler, Viktor Hovland et Xander Schauffele sont parmi les autres noms présentés comme des prétendants potentiels cette semaine, mais qui soulèvera le Claret Jug ? Nous avons demandé aux experts de l’équipe Sky Sports Golf et aux stars d’autres domaines de Sky Sports leurs principales prédictions…

Cameron Smith, champion en titre de l'Open, revient sur sa victoire au 150e Open Championship à St Andrews et affirme qu'il est un meilleur golfeur cette année

Dame Laura Davies, quadruple championne majeure :

« J’ai passé une journée ici avec Fleetwood il y a environ deux semaines et en écoutant la façon dont il parlait, il était très calme. Il ne prédit aucune victoire, mais il aime l’endroit.

« Il a pris un mauvais départ la semaine dernière en Écosse et a quand même réussi à y arriver, à tel point qu’en dehors d’une finition malheureuse, il aurait pu se classer parmi les trois premiers.

« McIlroy a intensifié dimanche quand il semblait qu’il n’allait plus gagner à cause de ce que (Robert) MacIntyre avait fait. Mais il a réussi ces deux derniers coups les 17 et 18 et a remporté une belle victoire – il est donc votre favori évident. . »

Rich Beem, champion PGA 2002 :

« Je ne peux pas regarder au-delà de Fleetwood et il va être tellement excité. Je suis sûr qu’il ronge son frein pour arriver à jeudi ici.

« Il vit à environ une heure d’ici, je sais qu’il reste à la maison cette semaine, et pour revenir dans cette partie du monde et jouer à nouveau devant les fans de sa ville natale, je pense que ça va être une semaine exceptionnelle pour lui. »

Tommy Fleetwood affirme qu'il en a assez des luttes d'Everton vers le bas de la Premier League, mais ajoute qu'il a été impressionné par le travail de Sean Dyche au club.

David Howell, double vainqueur de la Ryder Cup :

« Un outsider est l’Anglais Matthew Southgate qui aime l’Open et passera une bonne semaine. Je ne dis pas qu’il va gagner, mais c’est quelqu’un qui pourrait bien faire de manière inattendue et faire une belle promenade le 18.

« Je pense que McIlroy aura une bonne semaine et ce serait bien de voir Fleetwood bien jouer. Je pense que Tyrrell Hatton n’a pas encore connu de grand moment majeur et cela va arriver bientôt. Il peut battre n’importe qui si sûrement à un moment donné que la forme entrera dans une majeure. »

McIlroy s'est rapidement concentré sur l'Open après avoir remporté l'Open d'Écosse

Nasser Hussain, ancien capitaine de cricket anglais :

« Faites votre choix ! Il y a tellement de joueurs en grande forme en ce moment, pas plus que McIlroy après avoir remporté l’Open d’Écosse. Je peux certainement le voir gagner à nouveau cette semaine, alors que je pense que Scheffler et Brooks Koepka seront en place près du sommet aussi – ils sont si constants dans les majeures.

« Mais mon conseil serait Rahm. J’aimerais certainement le voir ajouter The Open à sa liste de tournois majeurs, et je pense que c’est lui qu’il faut battre. »

Rahm a salué la détermination et la force de Carlos Alcaraz après avoir battu le « meilleur joueur de tous les temps » à Novak Djokovic à Wimbledon et dit que son avenir est très brillant

Carl Frampton, champion du monde des deux poids :

« L’une des principales raisons pour lesquelles j’attends avec impatience l’Open est de regarder McIlroy. De toute évidence, étant d’Irlande du Nord, nous sommes tous derrière lui, nous voulons qu’il remporte un autre tournoi majeur et il est là ou à peu près.

« Je vais le regarder, il y a du bon drame dans The Open, c’est vraiment, vraiment bien mais je soutiendrai McIlroy. J’espère qu’il pourra le gagner et je veux qu’il le gagne. »

Wayne Mardle, quintuple demi-finaliste des championnats du monde de fléchettes :

« J’attends avec impatience l’Open. J’ai déjà soutenu trois joueurs et je les ai soutenus depuis un certain temps. Je suis convaincu que la course de Fowler se poursuivra. Je suis convaincu qu’il peut bien jouer dans un autre Open.

Rickie Fowler a rejoint Sky Sports dans la zone ouverte pour frapper certains clubs de hickory et a parlé de son respect pour les grands du jeu jouant avec l'équipement

« Je vais également opter pour deux gros frappeurs qui auront des conditions en leur faveur, à savoir Bryson DeChambeau et Dustin Johnson. Je ne peux pas chercher plus loin que ces trois-là. »

Simon Lazenby, présentateur de Sky Sports F1 :

« Voir ce que MacIntyre a fait en Écosse était incroyable, terminer avec ce birdie, donc j’espère qu’il pourra enchaîner une bonne performance là-bas avec une finition décente à l’Open. J’ai l’impression qu’il serait un véritable atout pour l’équipe de la Ryder Cup. C’est une étoile montante sur la scène européenne et nous en avons besoin de quelques-uns.

Faits saillants d'un tour final dramatique alors que McIlroy a remporté une victoire spectaculaire sur Robert MacIntyre à l'Open d'Écosse

« McIlroy est juste mûr pour gagner, il a gagné ici la dernière fois et je pense qu’il va évidemment être l’un des favoris. J’aime Fowler et la forme qu’il apporte, mais peut-il se convertir en majeur ? C’est la question et de même pour McIlroy.

« Mon choix est Scottie Scheffler. Il joue la plupart de son golf sur le PGA Tour, est venu en Écosse et a terminé troisième au Renaissance Club. Il a le genre de jeu de golf qui peut s’adapter à toutes les conditions, donc c’est mon choix. »

Regardez le 151e Open tout au long de la semaine exclusivement en direct sur Sky Sports. La couverture en direct de la manche d’ouverture commence jeudi à partir de 6h30 sur Sky Sports Golf.