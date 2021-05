L’Eurovision 2021 tant attendue est de retour après une interruption de deux ans.

Voici votre guide des pionniers de l’événement très disputé de cette année …

L'Eurovision 2021 est de retour après une interruption de deux ans

Qui remportera l’Eurovision 2021?

Måneskin – Italie 12/5

Måneskin est un groupe de rock italien

Måneskin est un groupe de rock italien, qui a commencé à jouer dans les rues de Rome.

Ils sont composés du chanteur Damiano, du bassiste Victoria, du guitariste Thomas et Ethan à la batterie et leur nom est le mot danois pour «clair de lune» – puisque Victoria est du Danemark.

Le groupe a atteint une reconnaissance nationale lors de la onzième saison de X Factor Italia en 2017.

Jusqu’à présent, ils ont récolté dix-sept disques de platine et six disques d’or en Italie.

Le groupe interprétera son morceau Zitti E Buoni à Rotterdam.

Barbara Pravi – France 3/1

Barbara Pravi est une auteure-compositrice-interprète française

Barbara Pravi, 28 ans, est une auteure-compositrice-interprète française, qui a débuté sa carrière en 2014.

La star a écrit de la musique pour Yannick Noah, Julie Zenatti, Chimène Badi et Jaden Smith.

Pravi n’est pas étrangère à la franchise Eurovision, puisqu’elle a co-écrit la chanson française gagnante de Junior Eurovision 2020: J’Imagine de Valentina.

Pravi jouera Voilà cette année.

Destin – Malte 5/1

La star maltaise Destiny Chukunyere n'a que 18 ans

La star maltaise Destiny Chukunyere n’a que 18 ans.

En 2015, elle a remporté la version junior du concours et elle était chanteuse de soutien pour l’entrée de Malte en 2019.

Destiny est également champion de la deuxième saison de X Factor Malta en 2019 et a atteint les demi-finales de Britain’s Got Talent en 2017.

La jeune star interprétera le morceau français Je Me Casse à Rotterdam.

Gjon’s Tears – Suisse 9/1

Gjon's Tears, de son vrai nom Gjon Muharremaj, est un chanteur et compositeur suisse

Gjon’s Tears, de son vrai nom Gjon Muharremaj, est un chanteur et compositeur suisse.

Gjon, 22 ans, chante depuis des années. À seulement 12 ans, il a participé à la première série de Albania’s Got Talent en 2011, terminant à la troisième place.

En 2019, il est apparu sur The Voice: la plus belle voix de France et s’est qualifié pour les demi-finales.

Le premier single de Gjon « Babi » est allé au numéro un en Albanie.

Il interprétera Tout l’Univers cette année.

Daði og Gagnamagnið – Islande 10/1

Daði Freyr est un chanteur islandais et il se produira avec son groupe Gagnamagnið

Daði Freyr, 28 ans, est un chanteur islandais et il se produira avec son groupe Gagnamagnið.

Le chanteur est immédiatement reconnaissable à ses 6 pieds 9 pouces de hauteur.

Ils auront 10 ans qu’ils ont choisi un remplaçant pour leur choix 2020, Think About Things.

La chanson était considérée comme l’une des favorites à remporter la compétition de l’année dernière.

Qui a remporté l’Eurovision 2019?

Le vainqueur de l’Eurovision, qui s’est tenu le 18 mai 2019, était Duncan Laurence pour les Pays-Bas.

Sa chanson Arcade a récolté 492 points – et c’était la première fois que son pays était en tête depuis 44 ans.

L’Italie est arrivée deuxième (465 points), la Russie devançant la Suisse de neuf points pour prendre la troisième place.

Le Royaume-Uni, qui cette année aurait été représenté par James Newman, a terminé à la dernière place.

Duncan Laurence pour les Pays-Bas a gagné en 2019





Qu’est-ce que le gagnant de l’Eurovision obtient?

Selon l’Eurovision, «le gagnant se produira à nouveau et remportera le trophée emblématique du microphone en verre.

«Le pays gagnant aura traditionnellement l’honneur d’accueillir le prochain Concours Eurovision de la chanson.»

Bizarrement, il n’y a pas de prix en argent pour gagner – juste l’honneur du titre.