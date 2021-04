L’Écosse est à un peu plus d’une semaine d’une élection parlementaire cruciale qui pourrait déterminer si un autre référendum sur l’indépendance de l’Écosse a lieu.

Le chef du SNP, Nicola Sturgeon, fait pression pour un deuxième référendum – promettant de tenir un vote «légal» sur une échappée si une majorité de députés indépendantistes sont renvoyés à Holyrood le 6 mai.

Mais si le SNP reste le plus grand parti sans parvenir à obtenir une majorité, il permettrait à Boris Johnson et aux partis de soutien syndical de faire valoir que rien de substantiel n’a changé pour mériter indyref2.

Les principaux bookmakers britanniques estiment qu’il est plus probable qu’improbable que le SNP remporte une majorité d’au moins 65 des 129 sièges au parlement écossais le mois prochain.

Paddy Power, Betfred et Betfair offrent tous des cotes de 8/11 que le SNP remporte la majorité, tandis que les mêmes entreprises offrent des cotes légèrement plus longues – de 11/10 – sur le parti de Mme Sturgeon en deçà de la majorité.

Plusieurs sondages organisés ces dernières semaines ont mis le SNP sur la bonne voie pour une très faible majorité à Holyrood. Mais plusieurs sondages ont suggéré que le parti se trouverait juste en deçà de 65 sièges.

La dernière projection de sièges du gourou du scrutin, le professeur John Curtice – basée sur quatre sondages tenus du 9 au 22 avril – montre le parti avec seulement 63 sièges.

Cependant, les Verts écossais pro-indépendance devraient remporter 10 sièges, ce qui permettrait toujours à Mme Sturgeon de revendiquer un mandat et de faire pression sur le n ° 10 pour qu’il accepte un autre référendum.

Le professeur Curtice a déclaré que seul un petit mouvement dans les sondages d’ici le 6 mai pourrait faire une «différence importante» dans le résultat. « Le [SNP]Les chances de remporter une majorité globale sont à la fine pointe », a-t-il ajouté.

Nicola Sturgeon fait campagne à Wigtown (PENNSYLVANIE)

Les conservateurs écossais sont les favoris des bookmakers pour rester le deuxième plus grand parti du parlement écossais, William Hill ayant offert une cote de 1/2 sur le parti de Douglas Ross remportant le deuxième plus grand nombre de sièges.

Scottish Labour est à 6/4 avec le même bookmaker pour piper les conservateurs écossais et devenir le principal parti d’opposition à Holyrood.

La plupart des bookmakers sont presque certains que le SNP remportera le plus de sièges, avec une cote de 1/100. Alors que les conservateurs écossais ont une chance de 33/1 d’organiser un bouleversement et de devenir le plus grand parti avec plusieurs sociétés de paris, les travaillistes sont encore plus éloignés – à 50/1 – pour remporter une victoire choc en mai.

Les Lib Dems sont à 100/1 ou 150/1 pour remporter l’élection avec plusieurs grands bookmakers, avec les écossais verts à 200/1 ou 250/1.