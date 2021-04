Manchester City pourrait remporter un quadruple historique cette saison, l’équipe de Pep Guardiola toujours en lice en Ligue des champions, Premier League, Carabao Cup et FA Cup, dans laquelle ils affronteront Chelsea en demi-finale de samedi à Wembley (diffuser en direct sur ESPN + aux États-Unis).

Mais malgré ses performances incroyables cette année, City ne remportera peut-être pas le meilleur prix individuel du football anglais en raison de l’absence d’un joueur exceptionnel dans l’équipe de Guardiola.

Alors qu’Ilkay Gundogan, Kevin De Bruyne, Ruben Dias et Ederson sont tous de solides prétendants, les performances de cette campagne de joueurs tels que Harry Kane de Tottenham Hotspur, Bruno Fernandes de Manchester United et plusieurs autres garantissent que le résultat pourrait être le plus imprévisible depuis l’ailier des Spurs David Ginola a remporté les prix des Football Writers (FWA) et de l’Association des footballeurs professionnels (PFA) devant les vainqueurs de United’s Treble en 1999.

Le prix FWA, remporté par le capitaine de Liverpool Jordan Henderson la saison dernière, sera remis le 20 mai à la suite d’un vote des journalistes, tandis que la PFA annoncera le successeur du vainqueur de l’année dernière (De Bruyne) début juin.

Donc, dans une course ouverte aux honneurs individuels de cette année, voici une évaluation des principaux candidats – et de certains étrangers méritants.

Bruno Fernandes et Kevin De Bruyne sont deux des principaux candidats au prix. Dave Thompson / PA Images via Getty Images

Ilkay Gundogan

Le milieu de terrain allemand a marqué plus de buts en Premier League que n’importe lequel de ses coéquipiers de City cette saison et sa contribution pendant l’hiver, lorsqu’il a marqué 11 buts entre décembre et février, s’est avérée cruciale alors que l’équipe de Guardiola a surmonté son mauvais début de campagne pour remporter la première place. fin janvier avant de quitter le peloton dans les semaines suivantes.

La polyvalence de Gundogan a permis à Guardiola de le déployer dans un rôle de milieu de terrain ou plus avant et, après plusieurs batailles pour blessures au cours de son séjour de cinq ans à l’Etihad, le joueur de 30 ans a montré cette saison pourquoi Guardiola l’a continuellement sélectionné lorsqu’il était en forme. , et lui donne désormais la priorité pour les matchs de la Ligue des champions. Sans les buts de Gundogan cette saison, City se retrouverait dans une bataille tendue avec Manchester United pour le titre.

Ruben Dias

Les défenseurs remportent rarement les récompenses individuelles – Steve Nicol de Liverpool a été le dernier défenseur à réclamer le prix FWA en 1989, tandis que seuls John Terry et Virgil van Dijk ont ​​remporté le prix PFA ce siècle.

Mais lors de sa première saison dans le football anglais, après un transfert de 64,3 millions de livres sterling de Benfica l’été dernier, le demi-centre de Manchester City, Dias, a toujours été exceptionnel pour les dirigeants de la Premier League et son arrivée a mis fin à la recherche du club pour remplacer l’ancien capitaine Vincent. Kompany. Le joueur de 23 ans a apporté calme et fiabilité à la défense de City et a formé un partenariat impressionnant avec John Stones. L’international portugais a sans doute été le meilleur joueur de City cette saison et le défenseur exceptionnel de la Premier League.

jouer 1:09 Julien Laurens explique comment Kevin De Bruyne sur le terrain a un impact sur le rôle d’Ilkay Gundogan dans le système de Pep Guardiola.

Kevin De Bruyne

Une mise à pied d’un mois pour blessure en janvier et février a temporairement interrompu la contribution de De Bruyne au défi du titre de City et le milieu de terrain belge n’a marqué que cinq buts cette saison – huit de moins que son total de Premier League en 2019-20. Mais bien que ses statistiques puissent être en baisse cette année, l’importance du joueur de 29 ans pour City est incontestable et il a une fois de plus eu un impact significatif sur la poussée de l’équipe pour quatre trophées majeurs.

Lorsque De Bruyne joue, City est une équipe plus complète et sa valeur pour le club a été soulignée par un nouveau contrat de quatre ans, signé la semaine dernière, qui fait de lui le joueur le mieux payé de la Premier League. Les normes incroyablement élevées de De Bruyne signifient que ses performances de 7/10 peuvent parfois être négligées, mais il a néanmoins été un homme clé pour City cette saison.

Harry Kane

Cela pourrait pourtant s’avérer être la meilleure saison de la carrière de Kane si l’attaquant de Tottenham aide le club à battre Manchester City en finale de la Coupe Carabao le 25 avril pour remporter un premier trophée majeur depuis 2008 (diffusez en direct à 23 h 30 HE sur ESPN + aux États-Unis).

Kane est co-meilleur buteur de la Premier League, aux côtés de Mohamed Salah de Liverpool, avec 19 buts et il est également le leader des passes décisives avec 13. Lorsque Ginola a battu les joueurs vedettes de United aux deux prix en 1999, l’ailier français a obtenu les votes en inspirant Spurs vers la gloire de la Coupe de la Ligue et Kane a de fortes chances de faire de même. Le succès remporté par un trophée augmente toujours la perspective de récompenses individuelles, de sorte que Kane pourrait être l’homme à battre si les Spurs soulevaient la Coupe Carabao.

jouer 0:44 Mark Ogden réfléchit à Bruno Fernandes qui transforme Manchester United depuis son arrivée en janvier dernier.

Bruno Fernandes

Fernandes a été une force de transformation à Manchester United depuis sa signature du Sporting Lisbonne en janvier 2020 et le milieu de terrain portugais a été le joueur le plus important de l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer cette saison. Il est le meilleur buteur de United en Premier League avec 16 buts et deuxième seulement derrière Harry Kane au tableau des passes décisives avec 11.

Avec sa créativité au milieu de terrain, United est devenu le plus proche challengers de Man City en Premier League, mais n’ayant pas réussi à remporter un trophée depuis 2017, Fernandes pourrait gagner beaucoup de votes s’il peut inspirer United à surmonter leur demi-finale en atteignant l’Europa Finale de la ligue.

La saison de Bamford en Premier League avec Leeds servira d’inspiration à tous ces joueurs qui ont été contraints d’abandonner une division après avoir échoué dans l’élite lors de la première, deuxième et, dans le cas de Bamford, cinquième tentative.

L’attaquant de 27 ans a marqué 14 buts en championnat cette saison, seuls Kane, Salah et Fernandes en ayant marqué plus, et sa forme a été un facteur central dans l’impressionnant retour de l’équipe de Marcelo Bielsa en Premier League. Ayant échoué en Premier League lors de précédents sorts avec Chelsea, Crystal Palace, Norwich, Burnley et Middlesbrough, les performances de Bamford ce trimestre ont fait de lui l’un des joueurs les plus impressionnants de la Premier League.

Jesse Lingard est le nom sur toutes les lèvres en ce qui concerne West Ham United en ce moment, mais alors que la forme récente du milieu de terrain prêté de Manchester United a aidé les Hammers à maintenir leur défi surprise pour la qualification en Ligue des champions, la vraie star de leur campagne a été Soucek.

Le milieu de terrain de la République tchèque a marqué neuf buts en championnat et il a été l’un des meilleurs joueurs de la Premier League. Ne coûtant que 13,5 millions de livres sterling du Slavia Prague l’été dernier, le joueur de 26 ans a été l’une des bonnes affaires de la saison et il a été la pierre angulaire sur laquelle David Moyes a construit la candidature du top quatre de West Ham.

Shaw a subi des blessures graves, une perte de forme et plus d’un entraîneur sceptique depuis sa signature pour Manchester United à l’âge de 18 ans en 2014 et, à plusieurs reprises, il semblait que la carrière de l’arrière gauche à Old Trafford était terminée. Mais l’ancien défenseur de Southampton a connu la meilleure saison de sa carrière et est devenu le premier choix incontesté de Solskjaer à son poste.

Shaw a été l’arrière gauche le plus constant de la Premier League et s’est forcé à revenir dans l’équipe d’Angleterre et semble maintenant être nommé dans l’équipe Euro 2020 de Gareth Southgate.

Ederson

Neville Southall d’Everton a été le dernier gardien de but à remporter l’un ou l’autre des prix individuels lorsqu’il a été nommé footballeur FWA de l’année en 1985, mais le n ° 1 brésilien de Man City a de solides arguments pour imiter Southall cette saison. Le joueur de 27 ans est à l’écart du peloton de chasseurs dans la course au Golden Glove cette saison, avec un record de 17 feuilles blanches – trois de plus que Edouard Mendy de Chelsea et Emiliano Martinez d’Aston Villa.

Mais ce n’est pas seulement la capacité d’Ederson à garder le ballon hors du filet qui le rend si important pour Pep Guardiola, c’est aussi sa contribution en tant que point de vente offensif, avec sa conscience et sa distribution précise aidant également City à marquer des buts à l’autre bout du monde. le terrain. Ederson a été un modèle de cohérence cette saison et un membre irremplaçable de l’équipe de Guardiola.

Il n’est pas facile de convaincre un joueur de Liverpool de remporter les prix de cette saison, compte tenu de la difficulté à laquelle l’équipe de Jurgen Klopp a eu du mal à défendre son titre de Premier League. Mais dans une campagne qui a vu l’équipe d’Anfield ravagée par les blessures de joueurs clés, Fabinho a été une figure cruciale à la fois en défense et au milieu de terrain.

Le milieu de terrain brésilien a remplacé avec succès la moitié centrale à la place des blessés Virgil van Dijk et Joe Gomez, laissant un énorme trou au milieu de terrain en même temps. Mais depuis son retour à sa position de prédilection, Liverpool a retrouvé sa forme grâce à l’impact de Fabinho au centre du terrain.