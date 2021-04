La route vers les Oscars a été plus longue que d’habitude, avec Hollywood naviguant un an quasiment sans salles de cinéma, un plus petit nombre de prétendants de premier ordre, une multitude de festivals de films virtuels et une saison de récompenses remplie de spectacles retardés et d’acceptation de Zoom. discours.

Mais dimanche à la 93e cérémonie des Oscars (ABC, 8 EDT / 5 PDT), une nouvelle génération de gagnants sera annoncée pour la première fois au milieu d’une pandémie et l’industrie du cinéma aura quelque chose à célébrer pour un changement.

En dehors des huit meilleures candidates – qui ont été dirigées par le récit de road-trip acclamé de Chloé Zhao « Nomadland » – la majeure partie du drame de cette course aux Oscars a été centrée sur la catégorie imprévisible de la meilleure actrice: alors que les trois autres catégories d’acteur semblent assez définies (et un Oscar posthume presque assuré pour Chadwick Boseman), la récente lauréate des SAG Awards Viola Davis pourrait entrer dans l’histoire en tant que première femme noire à remporter deux Oscars.

Astérisque de l’Académie? Après le chaos et une pandémie, l’histoire considérera-t-elle différemment les lauréats des Oscars de cette année?

Oscars 2021:Anthony Hopkins pourrait-il dépasser Chadwick Boseman?

Alors, qui sont les prochains ajouts à la riche histoire des Oscars? Voici nos prévisions pour toutes les grandes catégories:

MEILLEURE IMAGE

« Le père »

«Judas et le Messie noir»

«Mank»

«Minari»

«Nomadland»

«Jeune femme prometteuse»

«Son du métal»

« Le procès du Chicago 7 »

Gagneront: «Chicago 7»

Devrait gagner: «Jeune femme prometteuse»

Tout le monde est apparemment dans le train en marche « Nomadland », ce qui le rend mûr pour un bouleversement, surtout lorsque vous lancez le scrutin préférentiel des Oscars (où au lieu de choisir un gagnant, les électeurs classent leurs premiers choix). La menace la plus dangereuse est « Chicago 7 » d’Aaron Sorkin, un drame de salle d’audience avec une histoire réelle, de l’électricité cinématographique et une victoire SAG pour le meilleur casting (que « Parasite » a remporté de manière révélatrice l’année dernière). Pendant une saison déjà étrange, cependant, l’Académie pourrait tout aussi bien embrasser des eaux inexplorées et en faire l’année de la «femme». Le thriller de vengeance satisfaisant d’Emerald Fennell ne ressemble à rien dans cette meilleure course d’images ou à d’autres Oscars récents et serait le choix le plus cool depuis des années.

‘Le procès du Chicago 7’:Comment le film Netflix opportun d’Aaron Sorkin met l’Amérique de Trump en jugement

ACTEUR

Riz Ahmed, «Sound of Metal»

Chadwick Boseman, «Le fond noir de Ma Rainey»

Anthony Hopkins, «Le père»

Gary Oldman, «Mank»

Steven Yeun, «Minari»

Va gagner / devrait gagner: Boseman

Avec son portrait absolument époustouflant d’un homme aux prises avec la démence, Hopkins remporterait cette catégorie, haut la main, avec l’une de ses meilleures performances de tous les temps. (Bien qu’il ne soit pas aussi tristement célèbre, son « père » est un personnage aussi indélébile que Hannibal dans « Le silence des agneaux ».) Cependant, c’est l’année de Boseman: la représentation de l’acteur bien-aimé d’un musicien égocentrique est un point culminant de sa carrière lutte contre le cancer qui a conduit à sa mort en août dernier. L’Oscar posthume de Boseman est un honneur mérité pour « Ma Rainey » ainsi qu’un témoignage de sa carrière et des rôles que nous ne verrons jamais.

« Fond noir de Ma Rainey »:Viola Davis parle de la musique de « guérison » jouée par Chadwick Boseman

ACTRICE

Viola Davis, «Le fond noir de Ma Rainey»

Andra Day, «Les États-Unis contre Billie Holiday»

Vanessa Kirby, «Morceaux de femme»

Frances McDormand, «Nomadland»

Carey Mulligan, «Jeune femme prometteuse»

Gagneront: Mulligan

Devrait gagner: Kirby

On ne sait pas qui remporte celui-ci: McDormand a remporté un prix aux British Academy Film Awards, Day a remporté un Golden Globe, Davis a remporté le prix SAG et Mulligan a reçu les distinctions des Critics Choice Awards et du National Board of Review. Alors que Davis a peut-être un petit avantage à jouer, Mulligan a le rôle le plus galvanisant de femme vengeant une agression sexuelle passée. Malheureusement, la performance exceptionnelle et brute de Kirby en tant que personnage devant comprendre comment passer à autre chose après avoir perdu son enfant lors d’un accouchement à la maison a tragiquement mal tourné.

Carey Mulligan peut-il remporter l’or aux Oscars pour «Promising Young Woman»? Neuf performances de thriller qui ont

SECOND ROLE

Sacha Baron Cohen, «Le procès du Chicago 7»

Daniel Kaluuya, «Judas et le Messie noir»

Leslie Odom Jr., «Une nuit à Miami»

Paul Raci, «Sound of Metal»

Lakeith Stanfield, «Judas et le Messie noir»

Gagneront: Kaluuya

Devrait gagner: Odom

Jouant le charismatique chef du Black Panther Party, Fred Hampton, dans le « Black Messiah » des années 1960, Kaluuya a dirigé la table jusqu’à présent et il ne semble y avoir rien sur son chemin – pas même sa co-star dans la même catégorie Oscar . Kaluuya est vraiment méritant, même si un autre acteur jouant un personnage célèbre aurait vraiment touché la bonne note. Dans « One Night in Miami », la représentation d’Odom du chanteur de soul Sam Cooke s’intègre si bien dans l’ensemble de quatre icônes noires de Regina King. Pourtant, ce qui place Odom sur le dessus, c’est son talent musical stellaire: son interprétation en larmes de « A Change Is Gonna Come » met une coda puissante sur une histoire fantastique sur l’ère des droits civiques.

« C’était lourd »:Daniel Kaluuya sur la représentation de Fred Hampton dans « Judas et le Messie noir »

ACTRICE DE SOUTIEN

Maria Bakalova, «Borat Subsequent Moviefilm»

Glenn Close, «Hillbilly Elegy»

Olivia Colman, «Le père»

Amanda Seyfried, «Mank»

Yuh-jung Youn, «Minari»

Va gagner / devrait gagner: Youn

En tant que Soonja dans « Minari », Youn est la grand-mère coréenne que nous souhaitons tous avoir: celle qui aime Mountain Dew, adore la lutte professionnelle et distribue des leçons de vie via un projet de jardinage. « The Meryl Streep of Korea » imprègne tellement de vie et d’énergie espiègle dans son personnage, qui est amené en Amérique pour s’occuper de ses deux petits-enfants après que leurs parents ont déménagé dans une ferme dans les Ozarks. Le lien formé entre Soonja et le jeune David (Alan Kim) est le cœur battant du drame familial, agissant comme un équilibre affectueux face aux conflits croissants entre la mère et le père de l’enfant, et dans chaque scène, Youn l’assomme du parc.

Classé:Performances nominées aux Oscars de Glenn Close (dont «Hillbilly Elegy», «Fatal Attraction»)

RÉALISATEUR

Lee Isaac Chung, «Minari»

Emerald Fennell, «Jeune femme prometteuse»

David Fincher, «Mank»

Thomas Vinterberg, «Another Round»

Chloé Zhao, «Nomadland»

Gagneront: Zhao

Devrait gagner: Fennell

Il est à peu près certain que l’histoire se fait dimanche et Zhao sera honorée en tant que première femme de couleur à remporter le prix du meilleur réalisateur pour le magnifiquement tourné « Nomadland », une nouvelle pièce d’Americana moderne qui se sent complètement authentique. Pourtant, « Promising Young Woman » est un film qui se sent très présent, un élément de divertissement essentiel pour l’ère #MeToo, et c’est à cause de son réalisateur. Fennell, probablement lauréate du meilleur scénario original, sera, espérons-le, de retour dans cette catégorie à l’avenir et le ton qu’elle prend ici – ludique, satirique, drôle et pertinent, tout en un – est une joie à voir dans un film qui vous tient ravi jusqu’à la toute fin.

Rencontrez Chloé Zhao:Tout sur le réalisateur de ‘Nomadland’ qui vient d’écrire l’histoire des Oscars (et qui était l’élève de Spike Lee)