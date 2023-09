Qui remportera la Solheim Cup ? Les experts de Sky Sports prédisent si la séquence de Team Europe se poursuivra | Actualités golfiques

L’équipe Europe cherche à remporter davantage de succès en Solheim Cup cette semaine à Finca Cortesin, en direct sur Sky Sports, mais peuvent-elles entrer dans l’histoire face à l’équipe américaine en Espagne ?

L’Europe arrive à domicile en tant que vainqueur consécutif de la Solheim Cup, après avoir suivi une victoire spectaculaire 14,5-13,5 à Gleneagles en 2019 en défendant son titre sur le sol américain en triomphant 15-13 en 2021.

Catriona Matthew a guidé l’Europe vers ces deux victoires, tandis que Suzann Pettersen – qui a réussi le putt gagnant en 2019 – est désormais capitaine des hôtes alors qu’ils cherchent à remporter une troisième victoire consécutive pour la première fois dans l’histoire du concours biennal.

Pettersen a à sa disposition l’équipe européenne la plus forte jamais vue, avec cinq des 20 meilleurs joueurs mondiaux et la plupart des équipes gagnantes d’il y a deux ans, bien que l’équipe américaine compte deux des trois meilleurs joueurs mondiaux et plusieurs joueurs qui ont gagné ces derniers mois sur le Tournée LPGA.

L’équipe de Stacy Lewis pourra-t-elle ramener le trophée aux États-Unis pour la première fois depuis 2017 ? L’équipe Europe terminera-t-elle le triplé ? Nous avons demandé à l’équipe de Sky Sports leurs pronostics, le nom de la star à surveiller et pourquoi l’événement de cette semaine pourrait être inoubliable…

Catriona Matthew, neuf fois joueuse de la Solheim Cup et double capitaine gagnante

C’est vraiment l’événement de golf féminin le plus important au monde et il apporte tellement d’enthousiasme et de passion. Cela a été une partie importante de ma carrière et j’ai toujours voulu en faire partie. L’excitation du match play est tout simplement quelque chose de spécial.

Prédiction des scores : Équipe Europe 15-13 Équipe États-Unis

Joueur à suivre : D’un point de vue américain, il sera vraiment intéressant de voir comment Rose Zhang fait. Pour les Européens je pense Maja Stark et Grant Linn sont en grande forme et ce sera bien de voir comment ils font face à la pression d’une Solheim Cup.

Henni Koyack examine qui fera partie de l’équipe Europe alors qu’elle espère remporter une troisième Solheim Cup consécutive qui débute vendredi.



Christina Kim, triple joueuse de la Solheim Cup

J’attends avec impatience la Solheim Cup car nous allons pouvoir mettre en valeur le meilleur du golf, devant un format unique en match play. Nous pourrons voir les émotions qui vont émaner de tout le monde, ce qui n’est pas quelque chose que nous voyons habituellement.

Prédiction: Équipe Europe 13-15 Équipe États-Unis

Joueur à suivre : Du côté européen, vous pourriez les choisir tous les 12 et vous seriez stupide d’en manquer un !

Du côté américain, je pense que cela pourrait être un merveilleux moment de rédemption pour Lexi Thompson et une justification pour tout ce qu’elle a vécu au cours des 18 derniers mois. J’ai aussi un faible pour Allié Ewingtout comme j’aime voir sa passion, j’aime le patriotisme dont elle fait preuve et elle est tout simplement l’un des meilleurs êtres humains de la planète.

Sarah Stirk, présentatrice de Sky Sports

J’ai hâte de voir la Solheim Cup ! Il a considérablement grandi ces dernières années et constitue aujourd’hui l’un des meilleurs spectacles sportifs au monde ! L’Europe va gagner pour marquer un troisième match consécutif et entrer dans l’histoire.

Dame Laura Davies estime que l’équipe européenne est la plus forte dont elle se souvienne dans l’histoire de la Solheim Cup.



Prédiction des scores : Équipe Europe 15-13 Équipe États-Unis

Joueur à suivre : Je pense que Charley Hull sera la vedette de l’équipe Europe et poursuivra sa récente série de grande forme.

Josh Antmann, présentateur du podcast Sky Sports Golf

J’aime le fait qu’une Solheim Cup fasse ressortir l’émotion, l’animation et le pompage du poing que l’on ne voit pas dans un tournoi normal de 72 trous en Stroke Play. Avec l’histoire supplémentaire de l’Europe, essayer d’écrire l’histoire, avec trois matchs de suite, et c’est à domicile, signifie que cela pourrait être un classique.

Prédiction des scores : Équipe Europe 16-12 Équipe États-Unis

Joueur à suivre : Grant Linn a vécu deux dernières années incroyables. La recrue de l’année de l’année dernière a remporté son premier événement du circuit LPGA cette saison et a atteint les demi-finales du Bank of Hope Match Play. Quatre autres Suédois l’aideront et je pense qu’elle montrera pourquoi elle est une joueuse de Solheim dans les années à venir.

Le journaliste de Sky Sports, Jamie Weir, retrouve ses bons amis Linn Grant et Maja Stark qui font partie de l’équipe Europe pour la Solheim Cup de cette année.



Richard Kaufman, commentateur de Sky Sports

Je suis d’accord avec Suzann Pettersen pour dire que l’Europe est favorite. Une équipe forte en profondeur évoluant à domicile, qui a connu la dynamique des quatre dernières années. Mais peut-être que je ne suis pas aussi sûr qu’en janvier que ces cris de « Ole ole ole » seront entendus dimanche soir.

Prédiction des scores : Équipe Europe 15-13 Équipe États-Unis

Joueur à suivre : Il y a toutes les chances Grant Linn n’a jamais regardé la Solheim Cup à la télévision. Elle préfère l’équitation, mais peu importe. Il s’agit d’une recrue seulement de nom et d’un joueur qui dégage une autorité calme soutenue par un jeu parmi les meilleurs au monde.

La capitaine de l’équipe européenne, Suzann Pettersen, a déclenché un chant de Tina Turner alors que ses joueurs présentaient quelques pas de danse avant la Solheim Cup.



Jamie Weir, présentateur de Sky Sports News

Absolument rien ne vaut le golf en équipe, surtout lorsqu’il s’agit de l’Europe contre les États-Unis. Que ce soit la Solheim Cup ou la Ryder Cup ! Tout est parfaitement mis en place pour une quinzaine passionnante.

Prédiction des scores : Équipe Europe 15,5-12,5 Équipe États-Unis

Joueur à surveiller : Linn Grant est une superstar née pour l’occasion et, avec Maja Starkvont s’imposer aux Américains et s’avéreront très difficiles à battre.

