Qui remporte le Corner Store (en ligne)?

Presque toutes les entreprises, de Walmart à opération de cuisson à domicile , veut trouver des clients et vendre ses produits en ligne, et cela n’a fait que s’accélérer pendant la pandémie. Mais c’est difficile. Un propriétaire d’une fromagerie n’a pas le temps, l’expertise et l’argent nécessaires pour devenir aussi compétent dans les achats en ligne qu’Amazon.

Ce magasin de fromage ou un magasin de jouets local peut créer son propre site Web, mais il doit ensuite espérer qu’il se fera remarquer. Il peut également être ennuyeux de gérer un site Web et peut-être aussi de gérer les commandes en ligne.

Ou la fromagerie peut vendre en ligne dans un bazar alimentaire comme Goldbelly et le magasin de jouets peut vendre des marchandises via Amazon – où de nombreux clients potentiels se trouvent déjà – et demander à ces sites de cataloguer l’inventaire et de gérer les paiements et les expéditions. L’inconvénient est que les commerçants renoncent généralement à une grande partie des ventes, du contrôle et de la fidélité des clients à ces sites Web.

Entrez un million d’entreprises technologiques qui promettent de vous aider. Facebook et son Instagram et les applications WhatsApp se présentent comme un moyen pour les magasins ou les entreprises à domicile de passer facilement au numérique et d’atteindre un public massif sans perdre leur indépendance. Google, Square, Reliance Jio en Inde et WeChat en Chine défendent une prémisse similaire.

À des degrés divers, ces entreprises tentent toutes de relier l’approche du bricolage pour les entreprises en ligne avec les avantages de se connecter à de vastes centres Internet comme Amazon.

Le plus intéressant de tous est peut-être Shopify. Sans que la plupart des gens ne le remarquent, son logiciel alimente les vitrines en ligne d’environ 1,7 million d’entreprises, et il a grandi à pas de géant pendant la pandémie.