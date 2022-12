Qui remporte la course au Ballon d’Or ?

Avec 62 matchs désormais terminés et dépoussiérés, il ne reste plus que deux matchs à disputer à la Coupe du monde au Qatar : les éliminatoires pour la troisième place entre la Croatie et le Maroc le samedi 17 décembre, puis la petite affaire de la finale elle-même, entre l’Argentine. et la France championne en titre 24 heures plus tard.

Lionel Messi a déjà juré que, gagnant ou perdant, la finale 2022 à Lusail sera son dernier match de Coupe du monde pour le Albiceleste et la scène est certainement prête pour que l’attaquant de 35 ans atteigne le sommet ultime.

Cependant, la France souhaite également devenir le premier vainqueur consécutif du championnat depuis les grandes équipes brésiliennes de 1958 et 1962, et Les Bleus se vantent également de leur propre superstar talismanique à Kylian Mbappe qui, espèrent-ils, les stimulera dans leur quête.

Mais en plus de la Coupe du monde elle-même, il y a encore un certain nombre de prix individuels en jeu puisque les récompenses Golden Boot, Golden Glove et Golden Ball seront décernées après la fin de la finale dimanche. En effet, tous les trois pourraient encore être décidés au cours des deux matchs restants à la Coupe du monde 2022 compte tenu des différents joueurs restant en lice.

botte dorée

Le Soulier d’or est décerné au meilleur buteur de la Coupe du monde et, dans l’état actuel des choses, les finalistes opposés Messi et Mbappe sont les co-chefs de file avec cinq buts à leur actif avant la finale.

Mais ce n’est pas une course à deux chevaux, car l’Argentin Julian Alvarez et le Français Olivier Giroud ne sont que juste derrière avec quatre buts chacun, ce dernier ayant également la particularité de dépasser Thierry Henry pour devenir le meilleur buteur masculin de tous les temps en France. lors de la Coupe du monde 2022.

Le Golden Boot est principalement décidé en fonction du nombre total de buts marqués par un joueur individuel lors du tournoi, mais s’il y a un alignement de niveau au sommet à la fin du jeu, le prix est déterminé en utilisant des critères de bris d’égalité : premières passes décisives, alors moins de minutes jouées.

Par conséquent, Messi est en tête du classement en contribuant à trois passes décisives pour la cause de l’Argentine (le plus grand nombre de tous les joueurs du tournoi) tandis que Mbappe a accordé deux passes décisives à ses coéquipiers français. Cependant, tout cela pourrait changer lors de la finale.

Il y a eu des courses Golden Boot extrêmement serrées réglées de cette manière auparavant. Par exemple, la course de 2010 a finalement été remportée par Thomas Muller alors qu’il était l’un des quatre joueurs à avoir marqué cinq buts en Afrique du Sud avec Wesley Sneijder, David Villa et Diego Forlan. L’Allemand a été récompensé grâce à ses trois passes décisives.

En ce qui concerne la course Golden Boot 2022, il n’y a qu’un seul autre joueur sous Messi, Mbappe, Alavarez et Giroud au classement qui est toujours actif et a plus d’un but à son actif. L’attaquant marocain Youssef En-Nesyri a marqué deux buts jusqu’à présent mais devra donc produire quelque chose de vraiment extraordinaire contre la Croatie s’il veut usurper ses rivaux et réclamer le prix pour lui-même.

Gant doré

Robert Cianflone/Getty Images

Le Golden Glove est décerné au gardien de but le plus performant de la Coupe du monde, avec quelques grands noms qui ont gagné dans le passé – dont Oliver Kahn, Iker Casillas, Manuel Neuer, Gianluigi Buffonl – depuis que le prix a été inauguré en 1994.

Plus subjectif que le Golden Boot, le gagnant est décidé par le groupe d’étude technique de la FIFA, ou “comité technique”, comme on l’appelle souvent. En cas d’impasse dans la délibération, le vainqueur sera le gardien de but qui a le plus progressé dans la compétition. Si un autre bris d’égalité est nécessaire, le prix ira au tireur qui a effectué le plus d’arrêts, puis le plus de minutes jouées.

Emi Martinez (Argentine), Hugo Lloris (France), Dominik Livakovic (Croatie) et Yassine Bounou (Maroc) sont les quatre gardiens à se qualifier pour les deux derniers matches de la Coupe du monde 2022.

Bounou, Livakovic et Martinez sont tous sortis vainqueurs d’au moins une séance de tirs au but chacun au Qatar, bien que Lloris ait réalisé de nombreux arrêts époustouflants alors que Les Bleus s’est qualifié pour sa deuxième finale en quatre ans.

ballon d’Or

Getty Images

Le Ballon d’or est décerné au meilleur joueur de la Coupe du monde et présente à nouveau un processus de sélection plus subjectif, avec des membres sélectionnés des médias mondiaux votant sur une liste restreinte de prétendants établie par le comité technique de la FIFA.

Bien que le résultat définitif puisse dépendre du résultat en finale, il est prudent de suggérer que Messi et Mbappe sont les deux principaux prétendants au prix 2022 grâce aux moments de génie gagnant qu’ils ont fournis en cours de route.

Les maestros du milieu de terrain Luka Modric et Antoine Griezmann sont également susceptibles d’être considérés avec d’autres vedettes comme Livakovic et Achraf Hakimi, mais vous avez l’impression que le décisif sera celui qui s’en sortira le mieux à Lusail dimanche – Messi ou Mbappe.

Le ballon d’or a été décerné pour la première fois en 1982 lorsqu’il a été réclamé par l’attaquant italien Paolo Rossi (qui a également remporté le soulier d’or cette année-là). Depuis lors, une litanie de grands noms a remporté les applaudissements avec Diego Maradona (1986), Ronaldo (1998) et Modric (2018) parmi les récipiendaires.

Messi est un ancien vainqueur, bien qu’il ait remporté le Ballon d’or 2014 après avoir perdu en finale contre l’Allemagne, ce qui a conduit à des images étranges de l’Argentin découragé devant tenir son joueur du tournoi en l’air au milieu des célébrations allemandes.

De même, le talisman français Zinedine Zidane a été contraint de récupérer le Ballon d’or lors de la Coupe du monde 2006 malgré son expulsion pour avoir donné un coup de tête à un adversaire, puis la France a ensuite perdu aux tirs au but contre l’Italie en finale.

Kahn reste le seul gardien de but à remporter le Ballon d’or grâce à ses performances exceptionnelles entre les bâtons pour l’Allemagne lors de la Coupe du monde 2002, qui lui a également valu le Gant d’or.