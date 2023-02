Qui remplacera Nicola Sturgeon à la tête du SNP ?

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Nicola Sturgeon devrait démissionner de son poste de chef du SNP et de premier ministre écossais lors d’une conférence de presse à sa résidence officielle Bute House à Édimbourg.

“Elle en a assez”, a déclaré une source proche de Mme Sturgeon à la BBC lors de sa sortie sensationnelle après avoir dirigé le parti pendant plus de huit ans.

Alors, qui pourrait la remplacer au poste le plus élevé et mener la charge pour l’indépendance écossaise ? L’indépendant examine les remplaçants les plus probables.

Suivez notre blog en direct pour les dernières mises à jour sur la démission de Sturgeon

Angus Robertson

Le populaire Edinburgh Central MSP peut se vanter d’avoir une grande expérience, ayant passé de nombreuses années à Westminster et à Holyrood. Un bookmaker de premier plan l’a déjà nommé favori pour remplacer Mme Sturgeon après l’annonce choc de sa démission.

Actuellement secrétaire à la Constitution de l’Écosse, M. Robertson a été confronté à la grande poussée du SNP pour obtenir un deuxième référendum sur l’indépendance.

Malgré la récente déception suscitée par la décision de la Cour suprême, M. Robertson pourrait bien être en mesure de convaincre les fidèles du parti qu’il est le mieux placé pour mener les grandes batailles politiques à venir.

Secrétaire à la Constitution Angus Robertson (PENNSYLVANIE)

Kate Forbes

Considéré comme l’étoile montante du parti, le secrétaire du cabinet aux finances, âgé de 32 ans, a présenté le budget du gouvernement écossais en 2020 quelques heures seulement après le départ de son prédécesseur Derek Mackay.

Largement admirée pour sa compréhension de problèmes complexes, Mme Forbes est également une solide interprète médiatique qui a été désignée comme le successeur naturel de Mme Sturgeon.

Elle est actuellement en congé de maternité, après avoir accouché en août, mais toute période de transition annoncée par Mme Sturgeon lui permettrait de retourner à Holyrood et de se présenter à la direction.

La secrétaire aux Finances écossaise Kate Forbes (PENNSYLVANIE)

Humza Yousaf

Le secrétaire à la santé écossais de 37 ans sera également parmi les favoris pour prendre la relève. Ayant mené la réponse du pays à la crise du Covid, le populaire MSP est l’une des rares personnalités largement reconnues par le public écossais.

Cependant, le dossier de l’administration SNP sur le NHS a été critiqué en raison des énormes listes d’attente et des temps d’attente A&E. Un artiste médiatique puissant, M. Yousaf était considéré comme le favori pour prendre la relève jusqu’à la montée en puissance de Mme Forbes et d’autres à Holyrood.

Le secrétaire écossais à la Santé, Humza Yousaf (fil de sonorisation)

Jean Swinney

Si le SNP décide qu’il veut une paire de mains sûres avec de solides références économiques, alors le vice-premier ministre de 58 ans pourrait bien y jeter un coup d’œil.

Le plus expérimenté des candidats possibles, le MSP de Perthshire North a occupé la plupart des postes de haut niveau au sein du gouvernement écossais – y compris près d’une décennie en tant que secrétaire aux finances (en fait le chancelier écossais).

Mais la précédente direction du SNP par M. Swinney comptera contre lui. Il a dirigé le parti entre 2000 et 2004 après la première démission d’Alex Salmond, et bien que largement respecté parmi les fidèles du SNP, il n’a pas été jugé suffisamment charismatique pour faire avancer la cause.

Joanna Cerise

Le député au franc-parler ne serait qu’un pari extérieur, ayant pris la direction du parti à la fois à Édimbourg et à Londres sur une série de questions. Le QC a gagné le respect en tant que figure de proue dans la lutte contre la prorogation illégale du Parlement par Boris Johnson pendant les guerres du Brexit.

Mais elle a été en désaccord avec la direction du SNP ces dernières années – notamment sur les questions transgenres. Elle a été une féroce critique de la législation controversée de Mme Sturgeon visant à faciliter l’obtention d’un certificat de reconnaissance du genre.

Mme Cherry faisait également partie d’un petit groupe de députés qui sont restés fidèles à M. Salmond, insistant sur le fait qu’il aurait dû être réintégré par le parti après avoir été innocenté des accusations d’agression sexuelle.