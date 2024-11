Qui remplacera Mitch McConnell à la tête du Parti républicain au Sénat ? Cela reste profondément incertain

WASHINGTON– Les Républicains du Sénat en lice pour remplacer leur leader de longue date Mitch McConnell ont parcouru le pays pour faire campagne et collecter des fonds pour leurs collègues, présentant leurs derniers arguments avant un scrutin conséquent la semaine après l’élection présidentielle. Mais leurs arguments se déroulent pour la plupart à huis clos, et la plupart des sénateurs républicains ne diront pas encore quel législateur ils soutiennent.

Le Dakota du Sud John Thunel’actuel numéro 2 de McConnell, et John Cornyn du Texas, qui occupait ce poste avant Thune, sont en tête du scrutin secret du 13 novembre pour remplacer McConnell. Le sénateur du Kentucky est se retirer du poste en janvier après près de deux décennies à la tête du pays. Le vainqueur pourrait diriger le parti pour les années à venir et éventuellement devenir le prochain leader de la majorité au Sénat si les républicains remportent suffisamment de sièges lors des élections de mardi.

L’issue est, pour l’instant, incertaine.

Seuls quelques sénateurs républicains ont publiquement soutenu un candidat. Beaucoup se disent encore indécis. Le troisième sénateur en lice – le sénateur de Floride. Rick Scottqui s’occupe des siens candidature à la réélection – pourrait faire office de spoiler. Un autre candidat pourrait encore intervenir.

À bien des égards, « les deux John » sont remarquablement similaires, ce qui rend le choix difficile pour leurs collègues. Tous deux sont très appréciés et, à l’instar de McConnell, penchent vers l’aile plus traditionnelle du Parti républicain. Mais tous deux ont également suggéré qu’ils essaieraient de sortir de l’ère McConnell avec une approche plus ouverte.

« J’essaie de trouver une différenciation parce qu’ils sont tous les deux des gars formidables », a déclaré le sénateur Thom Tillis, RN.C., qui a travaillé en étroite collaboration avec eux deux.

Les deux hommes tentent également de se distinguer de McConnell en indiquant clairement qu’ils soutiennent Donald Trump lors de l’élection présidentielle de cette année. Comme McConnellils se sont tous deux battus avec Trump dans le passé, surtout après le 6 janvier 2021, attaque contre le Capitole. Mais Thune et Cornyn ont fréquemment parlé à Trump ces derniers mois, assisté à des événements de campagne et visité son domicile en Floride.

La victoire de Trump et son soutien à l’un des candidats pourraient devenir un facteur déterminant.

«Je ne sais pas ce qu’il fera», a déclaré Cornyn à propos de Trump en septembre. « Mais il s’agit évidemment d’une élection entre sénateurs, et je pense que c’est là que se trouvent les électeurs. »

Certains des plus fervents alliés de l’ancien président au Sénat l’exhortent à rester au-dessus de la mêlée. Le sénateur de l’Oklahoma, Markwayne Mullin, qui soutient Thune, dit qu’il a essayé de dissuader Trump de son soutien. Trump comprend « la nécessité de travailler avec le prochain dirigeant », a déclaré Mullin.

Tillis a suggéré qu’une approbation de Trump pourrait se retourner contre lui.

« Il faut faire attention à la psychologie du Sénat », a déclaré Tillis. « Nous nous connaissons très bien et nous passons des heures et des heures ensemble. C’est un club assez petit.

Cornyn et Thune restent néanmoins proches de Trump. Cornyn a rencontré Trump lors d’un voyage au Texas en octobre et a participé à un rassemblement au Nevada. Thune était présent à un événement en août avec le colistier de Trump, le sénateur de l’Ohio JD Vance.

Thune, qui a déclaré après l’attaque du 6 janvier que les efforts de Trump pour perturber le transfert pacifique du pouvoir étaient « inexcusables ». a déclaré à l’Associated Press au cours de l’été, il considère leur relation potentielle comme une relation professionnelle. S’ils remportent tous les deux leurs élections, a déclaré Thune, « nous avons un travail à faire ».

Scott, quant à lui, est un ami de longue date de Trump et s’est positionné comme un allié solide. Scott voyagé à New York soutenir Trump pendant la campagne de Trump silence, essai d’argent. Trump pourrait soutenir Scott dans la course, remportant potentiellement plus de voix pour le sénateur de Floride ou lui donnant un levier pour influencer la course.

En plus des réunions privées, Thune et Cornyn ont parcouru le pays en avion pour collecter des fonds et faire campagne pour leurs collègues sénateurs.

Thune a effectué plus de deux douzaines d’arrêts de campagne pour les candidats républicains au Sénat, et ses collaborateurs affirment qu’il a collecté plus de 31 millions de dollars pour les courses au Sénat au cours de ce cycle de campagne, dont un transfert de 4 millions de dollars vers l’opération de campagne républicaine au Sénat.

Cornyn a également fait le tour des candidats et investi de l’argent dans les courses au Texas. Ses collaborateurs soulignent sa longue histoire de collecte de fonds pour les Républicains – plus de 400 millions de dollars au cours de ses 22 années au Sénat, selon son bureau.

Sur le plan politique, les deux hommes sont similaires, votant généralement en phase avec la conférence mais travaillant parfois avec les démocrates. Cornyn est un membre de longue date de la commission judiciaire du Sénat qui a pris une décision rôle de premier plan dans la législation bipartite sur les armes à feu il y a deux ans. Thune a travaillé de l’autre côté de l’allée en tant qu’ancien président de la commission sénatoriale du commerce, des sciences et des transports.

On ne sait pas si l’un ou l’autre pourrait gagner le soutien de la minorité croissante de sénateurs républicains qui ont combattu McConnell ces dernières années alors qu’il défendait l’aide à l’Ukraine et critiquait Trump. Beaucoup de membres de ce groupe ont voté pour Scott lorsqu’il a défié McConnell après les élections de 2022.

Dans une éventuelle ouverture à ce groupe, Cornyn a appelé à un vote de la conférence sur l’institution d’une limitation du mandat du leader républicain. « Je crois que le Sénat a besoin de plus d’engagement de la part de mes collègues, et cela inclut la possibilité pour tout membre d’exercer des fonctions de leadership », a publié Cornyn sur X en mars.

Le sénateur du Missouri Josh Hawley, membre de la faction la plus conservatrice, a déclaré qu’il n’avait pris aucun engagement dans la course, mais il voulait savoir comment ils feraient avancer la législation et travailleraient avec Trump s’il était président. « Je pense que certains de ces éléments deviendront plus importants après les élections, lorsque nous saurons à quoi nous avons affaire et ce que sera notre caucus », a déclaré Hawley.

De nombreux membres de ce groupe, dont Scott et le sénateur de l’Utah Mike Lee, ont poussé à retirer le pouvoir aux dirigeants et à responsabiliser les sénateurs individuels. Lee a émis une série de revendications de candidats, mais ni Cornyn ni Thune n’ont jusqu’à présent manifesté d’intérêt pour les négociations.

Mais tous deux ont indiqué qu’ils entendaient les plaintes.

Thune a indiqué dans l’interview accordée à l’AP qu’il était ouvert à apporter des changements au rôle du leader, mais a averti qu’il ne laisserait pas le poste à la merci des sénateurs de base. Il a déclaré qu’il voulait « donner à nos membres individuels ou à nos comités les moyens de faire les choses selon l’ordre régulier » et ouvrir le processus d’amendement, mais « je ne vais pas apporter de changements massifs qui affaiblissent la position de leader au point où il s’agit simplement d’un libre choix ». -tous. »

Tillis a laissé entendre en septembre que ce serait une rupture pour lui si l’un des candidats s’engageait dans une négociation.

« Si vous êtes prêt à affaiblir votre position pour obtenir quelques voix, alors vous n’êtes pas apte à être leader, à mon avis », a déclaré Tillis. « Et je pense que la plupart des gens pensent de cette façon. »

___

L’écrivain d’Associated Press, Stephen Groves, a contribué à ce rapport.