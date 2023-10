Qui remplacera Kevin McCarthy, évincé, en tant que nouveau président de la Chambre ?

jen ce qui a marqué une journée historique pour le Congrès, Kévin McCarthy a été évincé de son rôle de président du Chambre des députés mardi – après moins de neuf mois dans ce rôle.

Le sort du membre du Congrès de Floride a été scellé par son propre parti belligérant, lorsque huit républicains se sont joints aux démocrates pour voter pour le destituer de la présidence.

M. McCarthy était devenu de plus en plus en désaccord avec l’aile d’extrême droite du parti – notamment le principal rebelle et MAGA. Républicain Matt Gaetz.

M. Gaetz avait déposé une motion pour quitter le poste de président, indigné que M. McCarthy ait conclu un accord avec les démocrates pour éviter une fermeture du gouvernement – ​​un accord qui aurait pu temporairement fermer des services clés pour le peuple américain et mettre au chômage des travailleurs fédéraux.

Après que les démocrates ont refusé de renflouer le président et que des membres de son propre parti se sont retournés contre lui, M. McCarthy a été démis de ses fonctions mardi soir par 216 voix contre 210 – marquant la première fois dans l’histoire américaine qu’un président est évincé par d’autres législateurs. .

Aujourd’hui, la Chambre se retrouve dans la tourmente – sans leader, à un moment où les États-Unis se dirigent une fois de plus vers une fermeture du gouvernement.

Alors qui sera son successeur ?

Voici un aperçu de certains des prétendants possibles :

Steve Scalise

Un homme qui apparaît comme un favori possible est Steve Scalise, qui est actuellement leader de la majorité à la Chambre – le numéro deux parmi les républicains de la Chambre.

Le député de Louisiane avait été pressenti comme un possible challenger de M. McCarthy en janvier, mais il avait alors refusé de rivaliser avec lui.

Maintenant que M. McCarthy est absent, M. Scalise a annoncé qu’il se présentait.

Dans une lettre adressée à ses collègues le mercredi 4 octobre, il a fait référence au fait qu’il avait été abattu lors d’un entraînement de baseball au Congrès en 2017, écrivant : « Je crois fermement que cette Conférence est une famille. Lorsque j’ai été abattu en 2017, ce sont des membres de cette Conférence qui m’ont sauvé la vie sur ce terrain. Lorsque je suis arrivé à l’hôpital et que ma famille a appris que mes chances de survie étaient faibles, ce sont vos prières à tous qui nous ont permis de nous en sortir ».

« Vous connaissez le style de leadership dont j’ai fait preuve en tant que chef de la majorité et whip. J’ai fait la preuve de ma capacité à rassembler un large éventail de points de vue au sein de notre Conférence pour parvenir à un consensus là où d’autres pensaient que cela était impossible », a-t-il ajouté.

Avant de faire cette annonce, M. Scalise a déclaré mardi soir que « clairement, au sein de notre conférence, nous avons une majorité très serrée. Faire avancer les choses va être difficile dans une majorité serrée. Il en sera toujours ainsi, peu importe qui sera le prochain orateur, les défis demeurent, mais je pense que l’opportunité est là de continuer à avancer ».

Le leader de la majorité parlementaire Steve Scalise lors d’une conférence de presse avec les dirigeants républicains (Getty Images)

Lorsqu’on lui a demandé s’il était physiquement apte à faire le travail – après plusieurs problèmes de santé, notamment des combats contre un cancer du sang et des blessures causées par la fusillade d’un entraînement de baseball en Virginie – il a insisté : « Je me sens bien. »

M. Gaetz – dont la rébellion a conduit la Chambre dans sa tourmente actuelle – a également proposé M. Scalise comme prochain orateur mardi soir.

« Je pense que le monde de Steve Scalise, je pense qu’il ferait un orateur phénoménal », a-t-il déclaré. « Ce serait le genre de personne que je me voyais soutenir. Mais il y a beaucoup de monde.

M. Scalise n’est pas sans controverses, après avoir été critiqué après avoir révélé qu’il avait prononcé un discours devant un groupe suprémaciste blanc fondé par l’ancien grand sorcier du Ku Klux Klan, David Duke, en 2002.

Tom Emmer

M. Gaetz a également vanté d’autres noms qu’il pourrait soutenir comme orateur mardi soir – l’un d’eux étant Tom Emmer.

«Je me voyais soutenir [House majority whip] Tom Emmer. Je me voyais soutenir Mike Johnson de Louisiane. Je me voyais soutenir Jodey Arrington du Texas. Je me voyais soutenir Kevin Hern de l’Oklahoma », a-t-il déclaré.

M. Emmer, membre du Congrès du Minnesota depuis 2014, est devenu le whip de la majorité à la Chambre plus tôt dans l’année.

M. Emmer a été président du Comité national républicain du Congrès pendant deux cycles. Au cours du premier cycle, il a vaincu avec succès de nombreux candidats démocrates sortants, donnant ainsi…Locataire de maison Nancy Pelosi dispose d’une majorité beaucoup plus faible pour gouverner.

Il est resté en poste pendant le cycle 2022 lorsque les républicains ont remporté la Chambre, ce qui signifie qu’il connaît de nombreux étudiants de première année sortants et leur a canalisé de l’argent en cas de besoin. Son mandat lui a également permis de rencontrer des donateurs républicains – une compétence qui lui serait bénéfique dans une course à la présidence.

Bien que son nom soit immédiatement apparu, M. Emmer a déclaré mardi qu’il n’avait pas l’intention de se présenter – mais qu’il soutiendrait plutôt M. Scalise.

« Steve Scalise est un ami depuis longtemps. Il serait un excellent orateur », a-t-il déclaré aux journalistes.

Jim Jordan

Jim Jordan a confirmé mercredi matin qu’il était candidat au poste de président de la Chambre.

Lorsque les journalistes lui ont demandé s’il participait à la course, le Donald Trump allié et homme qui a passé plus de 500 jours à ignorer une assignation à comparaître pour témoigner de ses actions le jour de l’émeute du Capitole du 6 janvier a répondu avec un « OUI » ferme.

En tant que l’un des membres les plus fidèles de la branche d’extrême droite MAGA du parti républicain, M. Jordan est connu pour avoir fondé le Freedom Caucus de droite en 2015.

Il continue de présider ce qui est devenu connu comme le caucus le plus à droite du parti républicain, avec un bilan qui comprend plusieurs tentatives de démantèlement de la loi sur les soins abordables.

Après la défaite de M. Trump à l’élection présidentielle de 2020, M. Jordan a joué un rôle clé dans les efforts visant à renverser les résultats – et à permettre à l’ancien président de rester au pouvoir contre la volonté du peuple américain.

Il est connu pour avoir participé à des réunions avec l’ancien président au cours desquelles ils ont élaboré des plans pour contester les résultats des élections, notamment une réunion au siège de la campagne Trump en novembre 2020 et une autre à la Maison Blanche en décembre.

Il a également admis que lui et M. Trump s’étaient entretenus le jour de l’émeute du 6 janvier au Capitole – mais refuse de révéler la nature de ces appels.

Même confronté à une assignation à comparaître, il a refusé de coopérer avec le comité restreint de la Chambre enquêtant sur l’insurrection du Capitole et tant de questions restent sans réponse à ce jour sur ses actions ce jour-là et aux alentours.

Malgré ses controverses, il a gravi les échelons du GOP ces dernières années, M. McCarthy l’ayant nommé président du puissant comité judiciaire en février dernier.

Même s’il s’est historiquement opposé avec véhémence au bipartisme, M. Jordan semble également peu susceptible d’être en mesure d’obtenir suffisamment de voix au sein de son propre parti pour remporter la présidence.

Un exemple marquant de sa position dans les cercles républicains vient d’une citation emblématique de l’ancien président de la Chambre, John Boehner, qui a qualifié M. Jordan de « terroriste législatif ».

Patrick McHenry

Après la destitution de M. McCarthy, le représentant de Caroline du Nord, Patrick McHenry, est immédiatement devenu président intérimaire.

Cela signifie qu’il est désormais le leader temporaire de la Chambre jusqu’à ce que le parti nomme et élise avec succès le remplaçant de M. McCarthy.

En tant qu’allié proche de M. McCarthy, il a souvent servi d’intermédiaire entre les conservateurs et les dirigeants.

Patrick McHenry s’adresse aux journalistes mardi avant l’éviction de McCarthy (Copyright 2023 The Associated Press. Tous droits réservés.)

Il entretient également des relations suffisamment solides avec les démocrates, tant au sein du comité qu’il dirige qu’avec la Maison Blanche, jouant récemment un rôle clé dans les négociations avec l’administration Biden sur le relèvement du plafond de la dette.

Il est également l’un des rares républicains de la Chambre des représentants à ne pas avoir voté pour annuler les résultats de l’élection présidentielle de 2020.

Même si cela pourrait faire de lui un favori possible des démocrates et de certains républicains modérés, ce bipartisme pourrait faire de lui un choix improbable pour les républicains radicaux.

Cependant, en tant que président du comité des services financiers de la Chambre des représentants, M. McHenry entretient également des contacts importants avec le secteur financier et les principaux donateurs.

Kévin McCarthy

Bien qu’il ait été évincé, rien n’empêche M. McCarthy de faire une nouvelle offre pour son ancien poste.

Cependant, cela semble peu probable au vu de ses commentaires immédiatement après son éviction de la présidence.

S’exprimant lors d’une conférence de presse mardi soir, M. McCarthy a déclaré qu’il ne se présenterait plus à son ancien poste – et a semé le doute sur son avenir au sein de la Chambre des représentants.

McCarthy riposte après le coup d’État mené par Matt Gaetz pour l’évincer

« Je ne me présenterai plus à la présidence. Je vais prendre le [Republican] « La conférence choisira quelqu’un d’autre », a-t-il déclaré, ajoutant que le complot de M. Gaetz visant à l’évincer « était personnel ».

Donald Trump

Un nombre croissant de législateurs républicains d’extrême droite, dont Marjorie Taylor Greene, demandent désormais que Donald Trump devienne le prochain président de la Chambre.

La républicaine MAGA, Mme Greene, s’est adressée mardi soir à X, anciennement Twitter, pour affirmer que l’ancien président est le « seul candidat » qu’elle soutiendra pour prendre le marteau.

« Le seul candidat à la présidence que je soutiens actuellement est le président Donald J. Trump. Il mettra fin à la guerre en Ukraine. Il sécurisera la frontière », a-t-elle déclaré.

« Il mettra fin au gouvernement politiquement militarisé. Il rendra à nouveau l’indépendance énergétique de l’Amérique. Il adoptera mon projet de loi visant à mettre fin aux opérations chirurgicales transgenres sur les enfants et à exclure les hommes des sports féminins. Il soutiendra nos militaires et nos policiers. Et bien plus! Il a fait ses preuves pendant 4 ans en tant que président des États-Unis d’Amérique. Il a reçu un nombre record de voix républicaines parmi tous les candidats républicains à la présidentielle ! Nous pouvons le nommer Président et ensuite l’élire Président ! Il rendra à nouveau sa grandeur à l’Amérique !!! »

Trump devant le tribunal mardi (Getty Images)

Elle a été rejointe par une poignée d’autres représentants républicains – dont le législateur texan Troy Nehls et le représentant de Floride Greg Steube – qui ont également déclaré qu’ils apportaient leur soutien à l’ancien président.

M. Trump pourrait être élu prochain orateur car, selon les règles du Congrès, il n’est pas nécessaire que l’orateur soit un membre actuel de la Chambre. Cela dit, jusqu’à présent, tous les intervenants dans l’histoire des États-Unis l’ont été.

En janvier, alors que M. McCarthy avait du mal à obtenir suffisamment de voix de son propre parti pour assurer sa présidence, M. Gaetz a présenté l’ancien président comme un candidat possible et a voté pour M. Trump.

M. Trump n’a pas encore commenté les appels croissants visant à le nommer pour remplacer M. McCarthy, mais cela arrive à un moment où il fait campagne pour reprendre la Maison Blanche en 2024.

Hakeem Jeffries

En tant que leader de la minorité parlementaire, Hakeem Jeffries est le principal démocrate de la Chambre.

En février dernier, M. Jeffries avait obtenu plus de voix lors des 11 tours de scrutin pour l’élection du président que M. McCarthy.

Mais comme les démocrates détiennent la minorité à la chambre basse, il aurait besoin du soutien des républicains pour prendre la barre.

Même si cela semble peu probable, il est possible que – si les luttes intestines républicaines se poursuivent, si le parti majoritaire ne parvient pas à se mettre d’accord sur un candidat et si une fermeture du gouvernement se profile – certains républicains modérés considèrent M. Jeffries comme un choix plus approprié.

Éric García contribué à ce rapport