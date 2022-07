Qui remplacera Boris Johnson ? Dernières cotes pour le prochain Premier ministre

Les candidats à la direction conservatrice se disputent le poste alors qu’ils tentent de remplacer Boris Johnson au poste de Premier ministre.

M. Johnson a annoncé qu’il démissionnerait jeudi après une avalanche de démissions ministérielles et de débrayages du cabinet.

Cependant, il a déclaré qu’il resterait en poste jusqu’à ce que le Parti conservateur soit en mesure d’élire son successeur.

Cela pourrait prendre plusieurs semaines et certains au sein du parti demandent que le processus commence le plus tôt possible, plutôt qu’à l’automne – M. Johnson s’est engagé à rester jusque-là.

Voici les derniers chances de BetFair Exchange sur qui est le favori pour remporter la couronne conservatrice.

Penny Mordauntdéputé de Portsmouth North et ministre du Commerce international : 5/1

Rishi Sunakdéputé de Richmond (Yorkshire) et ancien chancelier : 6/1

Liz Trussdéputé du sud-ouest de Norfolk et ministre des Affaires étrangères : 8/1

Nadhim Zahawidéputé et chancelier de Stratford-on-Avon : 10/1

Jérémy Huntdéputé du sud-ouest du Surrey et ancien ministre des Affaires étrangères : 13/1

Tom TugendhatTonbridge et Malling MP : 15/1

Sir Graham Brady, le président du puissant comité de 1922 des conservateurs d’arrière-ban, a la responsabilité globale de l’organisation des courses à la direction.

Le calendrier d’un concours est convenu par le comité et le QG du parti conservateur, avec un nouveau chef conservateur qui devrait être en place d’ici la conférence du parti en octobre.

Les députés conservateurs et les membres du Parti conservateur jouent un rôle décisif dans l’élection du prochain chef.

Les députés conservateurs réduiront les candidats à deux derniers par le biais d’un processus de scrutin, les membres du parti votant ensuite pour lequel des deux candidats ils préféreraient.

La première étape voit le nombre de candidats se réduire, avec une série de scrutins.

Si nécessaire, sur plusieurs scrutins, les candidats ayant obtenu le moins de voix sont éliminés et les députés sont revotés jusqu’à ce qu’il ne reste plus que deux candidats.

Par exemple, lors de la course à la direction de 2019 pour remplacer Theresa May, qui a vu Boris Johnson élu chef, il y avait initialement 10 candidats au premier tour de scrutin, avec plusieurs tours de scrutin jusqu’à ce qu’il ne reste plus que M. Johnson et Jeremy Hunt.

A ce stade, les deux députés de gauche devront faire face à un vote des membres du Parti conservateur.

Cela signifie que les membres du parti auront leur mot à dire sur qui devrait être le chef du Parti conservateur, ainsi que le prochain premier ministre.