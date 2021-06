Les téléspectateurs de BBC BREAKFAST ont été stupéfaits lorsque Louise Minchin a annoncé qu’elle quittait la série.

Elle a maintenant laissé la porte ouverte à un autre présentateur de nouvelles pour co-animer l’émission avec Dan Walker – mais qui sera-ce?

Louise Minchin quitte BBC Breakfast – mais qui co-animera avec Dan Walker ?[/caption]

Qui remplace Louise Minchin sur BBC Breakfast ?

Le 8 juin 2021, Louise a déclaré aux téléspectateurs de BBC Breakfast que 2021 serait sa dernière année dans l’émission.

Dans une déclaration émouvante, elle a déclaré: «J’ai absolument adoré faire partie de la famille BBC Breakfast de 6 millions de personnes, mais après près de deux décennies à présenter le programme, j’ai décidé qu’il était temps que j’arrête de régler mon réveil à 0340 le matin.

« Un grand merci à tous ceux qui m’ont regardé et soutenu, j’ai adoré et vous allez tous me manquer. »

Nous vous présentons les noms de ceux qui sont pressentis pour reprendre son travail.

Sally Nugent

Sally Nugent est le premier choix car elle a remplacé Sally sur BBC Breakfast à plusieurs reprises[/caption]

La journaliste et présentatrice Sally remplace les hôtes réguliers de BBC Breakfast en tant que pigiste depuis novembre 2011.

Lorsque Louise était en congé en décembre 2020, elle était sa remplaçante.

Sally est actuellement la principale présentatrice de secours de l’émission.

Depuis 2012, elle présente également les bulletins sportifs aux côtés de Mike Bushell, la positionnant pour succéder à Louise.

Piers Morgan

Piers Morgan pourrait-il revenir à la télé du petit-déjeuner?[/caption]

Piers est actuellement un homme libre, après avoir quitté GMB de manière sensationnelle.

Il a également de l’expérience dans la présentation de la télé pour le petit-déjeuner.

Après que Louise a révélé qu’elle quittait la série, Piers a immédiatement raillé son ennemi juré Dan Walker.

Il a tweeté : « Arrête de blasphémer Dan – je commence lundi.

« BBC voulait que le gars qui vous a battu dans les classements et la première équipe de présentation de petits-déjeuners masculins du même sexe pour apaiser les wokies. »

Eamonn Holmes

Eamonn Holmes est un vétéran de la télévision matinale[/caption]

En raison de sa longue carrière à la télévision du matin, le chapeau d’Eamonn est toujours jeté sur le ring.

Il est devenu célèbre dans la précédente émission de petit-déjeuner d’ITV, GMTV, dans les années 90 et au début des années 2000, avant de passer à Sky News.

Eamonn est bien sûr bien connu pour avoir animé This Morning avec sa femme Ruth Langsford.

Bill Turnbull

Bill Turnbull a précédemment animé BBC Breakfast avec Louise[/caption]

Bill était le principal présentateur masculin de BBC Breakfast de 2001 à 2016.

Il a démissionné pour poursuivre d’autres opportunités.

Le diffuseur chevronné pourrait revenir combler l’espace laissé par Louise, même si ce n’est que temporairement.

Kay Burley

Kay Burley est aussi un nom sur le point de succéder à Louise[/caption]

Kay était l’un des présentateurs fondateurs de Sky News et a travaillé sur la chaîne depuis son lancement en 1988.

Elle a passé les six derniers mois en congé après avoir été suspendue en septembre après avoir admis avoir enfreint les règles du coronavirus.





Kay est revenu à Sky le 8 juin 2021, mais BBC Breakfast pourrait-il être un nouveau départ pour Kay ?

Elle a une longue histoire en tant que journaliste et a déjà travaillé pour la BBC.

Kay Burley a travaillé pour la radio locale de la BBC et Tyne Tees Television, avant de rejoindre TV-am en 1985 en tant que journaliste et présentatrice occasionnelle.