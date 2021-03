L’ancien animateur de Bachelor Chris Harrison est officiellement remplacé lors de la nouvelle saison de la série télé-réalité.

Après une série de scandales racistes dans la franchise, l’hôte a annoncé qu’il se retirerait et prendrait du temps pour réfléchir après avoir fait face au jeu.

Qui remplace Chris Harrison dans The Bachelorette?

Ancien Bachelorette étoiles Tayshia Adams et Kaitlyn Bristowe prendra en charge les tâches d’accueil pour la prochaine saison de la télé réalité, Warner Horizon et ABC Entertainment ont annoncé le 12 mars.

Le réseau a publié une déclaration disant: «Chris Harrison n’organisera pas la prochaine saison de« The Bachelorette ». Nous soutenons Chris dans le travail qu’il s’est engagé à faire.

«En son absence, les anciennes Bachelorettes Tayshia Adams et Kaitlyn Bristowe soutiendront la nouvelle Bachelorette au cours de la prochaine saison.

«Alors que nous poursuivons le dialogue pour atteindre une plus grande équité et une plus grande inclusion au sein de la franchise« The Bachelor », nous nous engageons à améliorer la représentation BIPOC de notre équipe, y compris dans les rangs des producteurs exécutifs.

« Ce sont des étapes importantes pour effectuer un changement fondamental afin que notre franchise soit une célébration de l’amour qui reflète notre monde », a conclu le communiqué.

Chris Harrison reviendra-t-il un jour au Bachelor?

Harrison prétend que il travaillera pour revenir dans les bonnes grâces de Bachelor Nation.

Il a dit Bonjour Amérique: « J’ai l’intention d’être de retour et je veux être de retour. Et je pense que cette franchise peut être un phare de changement important.

«Je sais que le changement est ressenti, non seulement par moi, mais par de nombreux autres. Et nous sommes ravis et disposés à faire le travail pour montrer ces progrès.

« Cette interview n’est pas la ligne d’arrivée. Il reste encore beaucoup à faire. Et je suis ravi de faire partie de ce changement. »

Pourquoi Chris Harrison a-t-il été critiqué?

Harrison a été critiqué par les fans de Bachelor pour défendre Rachael Kirkconnell pour avoir assisté à une soirée costumée de style plantation à l’époque où elle était à l’université, malgré ses excuses après la publication de photos.

Chris a défendu Rachael contre les trolls des réseaux sociaux, en disant: «Nous avons tous besoin d’un peu de grâce, d’un peu de compréhension, d’un peu de compassion. Parce que j’ai vu des trucs en ligne… encore une fois, ce truc de «juge, jury, bourreau» où les gens sont en train de déchirer la vie de cette fille.

Il a poursuivi: «Je n’ai pas encore entendu Rachael parler de cela, et jusqu’à ce que j’entende réellement cette femme avoir une chance de parler, qui suis-je pour dire [anything]? »

Harrison a publié une déclaration le 13 février selon laquelle il «se retirerait pour une période de temps» et n’hébergerait pas le prochain épisode After the Final Rose. Un mois plus tard, ABC et Warner Horizon ont annoncé qu’il n’organiserait pas la prochaine saison de The Bachelorette.

Ses approbations d’autres entreprises comme Manly Bands l’aurait également laissé tomber après le scandale.