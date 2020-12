L’installation Pfizer à Pleasant Prairie, Wisconsin. La société attend l’approbation de la Federal Drug Administration pour son vaccin Covid-19, développé avec BioNTech. | Kamil Krzaczynski / AFP via Getty Images

Les agents de santé et les personnes dans les établissements de soins de longue durée ont la priorité, mais les experts ont déclaré que les conseils n’étaient pas assez précis.

Alors que deux candidats vaccins Covid-19 devraient être approuvés pour le marché américain dans les semaines à venir, un groupe d’experts s’est réuni mardi pour indiquer quels Américains devraient être vaccinés en premier. Dans un vote de 13 contre 1, ils placent le personnel de santé, le personnel et les résidents des établissements de soins de longue durée en première ligne.

Le Comité consultatif sur les pratiques d’immunisation (ACIP) – un groupe d’experts indépendants de la médecine et de la santé publique – se réunit depuis des mois pour réfléchir à la question de savoir à qui accorder la priorité pendant une pandémie alors que les stocks de vaccins sont encore limités.

L’ACIP est très influent aux États-Unis. Il fait des recommandations sur la politique de vaccination aux Centers for Disease Control and Prevention, qui accepte massivement les conseils du comité. Les États ne sont cependant pas obligés de le suivre. Il appartient aux gouverneurs – et aux hôpitaux et sites de vaccination individuels – de faire leurs propres plans de priorisation des vaccins.

Mais avec une augmentation exponentielle des hospitalisations et des décès dus aux coronavirus, la réunion a été un autre rappel brutal que le rationnement des vaccins sera une réalité douloureuse pendant des mois alors que les stocks restent insuffisants.

«Il y a en moyenne un décès de Covid par minute à l’heure actuelle», a déclaré le Dr Beth Bell de l’Université de Washington, qui préside les groupes de travail de l’ACIP, lors de l’ouverture de la réunion. «Pendant le temps qu’il nous faudra pour tenir cette réunion de l’ACIP, 180 personnes seront mortes de Covid-19.»

Et c’est l’une des raisons pour lesquelles, ont déclaré à Vox des experts en vaccins et en santé publique, l’ACIP aurait dû intervenir plus tôt. Les principaux groupes de santé, tels que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et les Académies nationales des sciences, de l’ingénierie et de la médecine (NASEM), ont publié des conseils sur la manière dont les pays et autres organes décisionnels peuvent définir leurs plans de hiérarchisation des vaccins Covid-19.

«Cela aurait été utile de le faire il y a une semaine», a déclaré Ruth Faden, la fondatrice du Johns Hopkins Berman Institute of Bioethics, car les États, qui attendaient les conseils, doivent passer leurs premières commandes de vaccins Covid-19 avec le gouvernement et partager leurs plans de distribution initiaux d’ici vendredi. «Les États n’ont pas été complètement ignorés ici», a ajouté Faden – puisque l’ACIP avait indiqué lors de réunions précédentes la direction dans laquelle ils étaient susceptibles d’aller – mais les orientations de mardi auraient pu être plus précises, en particulier en ce qui concerne la manière de vacciner le personnel de santé américain.

Le conseil n’est pas assez précis

La tâche principale de l’ACIP ce mardi était de voter pour la phase 1a du déploiement de deux groupes prioritaires: le personnel de santé et le personnel et les résidents des établissements de soins de longue durée, comprenant environ 24 millions de personnes.

Selon les responsables des CDC, il n’y aura que 5 à 10 millions de doses de vaccins disponibles par semaine pour ces groupes une fois les vaccins approuvés, ce qui devrait avoir lieu avant la fin de l’année. Les deux fabricants qui devraient faire approuver les vaccins en premier, Moderna et Pfizer / BioNTech, disposeront de doses suffisantes pour ne vacciner qu’environ 20 millions de personnes d’ici la fin décembre.

Les résidents et le personnel des établissements de soins de longue durée sont une priorité absolue car ils sont responsables de 40% des décès de Covid-19 aux États-Unis, selon le comité. Et il est logique de donner la priorité aux travailleurs de la santé – ils ont également été parmi les groupes les plus durement touchés par le virus et nous avons besoin d’eux en bonne santé et qu’ils travaillent pour que le système de santé fonctionne.

Mais l’écart entre les groupes prioritaires et l’offre attendue est un problème que l’ACIP aurait dû résoudre, selon les experts.

D’après les conseils, il n’est pas clair qui parmi les agents de santé devrait commencer, a déclaré Jason Schwartz, professeur adjoint de santé publique à la Yale School of Public Health. «Cela est important parce que les États peuvent avoir 20 000 ou 100 000 doses et déterminer où les utiliser dans un groupe prioritaire va être une question difficile.»

L’ACIP a seulement déclaré que «les personnes en contact direct avec les patients», le personnel travaillant dans les établissements de soins résidentiels et de soins de longue durée et les travailleurs sans infection à coronavirus au cours des 90 derniers jours devraient passer en premier.

«Les soins directs aux patients sont souvent interprétés comme des médecins, des infirmières et des cliniciens», a déclaré Saad Omer, directeur du Yale Institute for Global Health, qui fait partie des comités de priorisation des vaccins Covid-19 de l’OMS et du NASEM. «Mais vous devez aller au-delà de cela pour dire explicitement que cela inclut les travailleurs de nettoyage, les autres qui font le ménage, et cetera.

Ces groupes sont potentiellement tout aussi exposés au coronavirus que les médecins ou les infirmières des USI puisqu’ils travaillent dans les mêmes espaces à haut risque.

«Il y a une énorme différence entre un dermatologue qui pratique une chirurgie esthétique dans un cabinet privé et quelqu’un qui se trouve dans un service Covid-19 dans un grand hôpital du centre-ville», Lawrence Gostin, directeur de l’Institut O’Neill pour le droit national et mondial de la santé à l’Université de Georgetown, ajouté. «Ce serait extrêmement utile s’il pouvait y avoir une plus grande stratification basée sur le risque de l’agent de santé.»

De plus, si l’ACIP avait été plus précis sur les agents de santé qui présentent un risque élevé, «vous laissez ouverte une stratégie consistant à leur donner la priorité, puis à aller vers d’autres groupes à haut risque plutôt que [immunizing] l’ensemble du personnel du système de santé », a déclaré Faden – qui conseille également l’OMS sur la hiérarchisation des vaccins.

Le prochain défi: comment donner la priorité aux personnes âgées

Nancy Messonnier, directrice du Centre national de la vaccination et des maladies respiratoires du CDC, a déclaré que la plupart des États prévoyaient de pouvoir vacciner l’ensemble de leur personnel de santé dans les trois semaines suivant la réception des premiers envois de vaccins Covid-19. Si c’est vrai, «les problèmes ici concernant la sous-priorisation seront de très courte durée et le besoin de conseils plus détaillés est réduit», a déclaré Schwartz.

L’ACIP établit généralement des recommandations pour la politique vaccinale basée sur des vaccins spécifiques, et ils se réuniront à nouveau et changeront potentiellement leurs conseils dès que les vaccins Covid-19 seront approuvés par la Food and Drug Administration. Ils devront également voter sur les groupes à venir après la phase 1a du déploiement.

Si l’ACIP donne suite à ce qu’il a télégraphié jusqu’à présent, le comité accordera la priorité aux travailleurs essentiels (tels que les enseignants, les travailleurs de l’alimentation et de l’agriculture, la police et les pompiers) dans la phase 1b, et les adultes de 65 ans et plus et présentant un risque médical élevé. conditions de la phase 1c.

L’ACIP s’écarterait des autres groupes d’experts internationaux avec ce plan, a déclaré Omer. Les cadres de vaccination de l’OMS et du NASEM ont donné la priorité aux personnes âgées et aux adultes souffrant de problèmes de santé sous-jacents aux côtés ou immédiatement après les agents de santé, au lieu des agents essentiels.

«La raison pour laquelle tout le monde donne la priorité aux personnes âgées – par rapport aux personnes âgées de 18 à 29 ans – est que même entre 65 et 74 ans, elles ont un risque de décès 90 fois plus élevé», a expliqué Omer. «Mon espoir est [ACIP] revisitera certaines des hypothèses qui ont motivé les considérations relatives au compromis entre les travailleurs essentiels et les populations plus âgées. »